Sony Xperialar İçin Android 8.0 Dağıtımına Başladı

Geçtiğimiz hafta sonu, Sony Xperia XZ ve XZs kullanıcılarına Android 8.0(Oreo) dağıtılmaya başlandı. Yeni sürüm ile birlikte ayrıca Kasım güvenlik yamaları da cihazlara ulaştı.

Geçmişte başarısız ve yetersiz güncellemelerden zarar gören Sony anlaşılan hafızalardan kötü anıları silmek için yoğun mesai saatleri harcıyor. Geçtiğimiz hafta sonu, Xperia XZ ve Xperia XZs kullanıcıları cihazlarının Oreo güncellemesi aldığını belirttiler. Yeni sürüm 41.3.A.0.401. yapı numarasıyla ve 1.2GB gibi büyük bir boyuta sahip. Sony bu güncelleme içerisine Kasım 2017 güvenlik yamasını da eklenmeyi ihmal etmemiş.

Sony ve Android Oreo

Kutusundan Oreo ile çıkan Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact, Sony’nin Oreo ile çalışan ilk cihazlarıydı. Firma daha sonra desteklenen tüm cihazları için Oreo güncellemelerini yayınlacağını belirtmiş ve sözünü tutmak için çalışmalara başlamıştı.

Xperia X Performance

Sony verdiği sözün ardından Ekim ayı içerisinde güncellemelere Xperia XZ Premium ile başladı. Sözünü tutan firma geçtiğimiz hafta sonu itibariyle XZ ve XZs için güncellemeyi yayınlamasının ardından Twitter üzerinden Xperia Blog ise Xperia X Performance kullanıcılarını sevindirecek olan açıklamayı yaptı.

Android Oreo lands on Xperia X Performance (41.3.A.0.401) https://t.co/Sk6Jqt4aye pic.twitter.com/lJoIWqlSoT — Xperia Blog (@XperiaBlog) November 27, 2017

Xperia Blog: Xperia X Perfomance için Android Oreo dağıtımına başlandı. Bu tweet ile Sony tarafında Xperia ailesinden dört model Oreo’ya yükselmiş oldu.