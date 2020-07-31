Sosyal Medya
Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı
Sosyal medya düzenlemesi bugün Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci açma zorunluluğu da getiren bu kapsamlı düzenleme, artık hayatımızın kesin bir parçası haline gelmiş oldu.
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Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?
Sosyal medya düzenlemesinin temel amacı; Türkiye hükümetinin, ülke sınırları içerisinde bu platformlarla muhatap olabileceği resmî bir temsilci bulundurmasının yanı sıra, Türk kullanıcılarının kişilik haklarını ve internet ortamındaki gizliliğini daha fazla güvence altına almak. Yasayla beraber Türkiye’den 1 milyondan fazla erişim oranına sahip olan yurt dışı kaynaklı Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sağlayıcılarının artık Türkiye’de en az 1 tane temsilci bulundurması zorunlu hale geldi.
Sosyal medya düzenlemesi Türk kullanıcıların eline kendilerini internette koruma noktasında önemli haklar veriyor. Örneğin bir kullanıcı internet ortamında kendisi hakkında olumsuz olduğunu düşündüğü bir paylaşım varsa, bunun kaldırılması için sosyal ağ sağlayıcısına ya da arama motorlarına başvuru yapabilecek. Başvuruya da 24 saat içinde cevap verilmesi zorunlu olacak.
Yasayla birlikte değişen önemli noktalardan birisi, bir web sitesinin engellenip engellenmemesi noktasında devletin tutumu oldu. Önceden Türkiye, sakıncalı bir içeriğe sahip olan web sitesini direkt engelliyordu. İşte artık bu durum değişti, şimdi yeni düzenleme web sitesinin tamamen engellenmesi yerine o sakıncalı olduğuna karar verilen içeriğin kaldırılabilmesi mümkün olabiliyorsa sadece o içeriğin kaldırılmasını yeterli hale getiriyor.
Uyum sağlamayan platformlara ceza kesilecek
Sosyal medya düzenlemesi, uyum sağlamayan sosyal ağ sağlayıcılarına da çok ağır para cezaları öngörüyor. Örneğin eğer sosyal ağ sağlayıcı verilen süre içinde temsilci belirlemezse, 10 milyon – 30 milyon TL arası para cezası kesilecek. Bununla da bitmiyor; eğer hala sosyal medya yasası kapsamında gerekliliklerini yerine getirmezse kademeli olarak Türkiye’de bant genişliği %90‘a kadar azaltılacak. Bu da demek oluyor ki bizler o sosyal medya uygulamasına olduğundan %90 daha yavaş gire(meye)ceğiz.
Yaptırımlardan birisi de reklam yayınlamanın yasaklanması. Kanunlara uyum sağlamayan sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye’de reklam vermesi tamamen yasaklanacak.
Sosyal Medya
Sosyal medya düzenlemesi hakkında 6 maddelik bilgilendirme paylaşıldı
Sosyal medya düzenlemesi neler içeriyor? konulu 6 maddeden oluşan bilgilendirme görselleri, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı‘nın Twitter hesabından paylaşıldı.
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Sosyal medya düzenlemesi neler içeriyor?
İletişim Başkanlığı, son zamanların en önemli tartışma konusu olan sosyal medya düzenlemesi ile alakalı 6 maddelik bir tweet serisi paylaştı. Hem sosyal medya düzenlemesine ilişkin kafa karışıklıklarını gidermek hem de kısa ve öz olarak insanları bilgilendirmek amacıyla paylaşılan tweetlerde sosyal medya düzenlemesinin hayatımıza neler getireceğinden bahsediliyor.
Söz konusu paylaşımlarda bahsedilen konular şu şekilde:
Madde 1: “Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır. Sosyal ağ sağlayıcısı: Kullanıcıların sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses vb. içerikleri oluşturma, görüntüleme ya da paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.”
Madde 2: “Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirilen idari cezalar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu‘na göre yapılan tebligat hükmündedir ve bildirimin yapıldığı günü izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacaktır.”
Madde 3: “Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır. Bu maddeyle:
- Yükümlülüklere uymayanlara öngörülen idari para cezaları arttırılmıştır.
- Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezasi öngörülmüştür.
Böylece yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır.”
Madde 4: “Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir. Bu düzenlemeyle;
- Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi sağlanacaktır. Böylece, suç oluştrumayan içeriklere erişim devam edecek ve ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecektir.
- İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar yerine içerik ve yer sağlayıcılar tarafından uygulanacaktır.”
Madde 5: “Bu madde, kişilik haklarının daha etkin korunmasını amaçlamaktadır. Kişilik haklarının ihlaline konu olan içerikler, yetkili makamlarca erişimin engellenmesine karar verilmesine rağmen arama motorlarında yer almaktadır. Bu düzenlemeyle;
- Arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır.”
Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilci belirleyecek
Sosyal medya düzenlemesindeki en öne çıkan konulardan birisi, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması olmuştu. İletişim Başkanlığı, paylaştığı son tweette buna dikkat çekiyor. Artık 1 milyondan fazla Türkiye’de erişimi olan sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda.
Madde 6: “Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir. Buna göre;
- Sosyal ağ sağlayıcı; bildirim olması durumunda içeriği 24 saat içinde kaldıracak, aksi halde doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu tutulacaktır.
- Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecektir.
