Bir HWP klasiği video karşılaştırma videomuzda bu sefer Sony’nin amiral gemilerini karşılaştırıyoruz. Sony Xperia XZ2 Compact ile beraber Xperia XZ Premium ve Xperia XZ1’i dahil ettiğimiz videoda Sony’nin 1 sene içerisinde gelişen kamera ve mikrofon performans farkını bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Sony Xperia XZ2 Compact, XZ Premium, XZ1 video karşılaştırma