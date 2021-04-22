Genel
Sony yeni X-Serisinin üç hoparlörünü tanıttı!
Sony’nin yeni piyasaya çıkan X-Serisi hoparlör yelpazesi, hayatı dolu dolu ve sesli yaşayan kullanıcılar için uzun yıllar hatırlanacak anılar yaratıyor. SRS-XP500 ve XP700 teknolojisi ile parti sesini deneyimleme imkanı sunuyor.
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Yeni X-Serisi hoparlörler, kullanıcılara müziği sonuna kadar açıp bütün gece net ve zengin bir ses deneyimi yaşatırken, tasarımı sayesinde her türden müziğe can veren bir ses sistemi sunuyor. İster içeride ister dışarıda tek başınıza ya da arkadaşlarınızla dinleyin, yeni X-Serisi hoparlörler herkesin tarzına son derece uyumlu tasarımıyla göze çarpıyor. Bu sayede kullanıcılar, ses kalitesi, taşınabilirlik, dayanıklılık ve aydınlatma bakımından sunulan çok çeşitli seçenekler arasından kendi tarzına en uygun hoparlörü seçebiliyor.
Hoparlörlerin hepsinde, Sony’nin X-balanced Hoparlör üniteleri bulunuyor. Dairesel olmayan diyafram, hoparlörün alanını maksimize ederek ses basıncını artırırken daha az distorsiyon oluşmasını sağlıyor; bu da hangi tür müzik dinlenilirse dinlensin daha net bir ses elde edileceği anlamına geliyor.
XP700 için Çok Yönlü Parti Sesi
XP700’de, vurucu ve derin baslar ve ses netliğiyle çok yönlü parti sesi sağlayan üç ön yüksek verimli tweeter ve bir arka yüksek verimli tweeter mevcut. Ayrıca XG500, net bas sesini yeniden üretmek üzere optimize edilmiş pasif radyatörlere sahiptir. Tüm bunlar kullanıcıların paylaşmaya değer bir ses elde etmesini sağlar.
Mega Bass ve Canlı Sesler
Tüm seride bulunan MEGA BAS özelliği, hoparlörlerde bası yükseltmeye olanak tanıyarak derin ve vurucu baslar sunuyor. Yeni X-Serisi hoparlörler, sanki canlı çalınıyormuşçasına müzik dinleme keyfi yaşatıyor. CANLI SES modu ile o atmosferi yaratabilir ve favori müzikal deneyimini tekrar tekrar yaşatıyor.
Partiyi Dışarı Taşıma Zamanı
Yeni XG500, IP66 sınıfı suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip. Bu da güçlü parti sesinin keyfini istenilen hemen her yerde çıkarabilme anlamına geliyor. Bu hoparlör dayanıklı yapısı sayesinde havuz kenarında, piknikte, parkta ya da plajda, her yerde kullanılabiliyor. XG500, hoparlörün kuru kalmasını ve müziğin hiç durmamasını sağlayan dayanıklı, su tutmayan bir örgü süzgeçle yapılandırılmış. XP700 ve XP500, IPX4 sınıfı suya dayanıklılık özelliği sayesinde açık hava partilerinde aniden bastıran yağmura karşı bile partinin kaldığı yerden devam etmesine imkan sunuyor.
Uzun pil ömrü
XG500, XP700 ve XP500’ün uzun pil ömrüyle müzik istenilen yere taşınabilir. Bu hoparlörlerin hızlı şarj özelliği sayesinde, pilin azaldığı görüldüğünde endişelenmeye gerek kalmıyor. Her 3 hoparlörde de pil ömrünü uzatmak amacıyla, hoparlörünüzün %100 şarja ulaşmasını engelleyen Pil Bakım Modu bulunur.
Tasarımıyla dikkat çekici
Tasarımdaki yepyeni ortam aydınlatması, modern ve incelikli bir ambiyans elde etmeyi sağlar. Partiye enerji katacak ya da sakin bir geceyi yumuşak loş tonlarla bezeyecek bir dizi farklı aydınlatma opsiyonu arasından kullanıcılar dilediğini seçebilir. Bununla birlikte yeni X-Serisinin tamamında taşımayı kolaylaştıran konforlu birer kayış bulunur. Konforlu kayış sayesinde hoparlör rahatlıkla tutulup başka odaya veya bahçeye götürülebilir.
Eğlencenin ritmi hep yüksek
Gece eğlencesi için en ideal seçim olan X-Serisi hoparlörler, mikrofon ve gitar girişlerine sahip olmasıyla eğlenceli karaoke deneyimi sunuyor. Ek olarak hem XP700 hem de XP500, dikey ya da yatay konumlandırma için uygun. Hangisi tercih edilirse edilsin, XP700 üzerindeki sensör, sesi o pozisyon için optimize edişmiş şekilde kullanıcılara ses sunuyor.
