Güncelleme
iOS 14.5 güncellemesi iPhone’lara geldi! İşte yeni özellikler
iOS 14.5 güncellemesi uzun bir süredir bekleniyordu. Aslında, geçtiğimiz aylarda ilk geliştirici betası yayımlanan sürümün getireceği birçok özellik zaten bilinmekteydi. Ancak konu yeni bir Apple ürünü olunca, yazılım bile olsa, teknoloji severlerin heyecan seviyelerinin hep yüksek olduğunu söylemek mümkün. iOS 14.5 da bir süredir böyle bir heyecanla beklenmekteydi. Büyük bekleyiş bugün nihayet son buldu ve yeni sürüme kavuştuk. İşte o merakla beklenen iOS 4.5 güncellemesinin getirdiği tüm yenilikler ve iOS 14.5 nasıl yüklenir sorusunun cevabı…
iOS 14.5 nasıl yüklenir?
Yazımızın asıl konusuna geçmeden önce, gelin iPhone’larınızı nasıl yeni sürümle güncelleyebileceğinizin kısaca bir üstünden geçelim. Aslında her zaman olduğu gibi, iOS 14.5 güncellemesi de diğer iOS güncellemeleri gibi yüklenmekte. Yani, oldukça kolay ve zahmetsiz. İşte izlemeniz gereken adımlar:
1- Ayarlar’a gidin.
2- Ayarlar kısmında Genel’e tıklayın.
3- Bu kısımda karşınıza gelen seçeneklerden Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Bu aşamada iPhone’unuzun güncellemeyi kontrol etmesi gerekecek ve bu biraz süre alacak.
4- Son olarak, İndir ve Yükle’ye tıklayın.
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İşte tüm iOS 14.5 yenilikleri
Açıkcası, iOS 14.5 kelimenin tam anlamıyla yeniliklerle dolu. Ana bir güncelleme olmamasına rağmen, 14.5 yenilikler açısından gerçekten de heyecan verici. iOS 15’in beta sürümüne de aylar kaldığını düşündüğümüzde, 14.5 bu kalan ayları sıkılmadan geçirtecek cinsten. Gelin lafı daha uzatmadan o yenilikleri inceleyelim.
#1- Maske takarken FaceID kilidini Apple Watch ile açma
Hepimizin çok yakından bildiği gibi, pandemi süresinin en büyük teknolojik sıkıntılarından biri şüphesiz ki maske takarken FaceID kilidini açmaya çalışmaktı. Uzun bir süre bu konuda bir adım atmayan Apple, kullanıcılardan tepki çekmişti. Neyse ki, artık bu konunun bir çözümü var. Tabi, bir Apple Watch sahibiyseniz. Zira, artık FaceID’yi kullanarak kilidinizi Apple Watch ile açmanız mümkün. Bunu yapmak için, FaceID ayarlarına yeni gelen “Apple Watch’la kilit aç” seçeneğini aktive etmeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğinizde, telefon kilidini açmak istediğinizde saatinizde onayını isteyen bir ekran belirecek. Bu seçeneği onayladığınız da ise, yüzünüzde maske bile olsa FaceID ile kilidinizi açabileceksiniz.
#2- Uygulama Takibi Şeffaflığı (App Tracking Transparency)
iOS 14.5 sürümünün bir yeni özelliği de Facebook’la Apple’ın arasını bozan uygulama takibi şeffaflığı. Zira, uygulamalar reklam vb. amaçlarla verinizi toplamak için artık sizden izin almak zorundalar. Bu konudaki tercihlerinizi Ayarlar’dan yönetebileceğiniz gibi, Apple, söz konusu uygulamayı açtığınızda bir bildirimle sizin bu konudaki tercihinizi soracak. Açıkcası, bizce iOS 14.5’un en iyi özelliği bu. Umarız diğer işletim sistemleri de bu konuda Apple’ı örnek alır.
#3- Yeni emojiler
iOS 14.5 sürümünün işin biraz da eğlenceli tarafındaki en büyük yeniliği ise yeni emojiler. İçinde bulunduğumuz Covid-19 aşılama dönemine ithafen getirilen şırınga emojisi yeni setin en dikkat çekenlerinden.
