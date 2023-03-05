Gökbilimciler SpaceX‘in Starlink hizmeti için kullandığı uydular gibi uyduların bilimsel araştırmalar üzerindeki etkisi konusunda bir kez daha endişeliler. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada bu tür uyduların Hubble Uzay Teleskobu‘ndan yapılan gözlemler üzerindeki etkisi incelenmiş ve gözlemlerin yakınlardaki uyduların sayısından zaten etkilendiği görülmüştür.

Hubble gibi teleskoplar, alçak Dünya yörüngesi (LEO) olarak adlandırılan bir bölgedeki konumları nedeniyle uydulardan kaynaklanan parazitlere karşı özellikle savunmasız kaldı. Dünya yüzeyinden 1,200 milden daha az yükseklikte bulunan bu bölge, hem Hubble ve Uluslararası Uzay İstasyonu gibi bilimsel projeler hem de uydu megakonstelasyonları gibi ticari projeler için en uygun yerdir. Bu bölgede uzun yıllardır uydular bulunmakla birlikte, özellikle yörüngede binlerce uydunun bulunmasına dayanan Starlink gibi projeler nedeniyle son zamanlarda uydu sayısı önemli ölçüde artmaktadır.

Ayrıca bkz: Bilim İnsanları İnsan Beyin Hücreleri ile Biyobilgisayarlar Tasarlıyor

Bu uydular Hubble gibi teleskopların önünden geçerken, yansıyan güneş ışığı nedeniyle görüntülerde parlak çizgiler bırakabiliyor ve bu da verileri bilimsel olarak kullanışsız hale getiriyor. Araştırmacılar şu anda Hubble görüntülerinin sadece yüzde 1’den daha az bir kısmının etkilendiğini tespit ettiler, ancak yukarıdaki gibi yıkıcı çizgiler içeren çeşitli görüntüler gösterdiler. En büyük endişe ise önümüzdeki birkaç yıl içinde fırlatılacak daha fazla uyduyla birlikte gelecek.

Sorunun potansiyel ölçeğini göstermek için, mevcut uydu sayısına ilişkin verilerle önümüzdeki on yıl içinde fırlatılacak uydu sayısına ilişkin tahminleri karşılaştırıyorlar. “Bu analizin yapıldığı tarihte yörüngede 1562 Starlink ve 320 One Web uydusu vardı ve bu da [Hubble’ın] yörüngesine yakın uydu nüfusunu artırıyordu” diye yazıyorlar. “Bununla birlikte, LEO’daki uydu sayısı gelecekte artacak ve 2030’lara kadar LEO’daki uydu sayısının 60.000 ila 100.000 arasında olacağı tahmin ediliyor.”

SpaceX, uydularının astronomik gözlemler üzerindeki etkisini azaltmak için onları daha koyu bir renge boyamak ve yörüngelerini daha az güneş ışığı yansıtacak şekilde ayarlamak gibi çabalarda bulundu. Ancak bu çalışmanın da gösterdiği gibi, uzayı kimin kullanacağı ve önceliğin bilimsel araştırmalara mı yoksa özel şirketlere mi verilmesi gerektiği konusu yakın zamanda ortadan kalkmayacak.