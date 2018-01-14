Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Premium OLED Ekranla Gelebilir!

Sony Mobile, OLED ekranlar konusunda donanım geliştiriciler ilanı ile yeni nesil telefonlarda IPS yerine OLED ekrana geçişe göz kırpıyor.

Geçtiğimiz yılın en konuşulan telefonlarından biri olan Sony Xperia XZ Premium, daha önce XZ5 Premium’daki 4K ekranın daha da geliştirilmiş versiyonu ile karşımıza çıkmıştı. HDR desteğiyle de göz dolduran cihaz, akıllı telefon dünyasında ekran için ayrı bir yere sahip.

Ancak Sony Mobile, özellikle OLED tabanlı ekranların IPS üzeirnde kurduğu üstünlüğü görmüş olacak ki, yeni nesil telefonlarında OLED ekrana geçiş yapacak gibi görünüyor. Mobil taraf için “Ekran Mühendisi” ilanı veren firma, OLED ekranlar üzerinde çalışmış olma şartı arıyor. Böylece çerçevesiz gelebileceği konuşulan Xperia XZ2 ya da en muhtemeli XZ2 Premium cihazları OLED ekran ile gelebileceği ihtimali güçlenmiş oldu.

Kamera ve ekran teknolojilerinde çok önemli bir marka olan Sony’nin telefon kanadında da önemli işler yaptığı açık. Bakalım OLED ekranlı, çerçevesiz bir Sony Xperia telefonu rakiplerine göre nasıl avantajlar sağlayacak merakla bekliyoruz.