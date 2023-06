Insomniac Games, PlayStation ve Marvel Games işbirliğiyle Marvel’s Spider-Man 2’nin 20 Ekim 2023’te PlayStation 5’e özel olarak çıkacağını duyurdu. Merakla beklenen bu devam oyunu Marvel hayranlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Marvel’s Spider-Man 2, gelişmiş görseller, daha hızlı web’de gezinme, 3D Ses ve kusursuz karakter değiştirme yetenekleri kullanılarak PlayStation 5 konsolu için özel olarak geliştirildi. Bu özellikler, oyunculara daha sürükleyici bir oyun deneyimi sağlayacak.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Project Q Resmen Duyuruldu!

Marvel’s Spider-Man 2’de oyuncular hem Peter Parker hem de Miles Morales rollerini üstlenecek. Oyunun ana hikayesi, oyuncuların kampanya boyunca farklı noktalarda her karakteri kontrol etmesine izin verecek. Ek olarak, açık dünya ayarı, Marvel’s New York’un çeşitli bölgelerini keşfederken karakterler arasında geçiş yapma olanağı sunar. Her kahramanın kendine özgü hikayeleri ve görevleri olacak.

Marvel’s Spider-Man 2’de Venom, Lizard ve Kraven gibi ikonik kötü adamlar Örümcek Adamlar ve şehir için tehdit oluşturacak. Peter Parker ortakyaşamlardan yararlanırken, Miles Morales yeni yeteneklerini sergileyen gelişmiş biyo-elektrik Venom güçlerine sahip olacak.

Marvel’s Spider-Man 2 için ön siparişler 16 Haziran 2023’te katılımcı satıcılar, PlayStation Store ve PlayStation Direct’te başlayacak. Oyun için ön sipariş veren hayranlar, hem Peter hem de Miles için erken açma takımları, erken açma aygıtı ve ek beceri puanları dahil olmak üzere özel bonuslar alacak.

Oyun, 69,99 dolar fiyatlı standart sürüm de dahil olmak üzere farklı sürümlerde satışa sunulacak. 79,99 dolar olan Digital Deluxe sürümü, ekstra kostümler, Fotoğraf Modu öğeleri ve beceri puanları içerecek. 229,99 dolar fiyatla satışa sunulan Collector’s Edition, Digital Deluxe sürümü için bir kupon, bir çelik kitap kutusu ve Spider-Men’in Venom ile savaştığını gösteren 19 inçlik bir heykel içerecek.