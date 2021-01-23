Telefonsuz sosyal medyasız zamanları özlediğiniz oluyor mu? |Sorun Söyleyelim #8

Sorun Söyleyelim #7 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

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Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Not: Bu hafta yakın çekimleri OPPO Reno 4 Pro ile yaptık. Reno 4 Pro ile yapılan çekimlerin 4K 30 fps’te 2x zoom ilr olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.

Haftanın soruları

Ulaş Eroğlu; Apple birçok alanda kendini gösterdi(müzik,film) ama bilgisayar alanında da oldukça güçlüler peki bu gücüyle neden Gaming alanına yönelmeyi seçmiyorlar ?

Suat Güneş; Türksat 5A nın faydaları nedir?japon-türk ortaklıgıyla yapıldığı dogru mu?uyduda hangi yerli materyaller kullanıldı?space-x e ne kadar para ödedik?simdilik bu kadar.

Kaan Tomaçoğlu; Yurt dışında ki editörlerin koşulları ve kaynakları daha iyi olması, keşke bizde de o şekilde olsa iyi olur dedirtiyor mu?

Aryaa59; Oem sistem toplarken İşlemci tarafından seçiminiz AMD mi yoksa Intel mi olurdu ?