Temsilci;
- Tebligat, bildirim ve taleplerin gereğini yerine getirmek,
- Kişilerin kanun kapsamındaki başvurularını değerlendirmek ve
- Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Maddenin uygulanabilir olması için;
- Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmezse 10 milyon-30milyon Türk lirası para cezası uygulanacak.
- Sosyal ağ sağlayıcının reklam yayınlaması yasaklanabilecek ve
- İnternet bant genişliği %90’a kadar sınırlanabilecektir.”
İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilerden de anlaşıldığı üzere, 1 Ekim‘de yürürlüğe girecek olan yeni sosyal medya düzenlemesi sayesinde Türkiye’deki kullanıcıların gizliliği ve kişilik haklarının internet ortamında daha fazla korunabilmesi amaçlanıyor.
Sosyal Medya
Instagram Shop, Türkiye’de kullanıma açılıyor
Instagram Shop özelliğinin ilk olarak ABD‘de kullanıma sunulmasının ardından, Türkiye de dahil olmak üzere global pazarda kullanıma açılmaya başlandı. Bu özellik sayesinde Instagram, insanların sevdiği markalarla arasındaki etkileşimi arttırmanın yanı sıra, alışveriş deneyimlerine de yeni bir boyut kazandıracak.
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Instagram Shop Türkiye’de kullanıma açılıyor
Instagram‘ın yeni özelliği, insanların kolayca erişebilmesini sağlamak amacıyla Keşfet sekmesinde yenilenen sade ve şık tasarımıyla yer alacak. Kullanıcıların hoşuna giden marka ve ürünleri daha kolay takip edebilmesini amaçlayan Shop özelliği, ilk olarak ABD’de kullanıma açılmıştı. Şimdi ise Instagram bu özelliğini Türkiye de dahil olmak üzere global pazarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Shop özelliği neler sunuyor?
Yeni açılacak Shop sekmesinde sevdiğiniz ürün ve markalara ait hoşunuza giden bütün gönderilere kolaylıkla erişebileceksiniz. Ayrıca sekmede, markaların paylaştığı ürünlerin yanı sıra Instagram’ın kendi @shop hesabında paylaştığı birbirinden güzel içerikler de yer alacak.
Shop sekmesindeki mağazalar, kullanıcıların takip ettiği ve ilgi duyduğu marka hesaplarına ve Instagram’ın kendi ürün listelerini etiketleyen işletme hesaplarına göre kişiselleştirilmiş olarak listelenecek. Alışveriş için onaylanmış Instagram işletme hesapları kendi ürünlerini paylaştıkça ve kullanıcılarla etkileşim kurdukça, Instagram’ın öneri algoritması tarafından Shop bölümünde öne çıkarılacak.
Shop özelliğiyle alakalı Instagram yayınladığı blog yazısında “Shop sekmesi, insanların Instagram’dan sevdikleri ürünleri ve markaları keşfedebilecekleri bir uygulama içi alışveriş platformudur.” açıklamasını yaptı.
Mobil
TikTok CEO’su uygulamanın küresel hedef haline geldiğini açıkladı
ABD hükümeti ve onun sözünü dinleyen Facebook, son zamanlarda TikTok‘a karşı savaş açmış durumda. Özellikle ABD’nin Çin menşeili teknoloji şirketlerine uyguladığı ambargonun yeni bir aracı haline gelen TikTok, benzer mantıkla çalışan Instagram Reels özelliğini piyasaya sürmeye hazırlanan Facebook ile de şu sıralar rekabet etmek zorunda kalıyor. CEO Kevin Mayer işte bu husustaki sitemlerini dile getiren kapsamlı bir açıklama yayınladı.
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TikTok küresel hedef haline geldi
TikTok’un sosyal medya dünyasına yaptığı hızlı girişi anlatmakla başlayan Mayer, kendi kariyeri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Platformda çoğu zaman çökme sorunlarının vuku bulduğunu ekleyen CEO Mayer, akabinde siyasi saldırılara da değinerek kendilerinin herhangi bir şekilde düşmanlık beslemediklerini anlattı.
TikTok şirketinin Çin menşeili olması sebebiyle gereğinden fazla incelenmeye tabi tutulduğundan sitem eden Kevin Mayer, açıklamasında şunları söyledi: “Başarımızın altında, sorumluluk sahibi olmamız ve hesap verebilirlik yatıyor. Haklı olarak tüm şirketler incelemeye alındı, ancak şirketimizin Çin menşeili olması sebebiyle daha fazla incelemeye tabi tutulduk. Bu durumu kabul ediyoruz, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz.”
TikTok CEO’su Kevin Mayer aynı zamanda kullanıcılara, içerik üreticilerine, reklamverenlere ve denetleyici kurumlara, ABD yasalarına uymakla yükümlü olup bu noktada kararlı olduklarını göstermenin kendileri için gerekli olduğunu ifade etti. Teknoloji şirketlerinin kendi algoritmalarını ve veri akışlarını ilgili denetleyici kurumlara açıklamaları gerektiğine vurgu yapan Mayer, çıkmaza giren TikTok sorununun, şeffaflık ilkesiyle çözüleceğini ve tüm teknoloji şirketlerinin küresel alanda aynı standartlara sahip olmaları gerektiğini belirtti.
TikTok’un geçtiğimiz Mart ayında, yetkili Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından kaynak kodları, alogritması ve diğer tüm özellikleriyle birlikte nasıl çalıştığının incelenebildiğini ifade eden Mayer, aynı hassasiyetin Facebook için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
TikTok CEO’su Kevin Mayer’ın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.