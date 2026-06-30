Yaz sıcaklarının etkisini iyice artırdığı bu dönemde, ev ve ofis gibi iç mekanlarda hava kalitesini korumak ve ferah bir ortam yaratmak öncelikli bir ihtiyaç haline geliyor. Geleneksel serinleticilerin yarattığı durağan hava ve ani sıcaklık değişimleri yerine, yaşam alanlarında termal denge sağlayan teknolojiler öne çıkıyor. İklimlendirme dünyasının küresel lideri Midea, iç mekan konforunu üst seviyeye taşıyan akıllı vantilatör serisiyle yaz aylarını ferahlığa dönüştürüyor.

Hava Sirkülasyonu ve Termal Denge Sağlayan Akıllı Çözümler Midea vantilatör ailesi, sıradan bir rüzgar etkisinden ziyade, durgun havayı hareketlendirerek yaşam alanlarındaki oksijen sirkülasyonunu ve bağıl nem oranını optimize eden üç güçlü alternatif sunuyor:

Midea Hava Sirkülasyonlu Vantilatör : Odadaki ölü hava ceplerini dağıtarak havayı sürekli hareket ettiren bu model, havadaki nem ve ısı dağılımını dengeli bir şekilde yayarak odanın hava kalitesini yükseltiyor.

Midea Kule Tipi Vantilatör : Minimalist dikey mimarisiyle dar alanlarda yer tasarrufu sağlayan cihaz, geniş açılı salınım mekanizması sayesinde serin havayı odaya eşit olarak dağıtırken sessiz motor yapısıyla ev konforunu bölmüyor.

Midea Buharlı Serinletici Vantilatör: Sıcaklığın yanı sıra havadaki kuruluk hissini de ortadan kaldırmak üzere tasarlanan bu donanım, su zerreleri ile desteklenmiş serin hava üfleyerek ortamın nem dengesini ideal seviyede tutuyor.

EVOFONE Distribütörlüğü ile Güvenilir Hizmet Ev konforunu ve yaşam kalitesini yükselten Midea vantilatör modelleri, Türkiye pazarında EVOFONE distribütörlüğü ile kullanıcılarla buluşuyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan EVOFONE, geniş yetkili servis ağı ve orijinal parça desteğiyle satış sonrası süreçlerde de güvenilir bir tüketici deneyimi vadediyor.