#4- Bul uygulamasına AirTag desteği
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni AirTag’ler de iOS 14.5’taki yerini aldı. Zira, artık Bul uygulamasına eklediğiniz AirTag’lerinizi yine bu uygulama araclılığıyla takip edebileceksiniz. Hatta, eğer bir iPhone 11 veya 12 sahibiyseniz, bu takip işlemini yaparken ses; haptik bildirim ve görsel destek almanız mümkün.
#5- Apple Music yenilikleri
Artık favori şarkı sözlerinizi Apple Music’ten; Instagram, Facebook ve Mesajlar uygulamasında paylaşabileceksiniz. Buna ek olarak, yeni gelen “Şehir Grafikleri” özelliği size hangi şehirde en çok hangi şarkılar dinleniyor bilgisini gösteriyor olacak.
#6- Apple Harita yenilikleri
Harita konusundaki yenilik ise Tahmini Varış Zamanı (TVS) kısmında. Artık bisiklet kullanırken veya yürürken de Siri’den TVS isteyip bunu paylaşabileceksiniz.
#7- Siri yenilikleri
Siri tarafındaki en büyük yenilik ise artık Siri’nin arayan bilgisini size söyleyebilecek olması. Hatta eğer bir AirPods veya uyumlu bir Beats kulaklık kullanıyorsanız, Siri’nin anons ettiği aramayı hands-free olarak cevaplayabilirsiniz. Bunun yanında, Siri’den bir acil durum kişisini aramasını isteyebilir ve grup FaceTime aramalarında kişi listesinden birini eklemesini isteyebilirsiniz.
#8- Yeni nesil konsol kolları için destek
Artık iPhone’unuzda son nesil PlayStation 5 DualSense veya Xbox X/S kolunu kullanmanız mümkün.
#9- Çeviri yenilikleri
Çevirilerinizi artık yavaş dinlemek zorunda değilsiniz! Zira, artık değişik çalma hızı seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz.
#10- Çift SIM 5G desteği
Uzun zamandır beklenen özellik artık aramızda. iOS 14.5 ile birlikte iki hattınızda da aynı anda 5G kullanmanız mümkün. Tabi, bunun için önce 5G’nin ülkemize gelmesi gerekiyor.
#11- CarPlay yenilikleri
Apple, iOS 14.5 sürümünde CarPlay’i de unutmadı. Zira, artık haritadaki “Tahmini Varış Zamanı” bilgisini Siri veya yeni klavye denetimleri ile paylaşabileceksiniz.
Tüm bu yeniliklere ek olarak, Apple yine her zaman olduğu gibi işletim sistemindeki bazı hataları da çözmüş durumda. Yeni sürüm iOS 14.5 hangi hataları gideriyor görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
Kaynak: AppleInsider, MacRumors, AppleSupport
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Akıllı Telefonlar
Android güncellemelerini alacak olan LG telefonların listesi yayınlandı!
LG, akıllı telefon pazarından 31 Temmuz tarihinde çekileceğini pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında resmi olarak duyurdu. Bununla birlikte şirket, desteklenen modeller için Android 11 güncellemelerini vermeye devam edecek. Ayrıca Android 12 ve Android 13 alabilecek bazı telefonlar da mevcut. Bugün paylaşılan listede hangi telefonların hangi Android sürümüne yükseltileceği ortaya çıktı.
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Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?
LG, paylaştığı listede Android güncellemelerini alacak olan telefonlarını kullanıcılara duyurdu. İlginç bir şekilde bu listede Android 13 alacak olan telefonlarda bulunmakta.
Android 11
- Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92, Q9 One
Android 12
- Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q52, Q92
Android 13
- Wing, Velvet, Velvet LTE
LG Wing ve LG Velvet, firmanın 2020 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlardır. LG Wing, dönebilen çift ekrana sahip oldukça yaratıcı bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Bu nedenle, şirket bu cihaz için Android 13 güncellemesini vermeyi planlıyor. Ancak üretici, Android 12 veya 13’ün test işlemi sırasında bir hata oluşması durumunda güncellemelerden vazgeçebileceğini de belirtti. LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmesi, hem kullanıcıları hem de pazarı olumsuz etkiledi.
