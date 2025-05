PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları belli oldu. PS Plus yeni eklenen oyunlar oyunşeverleri sevindirecek. Peki, PlayStation Plus Mayıs 2025 eklenen oyunlar neler? İşte PS Plus Mayıs 2025 oyunları!

PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları arasında oyunseverleri mutlu edecek yapımlar yer alıyor. Oyunlar 6 Mayıs itibarıyla tüm PlayStation Plus üyelik seviyeleri için erişime açılacak. Essential aboneler bu oyunları hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilecek.

İşte PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları:

Ark: Survival Ascended (PS5)

(PS5) Balatro (PS4 ve PS5)

(PS4 ve PS5) Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 ve PS5)

Bununla birlikte PlayStation Plus sadece Extra ve Deluxe üyelerine özel sunduğu Oyun Kataloğu da boş değil. 15 Nisan’da eklenen ve halen erişime açık olan yapımlar arasında Hogwarts Legacy gibi yüksek fiyatlı oyunlar yer alıyor.

Blue Prince, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 ve EA Sports PGA Tour gibi yapımlar da bu seçkide bulunuyor. Gerçek zamanlı stratejiden aksiyon-RPG’ye kadar farklı türleri kapsayan bu oyunlar, PlayStation Plus kullanıcılarına adeta mini bir oyun festivali sunuyor.

Hala PlayStation Plus üyesi değilseniz, bu fırsatlar sizi düşünmeye itebilir. PlayStation Plus eklenecek oyunlar listesi her ay daha da zenginleşirken, kütüphanenizi genişletmek için bundan daha iyi bir zaman olmayabilir.

