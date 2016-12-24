Speedtest Türkiye’nin İnternet Kullanım Verilerini Yayınladı

İnternet bağlantı hızı ile ilgili en doğru bilgileri veren sitelerin başında gelenlerden bir tanesi olan Speedtest, Türkiye’nin internet bağlantı hızı istatistiklerini verdi.

Sonuçlar 2016’nın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Speedtest tarafından gerçekleştirilen 4 milyon 211 bin 793 hız testinden elde edildi. Yayınlanan raporda yüz güldüren veriler odluğu gibi oturup düşünmemizi gerektirecek noktalar da bulunuyor.

Yayınlanan istatistiklere göre ülkemizdeki sabit geniş bant indirme hızı ortalaması 14.16 Mpbs. Yükleme hızı ise ortalama 3.82 Mbps. Geçen seneye göre indirme hızında %10.8 düşüş yaşanırken yükleme hızında %14.9 düşüş yaşandı.

Türkiye 40 milyonluk internet kullanıcısı nüfusuyla OECD ülkeleri arasında 11. Sırada yer alıyor. Ancak bu güzel tablonun yanında indirme hızı olarak 81. yükleme hızında 110. sırada yer alıyor. İnternet kullanıcılarının %12.27’si sabit geniş bant kullanırken %50.44’ü mobil kullanıma sahip. Bu iki oran da OECD ortalamalarının oldukça altında.

En çok sabit geniş bant abonesi %71.8’lik oranıyla Türk Telekom’da bulunuyor. Türk Telekom’un ardından sırasıyla Turkcell Superonline, D-Smart, Vodafone ve TurkNet yer alıyor. İnternet Servis Sağlayıcıları arasında en yüksek indirme ve yükleme hızı sağlayan servis Turkcell Superonline. İndirme hızında ikinci sırada Turksat Kablo yer alıyor. Yükleme hızında ikinci sırada ise Vodafone var.

Nisan ayında 4.5G bağlantıya geçişle beraber mobil indirme hızı %206.1 yükseldi. Yükleme hızı ise %580 artış yaşandı. Mobil bağlantıda da en yüksek hıza sahip olan sağlayıcı Turkcell. Mobil indirmede Türkiye dünyada 16. ve Avrupa’da 10. sırada yer aldı.