Bluetooth uyumlu
Hoparlörlerin üçü de Bluetooth uyumlu. Böylelikle hoparlörü doğrudan Bluetoothlu cihazla eşleştirebilir ve cihazın sesini hoparlöre kolaylıkla aktarabilir. Hoparlörlerin üçü de 100’e kadar uyumlu hoparlörü birbirine bağlamanıza olanak veren Party Connect özelliğine sahip; bu bağlantı sağlandığında müzik ve ışıklar da senkronize oluyorr.
USB Bağlantı Noktaları
Yeni X-Serisi hoparlörler, parti hoparlörü olabilmeleri için USB oynatma ve USB şarj özellikleriyle donatılmış. Kullanıcılar dijital dosyaları çalmak için USB bağlantı noktasına USB takabilir ve müziği çalabilir. Eğer akıllı telefonun şarjı bitiyorsa hoparlöre takılabilir ve doğrudan şarj edebilir.
Sony | Music Center ve Fiestable
Yeni seri, hem Sony | Music Center hem de Fiestable aplikasyonlarıyla uyumlu. Sony | Music Center ile dans pistinden ayrılmadan oynatma listenizi seçebilir, şarkıyı sıraya ekleyebilir, aydınlatma ve ses modlarını değiştirebiliyorsunuz. Fiestable; parti oynatma listesi hazırlamak, Ses Değiştirici, Eko özelliği ve ses efektleri eklemek için DJ kontrol gibi karaoke fonksiyonlarını kullanarak parti atmosferini yaratmaya yardımcı olacak eğlenceli özelliklere erişebilmeyi sağlıyor.
SRS-XP700, SRS-XP500 ve SRS-XG500 modeli, Haziran 2021’den itibaren piyasaya sunulacağını da söylemeden geçmeyelim. Ürünlere detaylıca göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Oppo K9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı firma Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkacağı düşünülen akıllı telefon ile alakalı bir poster ortaya çıktı. Poster sayesinde cihazın lansman tarihi belli oldu. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun hızlı şarj desteği ortaya çıktı. Akıllı telefon önemli ölçüde hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Oppo K9 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans odaklı ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok firma artık amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefonlara ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi cihazlar kadar pahalı olmayan ancak performans açısından önemli işler başaran bu akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih ediliyorlar. Özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde bu modeller amiral gemilerinden daha fazla popülariteye sahip oluyorlar. Çinli teknoloji devi Oppo da bu kategoriye model getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi K9 için geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı akıllı telefon için çalışmalarını sürdüren firma, cihaz ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler paylaşıyor. Firma geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşım ile birlikte cihazın tanıtım tarihi belli oldu. Ancak paylaşımın öne çıkan noktası tanıtım tarihi değil. Zira akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj teknolojisi ortaya çıktı.
“09-K Süper Performans” sloganı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan akıllı telefon, önemli bir şarj teknolojisine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 65W’lık bir hız sunmak istiyor. Bununla birlikte firma şarj konusunda akıllı telefona oldukça güveniyor. Weibo paylaşımının altında firma cihazın sadece beş dakikalık şarj ile iki saat açık kalabileceğini takipçilerine duyurdu. Ancak beş dakikalık şarj süresi sonrası iki saatlik deneyim için akıllı telefonu karanlık modda kullanmak gerecek. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Amiral gemisi katil akıllı telefon, 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da lansmanı ile piyasaya merhaba diyecek. Posterde tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, büyük yeniliklere sahip olmayacak.
Oppo K9 üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor!
Daha önceden de belirttiğimiz üzere paylaşılan poster sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı. Arka taraftan bir nevi ilk kez görüntülenen cihaz, piyasadaki çoğu akıllı telefona benzer nitelikte. Arka tarafta “09-K Süper Performans” yazısı yer alırken, aynı zamanda üçlü kamera kurulumu da dikkat çekiyor. İlk gelen bilgilere göre akıllı telefonun 64 MP ana kameraya sahip olacak. Posterde yer alan görselde cihazın arka kameralarını çerçevelediği alanda bu bilgi yer alıyor. Bununla birlikte cihazın diğer kameraları ile alakalı kesinleşen bir bilgi yok. Akıllı telefonda üç kamera ile LED flaşı gökkuşağı renklerine sahip bir şerit ayırıyor. Bu bilgiler dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihazın, yakında yeni bilgiler ile bizleri karşılayacağı iddia ediliyor. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın ekran boyutu henüz belli değil. Ancak 6 inçten fazla olacağına kesin diyebiliriz. Ayrıca ön kamera da delikli ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Bununla birlikte ön kameranın değeri de henüz belli olmadı.
Ayrıca cihazın AMOLED ekran paneli ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alacak gibi gözüküyor. Amiral gemisi katili olarak adlandırılacak olan akıllı telefon, işlemci konusunda da iki seçenekten birini seçecek. Bu seviye akıllı telefonlar çoğunlukla Dimensity 1100 ve Snapdragon 870 işlemcilerini kullanıyorlar. Firmanın da K9 modeli için bu iki işlemciden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi işlemcinin kullanılacağına dair en ufak bir ipucu dahi ortaya çıkmadı. Bu özelliklerin yanı sıra cihazın RAM ve depolama alanı kapasiteleri belli değil. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Oppo K9, tanıtımın tek başrolü olmayacak. Firma aynı tanıtımda gerçek kablosuz kulaklığı Oppo Enco Buds modelini de hayranlarının karşısına çıkaracak. Bakalım akıllı telefon, gerçekten de amiral gemisi rekabetinden kullanıcı çalmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
SGS, HUAWEI FreeBuds 4i’ye Smart Green Medal sertifikası verdi
SGS, HUAWEI FreeBuds 4i’ye Smart Green Medal sertifikası verdi. 2020’de HUAWEI’nin amiral gemisi kulaklıkları HUAWEI FreeBuds Pro, SGS tarafından verilen dünyanın ilk Smart Green Medal sertifikasını almıştı.
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Standart araştırma ve geliştirmede kapsamlı deneyime sahip, uluslararası alanda tanınan bir denetim, değerlendirme, test ve belgelendirme kuruluşu olan SGS, HUAWEI’nin akıllı ses ürünlerinin yeşil standartları üzerine araştırma ve geliştirmesinin başlangıcından bu yana, ses ürünlerinin yüksek çevre standartlarına ulaşmasına yardımcı olmak için aktif olarak profesyonel tavsiye ve çözümler sağlamaya devam ediyor.
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SGS bünyesindeki uzmanlar, normal ürünlerin sertifikasyonundan farklı olarak, Smart Green Medal sertifikası gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini anlamak için ürünü malzeme güvenliği, dinleme güvenliği, kullanım güvenliği, radyasyon güvenliği ve pil güvenliği dahil olmak üzere beş kriterden oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirdiler.
Normal tüketici ürünü sertifikalarından farklı olan Smart Green Medal sertifikası, ürünü bilimsel olarak değerlendiren daha yüksek bir standarda sahip ve sektörde yaygın olarak kabul görüyor. SGS’nin sertifikasyonu tüketicilere yalnızca daha çevreci, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha iyi ses ürünleri sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda tüm akıllı ses ürünleri sektörünü çevreci standartları sürdürme konusunda motive ediyor.
Yeşil ürün konsepti
HUAWEI, kendisini sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye ve sürekli yeşil ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojik yeniliklerle kullanıcıların sağlığını ve çevreyi korumaya odaklanarak ilerliyor. Uzun süren geliştirmelerin ardından, yeşil teknoloji ve çevre koruma kavramı HUAWEI’nin ürün planlama, tasarım, araştırma ve geliştirme, üretim, teslimat, işletim ve bakım süreçlerinin tüm yönlerine entegre edildi.
HUAWEI, SGS Sertifikasyonunu elde etmek için, HUAWEI FreeBuds 4i’nin ürün ömrünün her aşamasında çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çeşitli gereksinimleri yerine getirdi. Cihaz, üretim sürecinde sürdürülebilir malzemelerin seçilmesi sayesinde çevresel etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlamaya dikkat etti. Örneğin, biyo bazlı malzemeler içeren plastik parçalara ek olarak hem ambalaj hem de kullanım kılavuzu soya mürekkebi ile basıldı. Malzemelerin geri dönüştürülebilirliğini ve geri kazanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için belirli zararlı maddelerin kullanımı büyük ölçüde azaltma konusunda hassasiyet gösterdi. HUAWEI FreeBuds 4i tasarlanırken, cihazların güç tüketimini azaltmaya yardımcı olan enerji tasarrufu sağlayan bileşenler ve yazılımlar kullanıldı. Pil, HUAWEI FreeBuds 4i’nin güvenli performansını garantilemek için aşırı sıcaklık testi veya sıkma testi gibi çeşitli senaryolarda da teste tabi tutuldu.
HUAWEI FreeBuds 4i kullanımının konforunu artırmak açısından cihaz, daha rahat bir kullanım deneyimi sunmak için hafif ve esnek PEEK + PU polimer diyafram kullanıyor. Ar-Ge uzmanları, kulak kanalının şekline doğal olarak uyum sağlayabilmesi için silikon kulak ucunun boyutunu bilimsel yöntemlerle ayarlayarak, kullanıcının herhangi bir rahatsızlık yaşamamasını sağlıyor.
