Sizden Gelenler
Telefonsuz sosyal medyasız zamanları özlediğiniz oluyor mu? |Sorun Söyleyelim #8
Sorun Söyleyelim #8 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Bu hafta yakın çekimleri OPPO Reno 4 Pro ile yaptık. Reno 4 Pro ile yapılan çekimlerin 4K 30 fps’te 2x zoom ile olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.
Haftanın soruları;
m.ilhan8: HTC Telefon hakkında düşünceleriniz nelerdir?
xyunusemrex:Xiaomi, Huawei hibi olur mu?
Mert Bora Demir: Bir kitap yazsanız adı ne olurdu?
kerim1391: Telefonsuz, sosyal medyasız zamanları özlediğiniz oluyor mu?
smhakys:Laptop fiyatlarının akıl almaz yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz?
İyi Seyirler…
Sizden Gelenler
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Sorun Söyleyelim #7 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Not: Bu hafta yakın çekimleri OPPO Reno 4 Pro ile yaptık. Reno 4 Pro ile yapılan çekimlerin 4K 30 fps’te 2x zoom ilr olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.
Haftanın soruları
Ulaş Eroğlu; Apple birçok alanda kendini gösterdi(müzik,film) ama bilgisayar alanında da oldukça güçlüler peki bu gücüyle neden Gaming alanına yönelmeyi seçmiyorlar ?
Suat Güneş; Türksat 5A nın faydaları nedir?japon-türk ortaklıgıyla yapıldığı dogru mu?uyduda hangi yerli materyaller kullanıldı?space-x e ne kadar para ödedik?simdilik bu kadar.
Kaan Tomaçoğlu; Yurt dışında ki editörlerin koşulları ve kaynakları daha iyi olması, keşke bizde de o şekilde olsa iyi olur dedirtiyor mu?
Aryaa59; Oem sistem toplarken İşlemci tarafından seçiminiz AMD mi yoksa Intel mi olurdu ?
Sizden Gelenler
Gelmiş geçmiş en başarısız telefon modeli? | Sorun Söyleyelim #6
Sorun Söyleyelim #6 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Gelmiş geçmiş en başarısız telefon modeli? | Sorun Söyleyelim #6
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Bu hafta yakın çekimleri Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile yaptık.
Note 20 Ultra ile yapılan çekimlerin 4K 30 pfs’te 2X olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.
Sizden Gelenler
Gördüğümüz en saçma teknolojik alet | Sorun Söyleyelim #5
Sorun Söyleyelim #5 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Bence 2020’nin En Başarılı Cep Telefonu Markası realme 👍👍👍
Gördüğümüz en saçma teknolojik alet | Sorun Söyleyelim #5
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
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