Üretici, akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurduktan sonra akıllı telefonları için desteğini sürdüreceğini belirtti. Bununla birlikte elinden gelen her yazılım güncellemesini de cihazlarına sağlamaya devam edecek. Ayrıca firma, son çıkan telefonları için üç yıl boyunca aktif güncelleme garantisi verdi. Aynı zamanda orta ve giriş seviye telefonlar da iki sene boyunca güncelleme alacak. Şirketin akıllı telefon pazarından çekilmesinin öncesinde bazı modeller mevcut Android 11 işletim sistemine sahipti. Bunların arasında LG Velvet, V60 ThinQ ve G7 One akıllı telefon modelleri bulunmakta. Ancak diğer orta ve giriş segment modeller de yakında Android 11 güncellemesini alacak. Bu cihazlar, G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 ve K42 olarak sıralanıyor.
LG, kullanıcıları endişelendirmemek için en erken zamanda akıllı telefonlara güncelleme desteğinin süreceğini duyurdu. Bununla birlikte son raporlarda LG’nin bazı telefonları için Android 12 sürümünü yakında piyasaya süreceği ortaya çıktı. Güney Koreli üretici, güncellemeyi test ederken Google’ın dağıtım programını takip edeceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki LG, mevcut modeller için güncelleme yayınlayacak olsa da bu güncellemeler üzerine ekstra bir şey katmayacak.
LG Wing teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Ekran: 6.8 inç OLED ana ekran, 3.9 inç dönebilen ikincil ekran
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
LG Velvet teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Ekran: 6.8 inç P-OLED, FHD+ çözünürlüklü (2340 x 1080 piksel)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C
- Batarya: 4300 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11
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Genel
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda iyileştirme ile çıktı!
Cyberpunk 2077 için yeni güncelleme Patch 1.2 ortaya çıktı. Hala hataları ile adından söz ettiren oyun yeni güncelleme ile birçok sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Bununla birlikte Patch 1.2 güncellemesi rekor sayıda iyileştirmeye sahip.
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Cyberpunk 2077 Patch 1.2 resmi olarak ortaya çıktı!
Cyberpunk 2077 oyununun düzelmesi için CD Projekt Red, tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan oyun yüksek beklentilere rağmen sınıfta kalmıştı. Bununla birlikte oyunda yer alan hataların çokluğu firmanın imajını oldukça zedeledi. Dolandırıcılık ile dahi suçlanan oyun stüdyosu, bir nevi kabuğuna çekildi. Peşi sıra gelen olumsuz haberlerin ardından davalık dahi olan CD Projekt Red ise oyundan ümidini kesmiş değil. Yapımcı firma geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni güncelleme ile oyunun arkasında durmaya devam ediyor. Sene başında güncelleme planını ortaya çıkaran firma, yeni güncellemesini oyuncuların beğenisine sundu. Patch 1.2 adına sahip güncelleme ise oldukça dolu içerik ile oyuncuların karşısına çıktı.
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Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda düzeltmeye sahip!
Resmi olarak indirilebilir durumda olan güncelleme devasa boyutu ile dikkat çekiyor. yaklaşık 29 GB‘a varan boyuta sahip güncelleme, pek çok soruna da çözüm olmaya geliyor. Firma yayınladığı blog yazısında, güncellemede toplam 484 adet hata çözümü ve iyileştirmenin olduğunu belirtti. Madde madde düzeltme sayıları ortaya çıkarken, en çok iyileştirme görevler için yapılmışa benziyor. Zira güncellemede sadece görevler için 127 ayrı düzeltme bulunmakta. Bütün platformlara çıkan güncelleme konsol kısmı için 473 adet iyileştirmeye sahip. PC kısmının kendine has 11 adet iyileştirmesi bulunmakta. Bununla birlikte oyun içerisinde yer alan ve can sıkan birçok hata da ortadan kalkmışa benziyor.
Özellikle polis yapay zekası çok eleştirilen oyun, artık sinir bozucu polislere sahip olmayacak. Yapımcı firma bu konuda önemli bir yapay zeka güncellemesi yaptıklarını belirtti. Ayrıca çıkışından bu yana dalga konusu olan NPC‘lerin yaptığı “T pozu” hatası ortadan kalktı. Direksiyon hassasiyeti gibi oyuncuların en baştan bu yana itiraz ettiği konularda da önemli iyileştirmelerin yapıldığı ortaya çıktı. Performans konusunda da önemli geliştirmeler yapan CD Projekt Red, özellikle düşük seviye sistemlerde ve eski nesil konsollarda güncellemenin önemli ve olumlu sonuçları olduğunu açıkladı. Hali hazırda güçlü PC veya yeni nesil konsol sahibi oyuncuların bu güncellemedeki performans iyileştirmelerinden tam olarak verim alamama ihtimallerini de bulunmakta. Bunun nedeni ise, optimizasyon için firmanın giriş seviye ve eski nesle öncelik vermesi.
