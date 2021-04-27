2021’de sosyal medya hesapları nasıl kapatılır?

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2021 yılıyla birlikte artık sosyal medya iyice iletişim organlarından biri haline geldi. Her türlü haberi, etkileşimi, güncel olan ve araştırmak istediğimiz konuları sosyal medya aracılığıyla kolayca ulaşabiliyoruz. Peki kullandığımız bu sosyal medya hesaplarını nasıl kapatabiliriz? Açarken sadece bir mail adresiyle kolaylıkla açabildiğimiz hesaplar kapatırken de aynı kolaylığı sunuyor mu?

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En çok kullandığımız üç uygulamayı ele alacağız. Bunlar Facebook, Instagram ve Twitter. Bu uygulamalar çıktıkları dönemlerden itibaren en çok indirilenler ve en çok üyeye sahip olan uygulamaların başında geliyor. Son bir kaç senedir Facebook’un Instagram’ı satın almasıyla hesaplar arası geçiş, Facebook hesabıyla Instagram’da hesap açabilme oldukça kolay halde geldi. Twitter ise daha öncelerinde Periscope ve Foursquare uygulamaları ile iş birliği yapsa da Facebook-Instagram uyumu kadar iyi bir uyum sağlayamadı.

Peki bu uygulamaları neden kapatma ihtiyacı duyuyoruz?

Kullanıcılar bir çok farklı sebeple hesaplarını kalıcı veya geçici olarak kapatmak/dondurmak isteyebiliyorlar. Bu sebeplerden bir kaçına örnek vermek gerekirse; kendi adlarına açılmış bir sahte (fake) hesaptan kurtulmak, yasal olarak isim değiştiren kişinin eski isimli hesabını kapatmak istemesi, günümüzde (maalesef) artan siber zorbalık olayları bunlardan bazıları. Bu sebepleri ele aldığımızda hesap sahiplerinin haklı sebepleri olduğunu görebiliyoruz. Şimdi de sırasıyla bu hesaplar nasıl kapatılır/dondurulur ona göz atalım.

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Facebook hesap kapatma/dondurma nasıl yapılır?

Hesabınızı istediğiniz bir süre için dondurabilir, sonrasında dilediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz. Facebook hesabınızı dondurmak için şu adımları izleyebilirsiniz;

İlk olarak Facebook hesabınıza giriş yapın, ana sayfada sağ üstteki aşağı doğru minik ok sembolüne tıklayın. Oka tıkladıktan sonra açılan sekmelerden ayarlar ve gizlilik seçin.

sembolüne tıklayın. Oka tıkladıktan sonra açılan sekmelerden seçin. Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıkladığınızda tekrardan bir sekme açılacak ve orada da Gizlilik Kısayolları sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Açılan ekranda bir çok bölme ve sekme mevcut ancak kafa karıştırıcı gibi gözükse de aslında çok basit. Facebook Bilgilerin sekmesinin altında Hesabını ve bilgilerini sil seçeneğine tıklayın.

Facebook burada size bir uyarıda bulunacak. “Facebook hesabını kalıcı olarak silmek istiyorsan bize bildir. Silme işlemi başladıktan sonra hesabını yeniden etkinleştiremez veya eklediğin hiçbir içeriği ya da bilgiyi geri getiremezsin.” ibaresinin altında Messenger’ın kalması için bunun yerine hesabını dondur seçeneği mevcut. İsterseniz bu şekilde size bir opsiyon sunuyor. Eğer tamamen silmek isterseniz de Facebook’a yüklenmiş olan fotoğraf ve gönderilerinizi indirme olanağı tanıyor. Hesabı sil seçeneğine tıkladıktan sonra gerekli adımlar tamamlanmış ve hesabınızı silmiş bulunuyorsunuz.

Ek olarak belirmekte fayda var; Facebook profilinizi sizden başka kimse göremez. İsminiz ile arama yapıldığında sizin profiliniz arama sonuçları içerisinde yer almaz. Facebook hesabınızı dondurmanız demek Messenger uygulamasını da dondurmak demek değildir. Facabook hesabınızı dondurduktan sonra mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz. Öncesinde arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar mesaj kutularında görünmeye devam eder. Profiliniz açılmasa bile bazı bilgiler arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Arkadaş olduğunuz kişilerin arkadaş listelerinde hala sizin isminiz olabilir. Ama sadece arkadaşlarınız kendi listelerinde sizin isminizi görebilir, başka kimse göremez.

Instagram hesap kapatma/dondurma nasıl yapılır?

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizleniyor.

instagram.com’a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

Sağ üst kısımdaki profil fotoğrafınıza dokunun. Buradan Ayarlar sekmesine tıklayın

dokunun. Buradan sekmesine tıklayın Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat’a dokunun veya tıklayın.

dokunun veya tıklayın. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Eğer hesabınızı kalıcı olarak silmek isterseniz de buradaki linkten işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter hesap kapatma/dondurma nasıl yapılır?

Öncelikle şu soruya cevap verelim: Hesabınıza devre dışı bırakınca ne olacak? Twitter hesabını devre dışı bıraktığınız zaman, kullanıcı adınız, twitter’dan kaldırılır. Profil bilgileriniz, tweetleriniz ve retweet’leriniz görünmez olur. Twitter’ın arama ekranında sizi arayan kişiler bulamaz. 30 gün boyunca Twitter hesabınıza giriş yapmazsanız, Twitter hesabınız kalıcı olarak silinir. Twitter hesabınız kalıcı olarak silindikten sonra kullanıcı adınız, tekrar kullanım için uygun hale gelir ve başkaları tarafından alınabilir. 30 günlük süre içerisinde twitter hesabınıza giriş yaparsanız, hesabınız tekrar aktifleşir, takipçileriniz, profil bilgileriniz ve tweetleriniz geri gelir.

Peki hesabınızı nasıl devre dışı bırakacaksınız?

Twitter uygulamasını açın ve sol üstteki menü tuşuna basın.

Ayarlar ve Gizlilik seçeneğin seçin.

seçeneğin seçin. Hesap seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Hesabını devre dışı bırak seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Açılan sayfada Devre dışı bırak bağlantısına dokunun.

bağlantısına dokunun. Twitter şifrenizi girin ve Devre dışı bırak butonuna dokunun.

Bu adımları tamamladıktan sonra sosyal medya hesaplarınızı geçici olarak veya tamamen kapatmış oluyorsunuz. Bu işlemleri geri almak içinse hesabınıza giriş yapmanız yeterli olacaktır.