Sony’nin ilk 4K Blu-ray Oynatıcısı Önümüzdeki Ay Satışa Çıkacak

Sony’nin UBP-X800 isimli 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcısı geçtiğimiz ay düzenlenen Consumer Electronics Show’da tanıtılmıştı.

UBP-X800, Sony’nin tüketiciler için çıkaracağı ilk Blu-ray oynatıcı olacak. Cihaz ayrıca Blu-ray 3D veya Super Audio CD’de dahil olmak üzere bütün optik disk formatlarını oynatabilecek. Yapılan açıklamaya göre 300 dolardan satışa çıkacak. Bu neredeyse bir Xbox One S fiyatı demek. Aynı fiyata ya da daha ucuza 4K Blu-ray oynatabilen bir oyun konsolu almak kulağa daha mantıklı gibi geliyor. Şirketin neden PlayStation 4 cihazlara UHD disk desteği getirmediği ise bilinmiyor.

Ancak yine de bu cihazı almak istiyorsanız Mart ayında satışa çıkacak. Cihaz şu anda ön siparişe açılmış durumda. Bununla beraber yine geçen ay CES’te duyurulan XBR-X800E, XBR-X850E ve XBR-X900E serisi 4K TVler yine Mart ayında satışa çıkacak. 43 inç büyüklüğündeki model 1000 dolar ve en üst model olan 75 inç büyüklüğündeki model ise 7500 dolardan satışa çıkacak.