Sony yeni X-Serisinin üç hoparlörünü tanıttı!

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Sony’nin yeni piyasaya çıkan X-Serisi hoparlör yelpazesi, hayatı dolu dolu ve sesli yaşayan kullanıcılar için uzun yıllar hatırlanacak anılar yaratıyor. SRS-XP500 ve XP700 teknolojisi ile parti sesini deneyimleme imkanı sunuyor.

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Yeni X-Serisi hoparlörler, kullanıcılara müziği sonuna kadar açıp bütün gece net ve zengin bir ses deneyimi yaşatırken, tasarımı sayesinde her türden müziğe can veren bir ses sistemi sunuyor. İster içeride ister dışarıda tek başınıza ya da arkadaşlarınızla dinleyin, yeni X-Serisi hoparlörler herkesin tarzına son derece uyumlu tasarımıyla göze çarpıyor. Bu sayede kullanıcılar, ses kalitesi, taşınabilirlik, dayanıklılık ve aydınlatma bakımından sunulan çok çeşitli seçenekler arasından kendi tarzına en uygun hoparlörü seçebiliyor.

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Hoparlörlerin hepsinde, Sony’nin X-balanced Hoparlör üniteleri bulunuyor. Dairesel olmayan diyafram, hoparlörün alanını maksimize ederek ses basıncını artırırken daha az distorsiyon oluşmasını sağlıyor; bu da hangi tür müzik dinlenilirse dinlensin daha net bir ses elde edileceği anlamına geliyor.

XP700 için Çok Yönlü Parti Sesi

XP700’de, vurucu ve derin baslar ve ses netliğiyle çok yönlü parti sesi sağlayan üç ön yüksek verimli tweeter ve bir arka yüksek verimli tweeter mevcut. Ayrıca XG500, net bas sesini yeniden üretmek üzere optimize edilmiş pasif radyatörlere sahiptir. Tüm bunlar kullanıcıların paylaşmaya değer bir ses elde etmesini sağlar.

Mega Bass ve Canlı Sesler

Tüm seride bulunan MEGA BAS özelliği, hoparlörlerde bası yükseltmeye olanak tanıyarak derin ve vurucu baslar sunuyor. Yeni X-Serisi hoparlörler, sanki canlı çalınıyormuşçasına müzik dinleme keyfi yaşatıyor. CANLI SES modu ile o atmosferi yaratabilir ve favori müzikal deneyimini tekrar tekrar yaşatıyor.

Partiyi Dışarı Taşıma Zamanı

Yeni XG500, IP66 sınıfı suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip. Bu da güçlü parti sesinin keyfini istenilen hemen her yerde çıkarabilme anlamına geliyor. Bu hoparlör dayanıklı yapısı sayesinde havuz kenarında, piknikte, parkta ya da plajda, her yerde kullanılabiliyor. XG500, hoparlörün kuru kalmasını ve müziğin hiç durmamasını sağlayan dayanıklı, su tutmayan bir örgü süzgeçle yapılandırılmış. XP700 ve XP500, IPX4 sınıfı suya dayanıklılık özelliği sayesinde açık hava partilerinde aniden bastıran yağmura karşı bile partinin kaldığı yerden devam etmesine imkan sunuyor.

Uzun pil ömrü

XG500, XP700 ve XP500’ün uzun pil ömrüyle müzik istenilen yere taşınabilir. Bu hoparlörlerin hızlı şarj özelliği sayesinde, pilin azaldığı görüldüğünde endişelenmeye gerek kalmıyor. Her 3 hoparlörde de pil ömrünü uzatmak amacıyla, hoparlörünüzün %100 şarja ulaşmasını engelleyen Pil Bakım Modu bulunur.

Tasarımıyla dikkat çekici

Tasarımdaki yepyeni ortam aydınlatması, modern ve incelikli bir ambiyans elde etmeyi sağlar. Partiye enerji katacak ya da sakin bir geceyi yumuşak loş tonlarla bezeyecek bir dizi farklı aydınlatma opsiyonu arasından kullanıcılar dilediğini seçebilir. Bununla birlikte yeni X-Serisinin tamamında taşımayı kolaylaştıran konforlu birer kayış bulunur. Konforlu kayış sayesinde hoparlör rahatlıkla tutulup başka odaya veya bahçeye götürülebilir.

Eğlencenin ritmi hep yüksek

Gece eğlencesi için en ideal seçim olan X-Serisi hoparlörler, mikrofon ve gitar girişlerine sahip olmasıyla eğlenceli karaoke deneyimi sunuyor. Ek olarak hem XP700 hem de XP500, dikey ya da yatay konumlandırma için uygun. Hangisi tercih edilirse edilsin, XP700 üzerindeki sensör, sesi o pozisyon için optimize edişmiş şekilde kullanıcılara ses sunuyor.

Bluetooth uyumlu

Hoparlörlerin üçü de Bluetooth uyumlu. Böylelikle hoparlörü doğrudan Bluetoothlu cihazla eşleştirebilir ve cihazın sesini hoparlöre kolaylıkla aktarabilir. Hoparlörlerin üçü de 100’e kadar uyumlu hoparlörü birbirine bağlamanıza olanak veren Party Connect özelliğine sahip; bu bağlantı sağlandığında müzik ve ışıklar da senkronize oluyorr.

USB Bağlantı Noktaları

Yeni X-Serisi hoparlörler, parti hoparlörü olabilmeleri için USB oynatma ve USB şarj özellikleriyle donatılmış. Kullanıcılar dijital dosyaları çalmak için USB bağlantı noktasına USB takabilir ve müziği çalabilir. Eğer akıllı telefonun şarjı bitiyorsa hoparlöre takılabilir ve doğrudan şarj edebilir.

Sony | Music Center ve Fiestable

Yeni seri, hem Sony | Music Center hem de Fiestable aplikasyonlarıyla uyumlu. Sony | Music Center ile dans pistinden ayrılmadan oynatma listenizi seçebilir, şarkıyı sıraya ekleyebilir, aydınlatma ve ses modlarını değiştirebiliyorsunuz. Fiestable; parti oynatma listesi hazırlamak, Ses Değiştirici, Eko özelliği ve ses efektleri eklemek için DJ kontrol gibi karaoke fonksiyonlarını kullanarak parti atmosferini yaratmaya yardımcı olacak eğlenceli özelliklere erişebilmeyi sağlıyor.

SRS-XP700, SRS-XP500 ve SRS-XG500 modeli, Haziran 2021’den itibaren piyasaya sunulacağını da söylemeden geçmeyelim. Ürünlere detaylıca göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz.