Akıllı Telefonlar
Sony, yeni telefonunda tasarım anlayışını komple değiştiriyor!
Sony, yeni akıllı telefonunda senelerdir kıramadığı hatta geride kaldığı tasarım konusunda yeni bir adım atmaya kararlı gözüküyor.
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Japon firmalar bildiğiniz üzere, her konuda garantici olmayı seven firmalardır. O yüzdendir ki oturtulan bazı sistemleri bozmak istemezler veya yenilikçi adımlar atmak istemezler. Çünkü, deneysel şeyler hata getirebilir. Bu da kusursuz ürün anlayışını tamamen bozan faktörlerden biri oluyor.
Sony neredeyse 2 yıl olmasına rağmen çentikli akıllı cihaz furyasına bir türlü katılamadı. Şimdi ise yepyeni bir dizayn çalışmasıyla karşımıza çıkan Sony’nin Samsung vari bir çalışma ortaya koyduğunu görüyoruz.
Ekranın orta üst kısmına bir kamera çentiği yerleştirildiğini gördüğümüz yeni modelde muhtemelen parmak izi sensörü de ekran içine yerleştirilmiş şekilde gelecek. Aynı zamanda yazılımda da birtakım değişikliklerin işlendiğini gördüğümüz yeni nesil cihazda ekran boyutuyla doğru orantılı olarak tek elde kullanım modu da dahil edilmiş.
Kaynak/Source: LetsGoDigital
Akıllı Telefonlar
Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini almaya başlıyor!
Redmi K20 modeli Çin’de Android 10 üstüne kurulu MIUI 11 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme konum kontrolü ve gizlilik ayarları konularında iyileştirmeler getiriyor.
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Redmi K20 güncellemesi
Xiaomi, Çin’deki K20 telefonlarına Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM kodlu 2.3 GB büyüklüğündeki güncellemeyle kullanıcılar Android güvenlik yaması dışında yeni özelliklere ve iyileştirmelere de kavuşacaklar.
Bunların başlıcaları; konum kontrolü, gizlilik ayarları, QR kodla Wi-Fi paylaşımı ve uygulama balonlarındaki geliştirmeler. Yeni Android sürümüyle gelen bu özelliklerin MIUI 11 arayüzü ve karanlık modla uyumlu çalıştıkları belirtiliyor.
İlk olarak Çin’de verilen güncellemenin Google servislerine adapte edilerek yakın zamanda tüm dünyadaki cihazlara sunulacağı söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 10 Lite özellikleri ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Note 10 Lite modelinin tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Telefon 6.7 inç boyutundaki devasa bir ekranla gelecek.
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Samsung Galaxy Note 10 Lite özellikleri
Uzun zamandır merakla beklenen Galaxy Note 10 Lite modelinin tüm teknik özellikleri, isabetli sızıntı haberleriyle tanınan Roland Quandt isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı. Telefon 6.7 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde devasa AMOLED bir ekranla gelecek. Samsung, Lite modelde ekran altından parmak izi okuma teknolojisi de ihmal edilmemiş.
Gücünü Galaxy Note 9 ve S9 serilerinde de kullanılan Exynos 9810 işlemcisinden alan cihazın pili ise 25 W hızlı şarj destekli ve 4,500 mAh büyüklüğünde. Galaxy Note 10 Lite‘ın arkasında üçlü kamera kurulumuna (12 MP (f/1.7) ana kamera, 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera ve 12 MP (f/2.4) 2x telephoto kamera) yer verilmesi bekleniyor. Telefonun delik tasarımlı ön kamerası ise 32 MP (f/2.0) çözünürlüğünde.
MicroSD hafıza kartı desteği sunan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı tek versiyonla çıkacak. Kutusundan S Pen’in de çıkması beklenen cihaz Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 arayüzünü kullanacak. 10 Ocak‘ta ilk olarak Avrupa pazarında satışa çıkacak olan Note 10 Lite’ın fiyatının €609 civarında olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yıl sonu satış rakamlarında büyüme elde etti!
Huawei, her türlü ambargoya rağmen bu yılı çok faal geçirdiğini söylemek mümkün. Son çeyreğe girdiğimiz şu günlerde Mate 30 ile sadece Çin sınırlarında bile yüksek satış rakamlarına ulaştığını görmekteyiz.
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Huawei, hatırlarsınız ki bu senenin başında yaptığı açıklamada 270 milyon telefon satmayı hedeflemişti. Fakat, ortaya çıkan krizin farklı bir yön alması, getirilen yaptırımların yan etkileri derken bu rakamın kıyısından köşesinden bile olsa bu rakamlara ulaşmasını düşünmüyorduk.
Sina Technology’in haberine göre Huawei Ceo’su Richard Yu’nun şirket içi toplantıda yaptığı açıklamalarda, bu yıl için toplamda 230 milyon telefon satacaklarını ön gördüğünü açıkladı. Huawei’nin ilerlediği yolda, bu demek oluyor ki 50 milyon yeni olarak sınıflandırılan cihaz satılmış olacak. Müşterilerin yılbaşı tatilinin gelmesine rağmen, firmanın yeni cihazlarına olan ilgilerini kaybetmeleri muhtemel.
Marka; ekim ayının sonunda, 200 milyon adetle bir kilometre taşını daha önce elde etmişti. Bu da ortalama olarak, haftada 5 milyon cihaz sattıkları anlamına geliyordu. Huawei, geçen senenin aynı döneminde 206 milyon ünite cihaz, 2017 yılında 153 milyon cihaz satmıştı.
Hala büyük bir ivme kateden firmanın ilerleyen dönemlerde firmanın cihazlarında Google ürünleri bulunmadığı için ilginin azalması bekleniyor. Umarız, bu sıkıntı Çin menşeili şirketin yerli işletim sistemini önümüzdeki sene çıkartmasıyla biraz olsun düzelebilir.