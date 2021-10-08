Sony’nin Son PS5 Güncellemesi Sadece Performansı Arttırıyor

Geçtiğimiz ay Sony, konsolun çıkışından beri sunduğu en büyük PS5 yazılım güncellemesinin ardından getirdiği son güncelleme ile yalnızca sistem performansında artış sağlandığı söylendi. Hala yapmadıysanız bu kritik güncelleme 21.02-04.02.00.02 ile siz de cihazınızın performansını iyileştirebilirsiniz.

Eylül ayında, Sony’nin yeni jenerasyon konsolu için cihaz hoparlörüne 3D ses desteği ve M.2 SSD ekleyebilme yeteneği gibi önemli özellikleri kazandırdığı önemli bir güncellemeyi sunduğunu gördük. Bu özellikler ise geçen sene Kasım ayında çıkan ve neredeyse 1 yılını dolduran konsollara eklenen özelliklerin yalnızca başlıcalarıydı.

Ayrıca cihaza kontrol merkezini isteğe göre uyarlayabilme ve ekran okuyucu kontrolleri eklendi. Kazanılan ödüllerin takibi iyileştirildi. Ve kütüphane görünümleri, düello kartları ve ödüller gibi çeşitli iyileştirmeler de yapıldı.

Geçen ay yayınlanan bu güncelleme ise genel olarak kazandırdıklarıyla oyuncuları gerçekten tatmin etmeyi başardı. Peki bu ay gelen son güncelleme neler getiriyor? Kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Çünkü son güncelleme sistem performansını geliştiriyormuş. Ve son.

Bu güncelleme ile ilgili anlatabileceklerimiz bu kadar. Çünkü Sony’den güncelleme notlarında başka hiç bir detay paylaşılmadı. En azından bu performans geliştirmesinin nasıl sağlandığı bile açıklanmadı. Doğrusu, bir güncelleme notunda sistem performansının arttırılmadığı söylense o zaman şaşırırdık.

İyi haber ise güncelleme yalnızca 913 MB boyutunda. Bu durum ise şöyle konsolunun başına oturup 1 buçuk saat bir oyun keyfi yapmak isteyip de bu süreyi makineyi güncellemek için harcamış kişiler için büyük bir nimet.

Her ne kadar Sony bu güncelleme için pek bir şey anlatmasa da geçen ay getirdikleri harika güncelleme için bu seferlik onları affedebiliriz. Çoğunlukla bu gibi güncellemeler zaten geçmiş büyük güncellemerde ortaya çıkan hataların düzeltilmesi gibi sebeplerden yapılıyor. Bu da bu konuda utangaç olmaları ve tartışmak istememeleri için iyi bir sebep olarak gözüküyor.

Eğer ki siz de bu olmazsa olmaz güncellemeyi yapabilmek ve PlayStation 5’inizi en güncel halde tutmak istiyorsanız, cihazınızın ana ekranının sağ üstünden ayarlar sekmesine gidin, ardından sırasıyla Sistem Yazılımı, Sistem Yazılım Güncellemesi ve Ayarları ve sonunda Sistem Yazılımını Güncelle seçeneklerini seçerek cihazınızı güncelleyebilirsiniz. Bunun ardından cihaz internet kullanarak güncellemeyi yapmak isteyecek ve ardından kendi kendine dosyaları indirerek yüklemesini yapacak. Siz de bu ayın bu önemli güncellemesini kaçırmayın.