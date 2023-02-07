Los Angeles Times’ın haberine göre Alphabet’in Google‘ı, OpenAI’nin ChatGPT’sine rakip olarak çalışan yapay zekâ (AI) girişimi Anthropic‘e yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yapıyor.

Anlaşma, konuya aşina bir kişi tarafından açıklandı. Ortaklık, finansal detaylar olmadan, Anthropic tarafından bir blogda paylaşıldı. Anthropic CEO’su Dario Amodei, “Yapay zekâ sistemlerimizi daha geniş bir kitleye dağıtacağımız Anthropic’in bir sonraki aşamasını desteklemek için Google Cloud ile ortaklık kuruyoruz” dedi.

Amodei, “Güvenilir, yorumlanabilir ve yönlendirilebilir yapay zekâ sistemleri oluşturmak için Google Cloud altyapısını kullanmaya hevesliyiz. Google Cloud ile kurduğumuz bu ortaklık, daha sağlam bir yapay zekâ platformu oluşturmamızı sağlayacak” diye ekledi.

We're excited to use Google Cloud to train our AI systems, including Claude! https://t.co/IaqQ5lpJrP https://t.co/vOn5Cj4sPt — Anthropic (@AnthropicAI) February 3, 2023

Anthropic 2021 yılında OpenAI’nin eski liderleri tarafından kuruldu. Ocak ayında şirket, OpenAI’nin ChatGPT’si ile rekabet edeceğini umduğu Claude adlı yeni bir sohbet robotunun sınırlı bir testini yayınladı.

İçindekiler Teknolojik değişimin en büyük itici güçlerinden biri

Teknolojik değişimin en büyük itici güçlerinden biri

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian yaptığı açıklamada, “Yapay zekâ, akademik araştırmalardan teknolojik değişimin en büyük itici güçlerinden biri haline geldi ve tüm sektörlerde büyüme ve gelişmiş hizmetler için yeni fırsatlar yarattı” dedi.

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“Google Cloud, yeni nesil yapay zekâ girişimleri için açık altyapı sağlıyor ve Anthropic ile olan ortaklığımız, kullanıcıların ve işletmelerin güvenilir ve sorumlu yapay zekanın gücünden yararlanmalarına nasıl yardımcı olduğumuzun harika bir örneğidir.”

Bu gibi anlaşmalar, daha köklü şirketlere geliştirilmekte olan yapay zekâ sistemlerine erişme şansı veriyor. Buna karşılık, YZ girişimleri de teknoloji devlerinin sunduğu finansman ve bulut bilişim kaynaklarından en iyi şekilde yararlanıyor.

Anthropic’s Claude henüz halka açılmadı. Ancak şirket, sohbet robotunu “önümüzdeki aylarda” daha kullanılabilir hale getirmeyi planladığını paylaştı.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai perşembe günü dördüncü çeyrek kazanç toplantısı sırasında yaptığı açıklamada “Arama ve ötesinde ortaya çıkarmak üzere olduğumuz yapay zeka odaklı sıçramalar beni heyecanlandırıyor” dedi. Pichai, Google’ın “önümüzdeki haftalarda ve aylarda aramaya eşlik edecek sohbet robotlarını” piyasaya sürmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Ayın başlarında İsviçreli bankacılık devi UBS, ChatGPT’nin ocak ayı sonunda aylık 100 milyon aktif kullanıcıyı aşmış olabileceğini ve muhtemelen tarihin en hızlı büyüyen uygulaması haline geldiğini bildirdi.