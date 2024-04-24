Nvidia‘nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e ihracatı, ABD’nin genişletilmiş kısıtlamalarına rağmen devam ediyor. Hükümet bağlantılı on Çinli kuruluş, önde gelen tedarikçilerden NVIDIA AI çipleri temin ediyor.

20 Kasım ile 28 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşen alımlar, Nvidia’nın yapay zeka teknolojisine yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletmesinden sonra gerçekleşti. Bu alıcılar arasında, Çin Bilimler Akademisi, Shandong Yapay Zeka Enstitüsü ve Hubei Deprem İdaresi gibi prestijli kurumlar yer alıyor. Bununla birlikte, işlemlerin, ABD’nin ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırmasından önce elde edilen stoklara erişim sağlayıp sağlamadığı belirsizliğini koruyor.

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Nvidia, satın almaların ihracat kontrol kurallarının ihlali anlamına gelmediğini savunuyor. Ancak uzmanlar, alt tedarik zincirlerindeki sınırlı görünürlük nedeniyle çiplerin üreticilerin bilgisi olmadan Çin’e yönlendirilmiş olabileceğini öne sürüyor. ABD Ticaret Bakanlığı’nın bu durumu yakından takip ettiği ve potansiyel ihlalleri araştırdığı bildiriliyor.

Bu satın almalar, Çin’in askeri uygulamalarını destekleyebilecek gelişmiş çiplere erişim sağlıyor. Bu çipler, savunma kuvvetlerinin modernizasyonu ve hipersonik füzelerin geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılabilir. Ayrıca, eğitim modelleri ve ileri düzey araştırmalar için de önemli bir kaynak olabilir.

Ancak bu gelişme, Nvidia ve Çin’deki diğer teknoloji tedarikçileri üzerinde artan hükümet denetimlerine yol açabilir. Ayrıca, Çinli teknoloji şirketlerinin kendi yapay zeka yeteneklerini geliştirme çabalarını ve yerel olarak geliştirilen silikona geçiş sürecini hızlandırabilir. Ancak, bu çabaların Nvidia’nın kapasitesiyle karşılaştırıldığında ne kadar etkili olacağı belirsizliğini koruyor. Bakalım NVIDIA AI çipleri için Çin’e karşı uygulanan ambargo ne zaman sona erecek?