Sosyal Medya
Dijital Dönüşüm Ofisi, kamuda WhatsApp’ın kullanımını yasakladı!
Dijital Dönüşüm Ofisi; kamu çalışanlarının, WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamalarını kullanmalarını yasaklandı. Hazırlanan rehber dahilinde memurlar, iş yaşamında yurt dışı kaynaklı hizmet veren programları kullanamayacaklar.
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu için hazırlanan yeni güvenlik rehberinde yerli sisteme geçiş önceliği istendi. Yeni rehber dahilinde; WhatsApp, Telegram, WeChat gibi mesajlaşma uygulamaları yerine yerli alternatif programlar kullanılması zorunlu hale getirildi.
Milliyet’in haberine göre kamu personelleri, özel hayatta belirtilen uygulamaları (WhatsApp, Telegram, vb.) kullanmaya devam edebilirler. Fakat, iş yerinde şu anda yerli proje olarak lanse edilen Turkcell’in Bip uygulaması gibi uygulamaları kullanmak zorunda olacaklar.
Diğer bir neden de siber saldırılar!
Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımladı. Rehberle “Yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi”, “Mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin üç seviyeli olacak şekilde derecelendirilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenebilmesi” gibi 12 başlıkta hedefler belirlendi.
Hangi yerli uygulamalar kullanılacak?
Yapılan çalışmanın niteliği her ne kadar önemli de olsa “Yerli ve millî mesajlaşma uygulamaları“nın henüz istenen aşamaya ulaşmadığı da aşikar. Belirtilen rehber ve tedbirlerde de hangi uygulamaların kullanılması gerektiğine dair bir önerme yer almıyor. İlerleyen günlerde, yerli projeler artabilir ve kamu alanında kullanılmak üzere yeni servisler hizmete girebilir.
Genel
WhatsApp, yakında birden fazla cihazda aynı anda kullanıma izin verecek
Uzun bir süredir Whatsapp’ı diğer mesajlaşma uygulamalarından ayıran şey, hesabımızı bir kullanıcı adı ve şifre ile değil, fiziksel cihazlar ve telefon numarası ile kullanabiliyor olmamızdı. Bu durum, uygulamayı aynı anda yalnızca tek bir cihazda kullanabilmemize sebep oluyordu.
Her geçen gün değişen ve büyüyen mesajlaşma endüstrisi sebebiyle, özellikle de serbest piyasanın iş aracı olarak Whatsapp’ı kullandığı bilinirken, yıllardır süre gelen bu durum artık değişecek. Bugün Wabetainfo tarafında ortaya çıkan görseller ve söylentilere göre Facebook, kullanıcıların birden fazla cihazı aynı anda kontrol edebilmesine olanak sağlayan bir kullanıcı arayüzünü WhatsApp beta içerisine entegre etmiş.
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WhatsApp Beta son sürümü (2.20.196.8.) PC’nizden, tarayıcınızdan veya Facebook portalı üzerinde Whatsapp’ı aynı anda kullanmaya olanak sağlıyor. Mevcut cihaz çeşitliliğinin 4 cihazla sınırlandırılacağı vurgulanıyor. Günümüz koşullarında birçok firmanın güvenlik problemleriyle uğraştığını biliyoruz, gelecek yeni özelliğin teknik bilgisi daha yetersiz sayılan insanlar tarafında ne tür sorunlara sebep olacağı şimdilik merak konusu. Whatsapp’ın, kullanıcılara birden fazla cihazda etkin olduklarında, belirli aralıklarla çeşitli bildirimler göndermesi bekleniyor.
Politika
TikTok İngiltere’de ofis açmaktan vazgeçiyor!
TikTok, son zamanlarda konuşulan ofis taşıma işlemini erteleme kararı aldı. Gelen bilgilere göre İngiltere ve Çin arasında yaşanan gerginliğin alınan karardaki yeri büyük.
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TikTok, Londra ofisi açmaktan vazgeçiyor!
