Sosyal medya düzenlemesi hakkında 6 maddelik bilgilendirme paylaşıldı

Sosyal medya düzenlemesi neler içeriyor? konulu 6 maddeden oluşan bilgilendirme görselleri, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı‘nın Twitter hesabından paylaşıldı.

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Sosyal medya düzenlemesi neler içeriyor?

İletişim Başkanlığı, son zamanların en önemli tartışma konusu olan sosyal medya düzenlemesi ile alakalı 6 maddelik bir tweet serisi paylaştı. Hem sosyal medya düzenlemesine ilişkin kafa karışıklıklarını gidermek hem de kısa ve öz olarak insanları bilgilendirmek amacıyla paylaşılan tweetlerde sosyal medya düzenlemesinin hayatımıza neler getireceğinden bahsediliyor.

Söz konusu paylaşımlarda bahsedilen konular şu şekilde:

Madde 1: “Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır. Sosyal ağ sağlayıcısı: Kullanıcıların sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses vb. içerikleri oluşturma, görüntüleme ya da paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.”

Madde 2: “Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirilen idari cezalar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu‘na göre yapılan tebligat hükmündedir ve bildirimin yapıldığı günü izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacaktır.”

Madde 3: “Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır. Bu maddeyle:

Yükümlülüklere uymayanlara öngörülen idari para cezaları arttırılmıştır .

. Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezasi öngörülmüştür.

Böylece yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır.”

Madde 4: “Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir. Bu düzenlemeyle;

Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi sağlanacaktır. Böylece, suç oluştrumayan içeriklere erişim devam edecek ve ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecektir.

kararı yerine kararının verilmesi sağlanacaktır. Böylece, suç oluştrumayan içeriklere erişim devam edecek ve ve daha da güvenceli hale getirilecektir. İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar yerine içerik ve yer sağlayıcılar tarafından uygulanacaktır.”

Madde 5: “Bu madde, kişilik haklarının daha etkin korunmasını amaçlamaktadır. Kişilik haklarının ihlaline konu olan içerikler, yetkili makamlarca erişimin engellenmesine karar verilmesine rağmen arama motorlarında yer almaktadır. Bu düzenlemeyle;

Arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır.”

Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilci belirleyecek

Sosyal medya düzenlemesindeki en öne çıkan konulardan birisi, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması olmuştu. İletişim Başkanlığı, paylaştığı son tweette buna dikkat çekiyor. Artık 1 milyondan fazla Türkiye’de erişimi olan sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda.

Madde 6: “Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir. Buna göre;

Sosyal ağ sağlayıcı; bildirim olması durumunda içeriği 24 saat içinde kaldıracak, aksi halde doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu tutulacaktır.

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecektir.

Temsilci;

Tebligat, bildirim ve taleplerin gereğini yerine getirmek,

Kişilerin kanun kapsamındaki başvurularını değerlendirmek ve

Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Maddenin uygulanabilir olması için;

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmezse 10 milyon-30milyon Türk lirası para cezası uygulanacak.

Sosyal ağ sağlayıcının reklam yayınlaması yasaklanabilecek ve

İnternet bant genişliği %90’a kadar sınırlanabilecektir.”

İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilerden de anlaşıldığı üzere, 1 Ekim‘de yürürlüğe girecek olan yeni sosyal medya düzenlemesi sayesinde Türkiye’deki kullanıcıların gizliliği ve kişilik haklarının internet ortamında daha fazla korunabilmesi amaçlanıyor.