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 ile AMD kartlara RTX desteği!
Tüm bunların dışında artık AMD ekran kartı sahipleri oyunda RTX teknolojisinden yararlanacak. Geliştiriciler yeni güncelleme ile RTX desteğini Nvidia ile sınırlı olmaktan çıkardı. Bu sayede AMD ekran kartlı oyuncu sayısının da artabileceği tahmin ediliyor. Böylelikle oyun kaybolan havasını kazanma yolunda da önemli adımlar atabilir. Adı küçük kendi ve boyutu çok büyük olan bu güncelleme ilk izlenimlerde olumlu yorumlar aldı. Firma bir nebze olsun kendini ve oyununu kurtarmak isterken, oyun için yaratılan ilk başlardaki havanın olmayışı da ilerleyen zamanlarda firmayı olumsuz etkileyebilir. Güncelleme takvimini aksatmadan devam ettirmek isteyen CD Projekt Red, şimdi de ek paket için kolları sıvadı. Firmanın ek paket için kesin bir tarih vermediğini hatırlatmak gerek. Ancak tahminler yaz aylarında ek pakete kavuşabileceğimiz yönünde. İçeriği bilinmeyen güncellemenin, yine belli başlı konularda hata iyileştirmelerine de sahip olacağı tahmin ediliyor.
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Piyasa için önemli bir ders olan Cyberpunk 2077, bakalım hatalarından ders çıkartacak mı bekleyip göreceğiz. Oyun dünyasındaki birçok firma, bu oyunun başarısızlığı nedeniyle daha temkinli adımlar atmaya başladı. Özellikle merakla beklenen bir diğer önemli yapım Dying Light 2, zorlu geliştirme süreçlerinin ardından süresiz olarak ertelendi. Dikkatlerin üzerinde olduğu CD Projekt Red bakalım günün sonunda, imajını düzeltmeyi başaracak mı merakla takip ediyor olacağız. Güncelleme ile alakalı tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Eğer güncelleme kullandığınız platformda görünmüyorsa platformunuzu yedine başlatarak tekrar kontrol edebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 serisi, yeni bir kamera güncellemesi alıyor!
Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S21, S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı amiral gemisi cihaz piyasaya sürdü. Şirket, şimdi ise bu üç cihaza yeni bir güncelleme getiriyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte, üç cihazın da kamera ve genel cihaz performansı arttı. S21 serisinin kamera deneyimi, güncellemeden önce de oldukça ses getirmişti. Şimdi ise güncellemenin ardından bu deneyim daha iyi bir noktaya gelecek.
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Galaxy S21 serisine gelen güncelleme neler içeriyor?
S21 serisinin yeni güncellemesi, şu anda yalnızca Hindistan pazarında kullanıma açık. Yeni yazılım güncellemesi yaklaşık olarak 1 GB boyutunda ve G99xxXXU2AUC8 yazılım sürümünü taşıyor. Güncelleme boyutu dikkate alındığında, cihazlarla ilgili bazı önemli iyileştirmeler ve geliştirmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, güncellemenin Wi-Fi ağı üzerinden cihazlara yüklenmesi tavsiye edilmekte. Şimdilik sadece Hindistan’da aktif olan güncelleme, önümüzdeki günlerde global olarak cihazlara gönderilmeye başlayacak. Resmi güncelleme notları yalnızca kamera ve cihazların genel performasının arttığından bahsediyor. Ne yazık ki bu iyileştirmelerin neler olduğu ile ilgili bir bilgi henüz yok.
Güncelleme ile ilgili ortaya çıkan en net yenilik, arka kamerada normal çekimde portre modunun aktif hale gelmesi. Güncellemeden önce bu mod yalnızca ultra geniş açılı ve telefoto kamera tarafından kullanılmaktaydı. Umuyoruz ki bu güncelleme, cihazlara başka yenilikler de getirmiş olsun. Bunların haricinde cihazların Android güvenlik sürümü de Nisan 2021’e yükseltildi.
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