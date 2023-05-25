Sony, özellikle PS5 için tasarladığı daha önce söylentiye konu olan taşınabilir akış cihazını resmen duyurdu ve bu yıl daha sonra piyasaya sürülecek. Şu anda Project Q olarak adlandırılan aksesuar, iki DualSense tarzı denetleyici bileşeni tarafından ayrılmış sekiz inçlik bir tablet ekranına sahip.

Sunum sırasında patron Jim Ryan, “İnovasyon bizim tutkumuzdur ve bu sadece hangi oyunları oynadığınız için değil, aynı zamanda onları nasıl oynadığınız için de geçerlidir. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, Wi-Fi üzerinden PS5’inizden herhangi bir oyunu yayınlamanızı sağlayan bir cihaz çıkaracağız. Dahili olarak Project Q olarak bilinen bu ürün, sekiz inçlik bir HD ekrana ve DualSense kablosuz kontrol cihazının tüm düğmelerine ve özelliklerine sahiptir. Yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Cihaza yerel olarak oyun yükleyemeyeceğinizin ve oynayamayacağınızın altı çizilmelidir: bu, akış için tasarlanmıştır, bu nedenle yazılımın PS5’inize kurulu olması gerekir. Buradaki fikir, eşiniz veya çocuklarınız TV seyrederken ve avuçiçi cihazınızda oynamaya devam ederken siz kanepede rahat rahat oturabilirsiniz.

Sistem 1080p, saniyede 60 kare çıkış verecek, bu nedenle özellikle küçük ekranda görsellerden minimum düzeyde ödün verilecek. Ne yazık ki, böyle bir ürünün belki de en önemli parçası olan fiyattan hala söz edilmiyor. Bu ay içerisinde konsolun detaylarının açıklanması ve fiyat bilgisinin netleşmesi bekleniyor.