Son dönemlerde internet ortamını kasıp kavuran TikTok, dünya genelinde yayılmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Çinli sosyal medya sitesi, merkezini İngiltere’ye taşıyarak hedefini gerçekleştirmek istiyordu. Ancak ortaya çıkan son gelişmeler TikTok‘un bu karardan vazgeçtiğini göstermekte. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre firmanın görüşmeleri şu an için durdurduğu belirtilmekte. Bu kararın arkasında ise İngiltere ile Huawei ve Çin arasında yaşanan gerginlikler sebep gösteriliyor. 5G konusunu üzerinden büyüyen ticaret savaşlarının firmayı etkilediği düşünülüyor.
Öte yandan İngiltere cephesinin de, TikTok firmasının yaklaşık 3 bin kişiye iş olanağı sağlayacak bu girişimden pek memnun olmadığı da gelen haberler arasında. Bu girişimin Çin ile yaşanan ticaret savaşında kendileri için prestij kaybı olduğunu düşünen İngilizler, şu an için alınan karardan memnun. Hatta ve hatta uygulamanın, Huawei gibi ajanlık faaliyetlerinde kullanıldığı iddia ediliyor. Ayrıca Hindistan‘da veri güvenliği ve gizliliği nedeniyle kullanımı yasaklanan uygulamanın pek de iyi bir izlenimi yok. Uygulamanın Hindistan gibi ABD üzerinde de engellenmesi konuşuluyor. Artık firmalara kadar sıçrayan ticaret savaşları bakalım ileride daha nelere neden olacak bekleyip göreceğiz. İki milyar indirmeyi geçen TikTok ise ilerleyen günlerde ticaret savaşı içerisinden çıkabilmeyi umuyor.
Sosyal Medya
Türk girişimcilerden yeni Instagram analiz programı: Socialhunters
Socialhunters, tamamen Türk girişimciler tarafından Bahçeşehir Üniversitesi’nde tasarlandı. Reports+ ve Xprofile gibi rakiplerine oranla ekip, doğru veri analizlerini kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.
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Socialhunters nedir? Neyi hedefliyorlar?
Instagramda kullanılmak üzere birçok program geliştirildi. Hem iOS hem de Android platformlarında onlarcasına erişmek ve kullanım sağlamak mümkün. Peki bu uygulamaların sunduğu veriler ne kadar doğru? Ya da bu verileri biz kullanıcılara sunarken güvenliğimizi ihlal ediyor olabilirler mi? Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki girişimciler, analiz işini yerli yazılım sistemleri ve daha güvenli şekilde sunmak için harekete geçtiler.
İddialarına göre rakiplerinin kullanıcılarına sunmuş olduğu yanlış veriler yerine Socialhunters ile doğru bilgi analizlerini kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve güvenlik esaslarıyla oluşturmayı hedefliyor. Henüz girişimin başlarında olan Socialhunters, kullanıcıları için medya, hikaye, post analizleri sunuyor.
Firmanın topladığı verilere göre son 3 ayda yaklaşık 3000 kullanıcıdan yapılan veri analizlerine göre toplam 15000 anonim hikaye izlenmiş, bu kullanıcılara hikayesini toplam 25000 kişi gizlemiş, şu an bu kişilerin 14000’i hikaye gizlemeyi kaldırmış.
Nereden indirebiliriz?
Socialhunters’ı şu anda ekibin web sitesi üzerinden kullanabileceğiniz gibi, aynı zamanda Android cephesinde Play Store’dan indirebiliyorsunuz. iOS tarafına ise henüz destek verilmiyor. Fakat, iOS kullanıcılarının da Socialhunters’dan yararlanmaları için yöntem eklemişler. Mevcut yöntem için buraya tıklayabilirsiniz.
Yerli girişim ekibine yaptıkları projeden ötürü tebrik ediyoruz. Türkiye son zamanlarda yazılım geliştirme konusundaki adımları ve bu yazılımlara yurt dışından destek alma konusunda oldukça ilerlemiş durumda. Dileriz ki Socialhunters, kullanıcıların desteğini kazanır ve global pazarda yakın zamanda yerini alabilir.