HUAWEI FreeBuds 4i’nin SAR değeri, radyasyon güvenliği açısından tüketicilerin sağlığını korumak için uluslararası SAR standardının yüzde 40 daha azına göre tasarlandı.
Doğal çevrenin yanı sıra kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumaya kararlı olan HUAWEI, teknolojik ilerleme yoluyla tüketicilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi, sektörün sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeyi ve sektörün daha çok çevre bilincine sahip olmasına öncülük etmeyi amaçladığını duyurdu.
Genel Performansı Hakkında;
HUAWEI FreeBuds 4i, 10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve üç seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile azımsanmayacak bir ses kalitesi sunuyor. HUAWEI ses mühendisleri ekibi, mümkün olan en iyi frekans yanıtı parametrelerini elde etmek için kontrollü bir laboratuvar ortamında, gürültülü bir ortamda ve sıradan günlük senaryolarda ses kalitesini ayarladı. Bu çaba, HUAWEI FreeBuds 4i’yi gitar, davul, vokal ve piyano müziği gibi çok çeşitli popüler ses stilleri için uygun hale getirerek, insanların dinleme alışkanlıklarına göre bilimsel olarak optimize edilmiş ses kalitesi sağlamayı başardı. HUAWEI FreeBuds 4i, gürültülü ortamlarda bile daha iyi ses kalitesi sağlamak için bunu aktif gürültü engelleme ile birleştiriyor.Bu durum kullanıcılara müziğin keyfini dorukta yaşama şansı sağlıyor.
Yumurta şekli, HUAWEI FreeBuds 4i’yi kullanıcı için daha rahat hale getiren, kulaklık gövdesinin tabanında bile yuvarlak bir dış yüzeye sahip. Kullanıcının kulakları üzerindeki yükü azaltmak için, kulaklık gövdesinin ağırlığı tekrar tekrar test edilerek kulaklık başına sadece 5,5 gram olacak şekilde ayarlandı. Kulaklıklar ayrıca üç farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip. Son olarak, FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak tüm işlevleri kullanılabilir şekilde çalışabiliyor.
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Genel
Instagram yeni taciz önleme araçları ekliyor!
Instagram, son zamanda yaptığı yeniliklerle kendinden çokça söz ettiriyor. Şimdi de kötü amaçlı DM’leri engellemek için yeni taciz önleme araçları ekliyor. Uygulama ayrıca mesaj istekleri için yeni filtreleme araçları ekliyor.
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Instagram, doğrudan mesajlarda tacizi önlemek için yeni özellikler ekliyor. Değişiklikler, ileti isteklerini filtrelemenin yeni yollarını ve aynı kullanıcıyı birden çok hesap arasında engelleme yeteneğini de içeriyor.
Güncelleme, Instagram’ın İngiltere’deki futbolcuların uygulamada aldıkları ırkçı mesajlar hakkında konuştuktan sonra özel mesajlarda tacizle ilgili politikalarını sıkılaştırmasının ardından geldi. Instagram o zaman, özel mesajlarda kötüye kullanımı önlemenin, şirketin yorumlarında kullandığı otomatik araçları kullanmaması nedeniyle bir zorluk oluşturduğunu söyledi.
Uygulama ayrıca, hali hazırda takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajlar için ayrı gelen kutusu olan “mesaj isteklerinde” kötüye kullanımı önlemek için de yeni bir araç ekliyor. Instagram, kullanıcıların “saldırgan kelimeler, ifadeler ve emojiler içeren” mesaj isteklerini otomatik olarak gizlemelerini sağlayan yeni bir filtreleme aracı ekliyor. Şirket, engellenen kelimelerin bir listesini bulmak için zorbalık karşıtı kuruluşlarla çalıştığını, ancak kullanıcıların listeye kendi kelimelerini de ekleyebileceğini de belirtiyor.
Instagram, uygulamada zorbalığı önlemek için daha fazlasını yapmak için birçok kişiden defalarca bu konuda geri dönüşle ve baskıyla karşı karşıya kaldı. Uygulama şu anda 13 yaşından küçük çocuklar için ayrı bir sürümünü oluşturma planları nedeniyle de incelemeyle karşı karşıya. İngiliz demokrat milletvekilleri geçtiğimiz günlerde Facebook’a çocuklar için daha fazla güvenlik önlemi içermesi için baskı yaptı ve her iki partinin üyeleri de sosyal medya şirketinin en genç kullanıcılarını korumak için yeterli çabayı görüp yapmadığını sorguladı.
Dünyada da hızla artan siber zorbalık ileriki günlerde umarız daha da azalarak biter. Bu tarz önlemlerin alınması hem dünya hem de insanlık adına sevindirici ve bir o kadar da önemli gelişmeler. Konunun yakından takipçisi olmanın yanında gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.
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