Sony’den Yapay Zekalı Robot Köpek: AIBO!

Sony, robot köpeklerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Teknoloji sektörünün devlerinden Sony, Kasım ayına enteresan ve beklenmedik bir duyuru ile başladı. Sony, ilk olarak 1999 yılında piyasaya çıkan ve dünya genelinde ortalığı kasıp kavuran aibo robot köpeğin yeni bir versiyonu ile karşımızda. Üstelik OLED sistemli gözlere sahip olan Robot Dog, yapay zeka ve bulut bağlantı sistemleriyle donatılmasının yanı sıra, oldukça geniş bir hareket ve duygu ifade etme yelpazesine de sahip.

Sony’nin yapay zeka teknoloji ile arayüzü üzerinden bulut sistemine bağlanabilen robot, ayrıca sahip olduğu sensörler ile görselleri ve sesleri analiz ederek davranışlarını sürekli olarak geliştirebilmekte. Yine Sony’nin “deep learning” teknolojisine sahip olan robot, hareketli gözleri, kulakları ve kuyruğu ile, insan dokunmalarını hissedebildiği gibi tepkilerini geliştirebiliyor ve “deep learning” sayesinde çevreyi tanıyarak dolaşma alanını sürekli olarak genişletebiliyor.

Oldukça ilginç bir ürün olarak ele alabileceğimiz Robot Dog, Sony tarafından 11 Ocak 2018’de başta Japonya olmak üzere çeşitli birkaç ülkede satışa sunulacak. Robotun satış fiyatı ise 1,736 dolar