iOS 14.5 güncellemesi iPhone’lara geldi! İşte yeni özellikler

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iOS 14.5 güncellemesi uzun bir süredir bekleniyordu. Aslında, geçtiğimiz aylarda ilk geliştirici betası yayımlanan sürümün getireceği birçok özellik zaten bilinmekteydi. Ancak konu yeni bir Apple ürünü olunca, yazılım bile olsa, teknoloji severlerin heyecan seviyelerinin hep yüksek olduğunu söylemek mümkün. iOS 14.5 da bir süredir böyle bir heyecanla beklenmekteydi. Büyük bekleyiş bugün nihayet son buldu ve yeni sürüme kavuştuk. İşte o merakla beklenen iOS 4.5 güncellemesinin getirdiği tüm yenilikler ve iOS 14.5 nasıl yüklenir sorusunun cevabı…

iOS 14.5 nasıl yüklenir?

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Yazımızın asıl konusuna geçmeden önce, gelin iPhone’larınızı nasıl yeni sürümle güncelleyebileceğinizin kısaca bir üstünden geçelim. Aslında her zaman olduğu gibi, iOS 14.5 güncellemesi de diğer iOS güncellemeleri gibi yüklenmekte. Yani, oldukça kolay ve zahmetsiz. İşte izlemeniz gereken adımlar:

1- Ayarlar’a gidin.

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2- Ayarlar kısmında Genel’e tıklayın.

3- Bu kısımda karşınıza gelen seçeneklerden Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Bu aşamada iPhone’unuzun güncellemeyi kontrol etmesi gerekecek ve bu biraz süre alacak.

4- Son olarak, İndir ve Yükle’ye tıklayın.

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İşte tüm iOS 14.5 yenilikleri

Açıkcası, iOS 14.5 kelimenin tam anlamıyla yeniliklerle dolu. Ana bir güncelleme olmamasına rağmen, 14.5 yenilikler açısından gerçekten de heyecan verici. iOS 15’in beta sürümüne de aylar kaldığını düşündüğümüzde, 14.5 bu kalan ayları sıkılmadan geçirtecek cinsten. Gelin lafı daha uzatmadan o yenilikleri inceleyelim.

#1- Maske takarken FaceID kilidini Apple Watch ile açma

Hepimizin çok yakından bildiği gibi, pandemi süresinin en büyük teknolojik sıkıntılarından biri şüphesiz ki maske takarken FaceID kilidini açmaya çalışmaktı. Uzun bir süre bu konuda bir adım atmayan Apple, kullanıcılardan tepki çekmişti. Neyse ki, artık bu konunun bir çözümü var. Tabi, bir Apple Watch sahibiyseniz. Zira, artık FaceID’yi kullanarak kilidinizi Apple Watch ile açmanız mümkün. Bunu yapmak için, FaceID ayarlarına yeni gelen “Apple Watch’la kilit aç” seçeneğini aktive etmeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğinizde, telefon kilidini açmak istediğinizde saatinizde onayını isteyen bir ekran belirecek. Bu seçeneği onayladığınız da ise, yüzünüzde maske bile olsa FaceID ile kilidinizi açabileceksiniz.

#2- Uygulama Takibi Şeffaflığı (App Tracking Transparency)

iOS 14.5 sürümünün bir yeni özelliği de Facebook’la Apple’ın arasını bozan uygulama takibi şeffaflığı. Zira, uygulamalar reklam vb. amaçlarla verinizi toplamak için artık sizden izin almak zorundalar. Bu konudaki tercihlerinizi Ayarlar’dan yönetebileceğiniz gibi, Apple, söz konusu uygulamayı açtığınızda bir bildirimle sizin bu konudaki tercihinizi soracak. Açıkcası, bizce iOS 14.5’un en iyi özelliği bu. Umarız diğer işletim sistemleri de bu konuda Apple’ı örnek alır.

#3- Yeni emojiler

iOS 14.5 sürümünün işin biraz da eğlenceli tarafındaki en büyük yeniliği ise yeni emojiler. İçinde bulunduğumuz Covid-19 aşılama dönemine ithafen getirilen şırınga emojisi yeni setin en dikkat çekenlerinden.

#4- Bul uygulamasına AirTag desteği

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni AirTag’ler de iOS 14.5’taki yerini aldı. Zira, artık Bul uygulamasına eklediğiniz AirTag’lerinizi yine bu uygulama araclılığıyla takip edebileceksiniz. Hatta, eğer bir iPhone 11 veya 12 sahibiyseniz, bu takip işlemini yaparken ses; haptik bildirim ve görsel destek almanız mümkün.

#5- Apple Music yenilikleri

Artık favori şarkı sözlerinizi Apple Music’ten; Instagram, Facebook ve Mesajlar uygulamasında paylaşabileceksiniz. Buna ek olarak, yeni gelen “Şehir Grafikleri” özelliği size hangi şehirde en çok hangi şarkılar dinleniyor bilgisini gösteriyor olacak.

#6- Apple Harita yenilikleri

Harita konusundaki yenilik ise Tahmini Varış Zamanı (TVS) kısmında. Artık bisiklet kullanırken veya yürürken de Siri’den TVS isteyip bunu paylaşabileceksiniz.

#7- Siri yenilikleri

Siri tarafındaki en büyük yenilik ise artık Siri’nin arayan bilgisini size söyleyebilecek olması. Hatta eğer bir AirPods veya uyumlu bir Beats kulaklık kullanıyorsanız, Siri’nin anons ettiği aramayı hands-free olarak cevaplayabilirsiniz. Bunun yanında, Siri’den bir acil durum kişisini aramasını isteyebilir ve grup FaceTime aramalarında kişi listesinden birini eklemesini isteyebilirsiniz.

#8- Yeni nesil konsol kolları için destek

Artık iPhone’unuzda son nesil PlayStation 5 DualSense veya Xbox X/S kolunu kullanmanız mümkün.

#9- Çeviri yenilikleri

Çevirilerinizi artık yavaş dinlemek zorunda değilsiniz! Zira, artık değişik çalma hızı seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz.

#10- Çift SIM 5G desteği

Uzun zamandır beklenen özellik artık aramızda. iOS 14.5 ile birlikte iki hattınızda da aynı anda 5G kullanmanız mümkün. Tabi, bunun için önce 5G’nin ülkemize gelmesi gerekiyor.

#11- CarPlay yenilikleri

Apple, iOS 14.5 sürümünde CarPlay’i de unutmadı. Zira, artık haritadaki “Tahmini Varış Zamanı” bilgisini Siri veya yeni klavye denetimleri ile paylaşabileceksiniz.

Tüm bu yeniliklere ek olarak, Apple yine her zaman olduğu gibi işletim sistemindeki bazı hataları da çözmüş durumda. Yeni sürüm iOS 14.5 hangi hataları gideriyor görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

Kaynak: AppleInsider, MacRumors, AppleSupport