Los Angeles Times’ın haberine göre Alphabet’in Google‘ı, OpenAI’nin ChatGPT’sine rakip olarak çalışan yapay zekâ (AI) girişimi Anthropic‘e yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yapıyor.

Anlaşma, konuya aşina bir kişi tarafından açıklandı. Ortaklık, finansal detaylar olmadan, Anthropic tarafından bir blogda paylaşıldı. Anthropic CEO’su Dario Amodei, “Yapay zekâ sistemlerimizi daha geniş bir kitleye dağıtacağımız Anthropic’in bir sonraki aşamasını desteklemek için Google Cloud ile ortaklık kuruyoruz” dedi.

Amodei, “Güvenilir, yorumlanabilir ve yönlendirilebilir yapay zekâ sistemleri oluşturmak için Google Cloud altyapısını kullanmaya hevesliyiz. Google Cloud ile kurduğumuz bu ortaklık, daha sağlam bir yapay zekâ platformu oluşturmamızı sağlayacak” diye ekledi.

We're excited to use Google Cloud to train our AI systems, including Claude! https://t.co/IaqQ5lpJrP https://t.co/vOn5Cj4sPt

— Anthropic (@AnthropicAI) February 3, 2023