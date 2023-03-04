Yapay zekanın bilgisayar bilimleri alanında kesin bir ilerleme olacağını düşünenler için başka bir araç olan IO ya da organoid zekâ ile ortaya çıkıyor. Çeşitli disiplinlerden bilim insanları tarafından önerilen bu yeni çalışma alanı, biyo-bilgisayarların montajında bir tür “biyolojik donanım” olarak laboratuvarda yaratılan insan mini beyinlerinden yararlanmayı amaçlıyor.

Konuşarak hareket eden mevcut sohbet robotlarının kullanıcıları, bu yapay zekanın başarısının, bir insan beyninin işleyişine ne kadar yaklaştığına bağlı olduğunu fark ediyor. Ve ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, orijinal model mevcut en sofistike yazılımı geride bırakmaya devam ediyor.

Bilim insanlarının teorisine göre yol, yapay zekâ insan beynine benzetmek değil, nöronların gücünü bir tür biyolojik hesaplamada kullanmak olabilir. Frontiers in Science dergisinde 27 Temmuz’da yayınlanan bu yeni disiplin alanının yol haritası, organoidlerin kullanıldığı iş birliğine dayalı bir araştırma programını içeriyor.

Organoidler neden iyi bilgisayarlar olur?

Organoidler, laboratuvarda yetiştirilen küçük kök hücre kümeleridir. Teknik olarak “mini-beyinler” olmasalar da nöronlar ve öğrenme ve hafıza gibi bilişsel becerilerde uzmanlaşmış bazı hücreler gibi insan beyninin işlev ve yapısının özelliklerini paylaşırlar.

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John Hopkins Üniversitesi’nde profesör olan çalışmanın kıdemli yazarı John Hartung, geleceğin biyobilgisayarlarını donatmak için neden beyin organoidlerinin seçildiğine dair yaptığı açıklamada, “Silikon tabanlı bilgisayarlar sayılarla kesinlikle daha iyiyken, beyinler öğrenme konusunda daha iyidir” dedi.

Organoid biyobilgisayarlar nasıl inşa edilecek?

Hartung’a göre, “Beyinler 2,500 terabayt olduğu tahmin edilen inanılmaz bir bilgi depolama kapasitesine sahiptir. Profesör, silikon bilgisayarlar fiziksel sınırlarına ulaşırken, insan beyninin “1.015’ten fazla bağlantı noktasıyla birbirine bağlı yaklaşık 100 milyar nöronla” bağlı olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, planladıkları organoid biyobilgisayarları inşa etmeyi mümkün kılmak için, beyin organoidlerindeki sinirsel aktiviteyi etkinleştirmek ve kaydetmek amacıyla biyomühendislik ve makine öğrenimi araçlarını uyarlıyorlar. Buradaki fikir, organoidlerin bilgi gönderip almalarının yanı sıra bir araya gelerek daha karmaşık hesaplamaları çözebilecek sinir ağları oluşturmaları.

Ancak henüz embriyonik aşamada olan biyobilgisayar oluşturma teknolojisi yakında etik bir soruyla karşı karşıya kalacak: bilinç nedir? Organoidler bunu geliştirebilecek mi?