Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi bugün Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci açma zorunluluğu da getiren bu kapsamlı düzenleme, artık hayatımızın kesin bir parçası haline gelmiş oldu.

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Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?

Sosyal medya düzenlemesinin temel amacı; Türkiye hükümetinin, ülke sınırları içerisinde bu platformlarla muhatap olabileceği resmî bir temsilci bulundurmasının yanı sıra, Türk kullanıcılarının kişilik haklarını ve internet ortamındaki gizliliğini daha fazla güvence altına almak. Yasayla beraber Türkiye’den 1 milyondan fazla erişim oranına sahip olan yurt dışı kaynaklı Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sağlayıcılarının artık Türkiye’de en az 1 tane temsilci bulundurması zorunlu hale geldi.

Sosyal medya düzenlemesi Türk kullanıcıların eline kendilerini internette koruma noktasında önemli haklar veriyor. Örneğin bir kullanıcı internet ortamında kendisi hakkında olumsuz olduğunu düşündüğü bir paylaşım varsa, bunun kaldırılması için sosyal ağ sağlayıcısına ya da arama motorlarına başvuru yapabilecek. Başvuruya da 24 saat içinde cevap verilmesi zorunlu olacak.

Yasayla birlikte değişen önemli noktalardan birisi, bir web sitesinin engellenip engellenmemesi noktasında devletin tutumu oldu. Önceden Türkiye, sakıncalı bir içeriğe sahip olan web sitesini direkt engelliyordu. İşte artık bu durum değişti, şimdi yeni düzenleme web sitesinin tamamen engellenmesi yerine o sakıncalı olduğuna karar verilen içeriğin kaldırılabilmesi mümkün olabiliyorsa sadece o içeriğin kaldırılmasını yeterli hale getiriyor.

Uyum sağlamayan platformlara ceza kesilecek

Sosyal medya düzenlemesi, uyum sağlamayan sosyal ağ sağlayıcılarına da çok ağır para cezaları öngörüyor. Örneğin eğer sosyal ağ sağlayıcı verilen süre içinde temsilci belirlemezse, 10 milyon – 30 milyon TL arası para cezası kesilecek. Bununla da bitmiyor; eğer hala sosyal medya yasası kapsamında gerekliliklerini yerine getirmezse kademeli olarak Türkiye’de bant genişliği %90‘a kadar azaltılacak. Bu da demek oluyor ki bizler o sosyal medya uygulamasına olduğundan %90 daha yavaş gire(meye)ceğiz.

Yaptırımlardan birisi de reklam yayınlamanın yasaklanması. Kanunlara uyum sağlamayan sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye’de reklam vermesi tamamen yasaklanacak.