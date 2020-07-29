Dijital Dönüşüm Ofisi, kamuda WhatsApp’ın kullanımını yasakladı!

Dijital Dönüşüm Ofisi; kamu çalışanlarının, WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamalarını kullanmalarını yasaklandı. Hazırlanan rehber dahilinde memurlar, iş yaşamında yurt dışı kaynaklı hizmet veren programları kullanamayacaklar.

İlginizi çekebilir: Elektrik hattı ile internet taşıdık – (TP-Link PA4020P ile sonuçlar ne oldu?)

reklam

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu için hazırlanan yeni güvenlik rehberinde yerli sisteme geçiş önceliği istendi. Yeni rehber dahilinde; WhatsApp, Telegram, WeChat gibi mesajlaşma uygulamaları yerine yerli alternatif programlar kullanılması zorunlu hale getirildi.

Milliyet’in haberine göre kamu personelleri, özel hayatta belirtilen uygulamaları (WhatsApp, Telegram, vb.) kullanmaya devam edebilirler. Fakat, iş yerinde şu anda yerli proje olarak lanse edilen Turkcell’in Bip uygulaması gibi uygulamaları kullanmak zorunda olacaklar.

Diğer bir neden de siber saldırılar!

Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımladı. Rehberle “Yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi”, “Mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin üç seviyeli olacak şekilde derecelendirilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenebilmesi” gibi 12 başlıkta hedefler belirlendi.

Hangi yerli uygulamalar kullanılacak?

Yapılan çalışmanın niteliği her ne kadar önemli de olsa “Yerli ve millî mesajlaşma uygulamaları“nın henüz istenen aşamaya ulaşmadığı da aşikar. Belirtilen rehber ve tedbirlerde de hangi uygulamaların kullanılması gerektiğine dair bir önerme yer almıyor. İlerleyen günlerde, yerli projeler artabilir ve kamu alanında kullanılmak üzere yeni servisler hizmete girebilir.