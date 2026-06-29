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Apple’dan Radikal Karar: iPhone 18 Pro Lansman Tarihi Sızdı, Seri İkiye Bölünüyor!
Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi ailesi iPhone 18 serisi hakkında teknoloji dünyasını sarsacak yepyeni detaylar ortaya çıktı. Bloomberg’in güvenilir Apple analisti Mark Gurman tarafından paylaşılan son raporlar, hem yeni cihazların tanıtılacağı kesin tarih aralığını gözler önüne seriyor hem de teknoloji devinin uzun yıllardır sürdürdüğü lansman alışkanlıklarını kökten değiştireceğini gösteriyor.
Büyük Gün Yaklaşıyor: En Güçlü Aday 8 Eylül
Mark Gurman’ın haftalık bülteninde aktardığı bilgilere göre Apple, geleneksel sonbahar etkinliğini eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirecek. ABD’deki İşçi Bayramı’nın (Labor Day) 7 Eylül’e denk gelmesi sebebiyle, şirketin seyahat ve hazırlık payı bırakarak büyük lansmanı 8 Eylül 2026 Salı veya 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yapması bekleniyor. Eğer etkinlik 8 Eylül’de gerçekleşirse, ön siparişlerin 11 Eylül itibarıyla başlaması ve cihazların aynı ay içinde raflardaki yerini alması planlanıyor.
Apple Lansman Takvimini Bölüyor: Standart Modeller Ertelendi
Sızıntıların en çarpıcı kısmı ise Apple’ın bu yıl uygulayacağı bölünmüş satış stratejisi. Gelen bilgilere göre teknoloji devi, eylül ayındaki büyük etkinlikte her zaman yaptığı gibi dört farklı iPhone modeli tanıtmayacak. Şirket, tüm odağı en pahalı ve premium cihazlarına vermek istiyor.
Bu doğrultuda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir beklenen ilk katlanabilir iPhone eylül ayında sahne alacak. Buna karşın daha erişilebilir fiyat etiketine sahip olması beklenen standart iPhone 18 ve bütçe dostu iPhone 18e modellerinin çıkışı 2027 yılının bahar aylarına ertelenmiş durumda. Şirket bu hamleyle, geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıttığı ancak satış beklentilerinin altında kalan ince tasarımlı iPhone Air modelinden ders çıkararak premium modellerine daha geniş bir hareket alanı tanımayı hedefliyor.
İlk Katlanabilir Telefon: “iPhone Ultra”
Apple’ın on yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon projesi, eylül ayındaki lansmanla birlikte resmen gerçeğe dönüşüyor. Sektörde “iPhone Fold” veya “iPhone Ultra” olarak adlandırılması beklenen bu cihaz, kitap şeklinde katlanabilir bir yapıda olacak.
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Cihaz kapalı konumdayken 5,5 inçlik 4:3 formatında bir dış ekrana, açıldığında ise 7,8 inçlik adeta bir iPad mini boyutunda devasa bir iç ekrana sahip olacak.
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Apple’ın katlanma çizgisini 0,15 mm’nin altına indirerek neredeyse görünmez bir ekran yüzeyi elde ettiği belirtiliyor. Titanyum ve alüminyum alaşımlı hibrit bir gövdeyle gelecek bu modelin başlangıç fiyatının ise 2.000 dolar barajını aşacağı konuşuluyor.
İlk 2nm İşlemci ve Apple Üretimi C2 Modem
Donanım tarafında da Apple adına tarihi adımlar atılıyor. Eylül ayında tanıtılacak üç tepe model (Pro, Pro Max ve Katlanabilir model), TSMC’nin en yeni ve gelişmiş 2 nanometre (2nm) üretim mimarisinden çıkan A20 Pro çipinden güç alacak. Bu çip, bir önceki nesle göre yüzde 15 daha yüksek performans ve yüzde 30’a varan enerji verimliliği sunacak.
Ayrıca cihazlarda 12 GB RAM standardına geçilerek gelişmiş yerel yapay zekâ (Apple Intelligence) özellikleri çok daha hızlı işlenecek. Bir diğer devrimsel yenilik ise Apple’ın yıllardır kurtulmak istediği Qualcomm bağımlılığını bitirecek olan, kendi tasarladığı C2 5G modem çipinin ilk kez bu telefonlarda kullanılacak olması.
Bellek Krizi Fiyatları Doğrudan Vuracak
Geçtiğimiz günlerde Mac ve iPad modellerinde yaşanan küresel RAM maliyeti artışları, ne yazık ki iPhone 18 Pro ailesini de etkileyecek. Pazar araştırma şirketi IDC’nin analistlerine göre, artan yarı iletken ve bellek fiyatları nedeniyle Apple, yeni Pro modellerinde 100 ila 200 dolarlık bir fiyat artışına gitmek zorunda kalabilir. Bu tahminler doğru çıkarsa, ABD’de standart iPhone 18 Pro modelinin başlangıç fiyatı 1.249 – 1.299 dolar seviyelerine tırmanabilir.