Sony Xperia XZ2 Compact, XZ Premium, XZ1 video karşılaştırma

Sony Xperia XZ2 Compact, XZ Premium, XZ1 video karşılaştırma

11 Temmuz, 2018 TEST, VİDEO 2 yorumlar

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Bir HWP klasiği video karşılaştırma videomuzda bu sefer Sony’nin amiral gemilerini karşılaştırıyoruz. Sony Xperia XZ2 Compact ile beraber Xperia XZ Premium ve Xperia XZ1’i dahil ettiğimiz videoda Sony’nin 1 sene içerisinde gelişen kamera ve mikrofon performans farkını bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Sony Xperia XZ2 Compact, XZ Premium, XZ1 video karşılaştırma

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2 Yorum

  1. Sevval
    11 Temmuz 2018 at 13:53 Cevap

    Merhabalar ;öncelikle herkesin emeğine sağlık.
    Yaklaşık 5 yıldır Z1′ i batarya ömrü dışında sıkıntısız kullanıyorum.Değiştirmek için XZ2 – XZ1 arasında kararsızım .Bir de sizden ricam gece çekimi karşılaştırması yapmanız mümkün mü?
    Enteresandır XZ2’den çok iyi bir görüntü beklerken yerdeki parke taşlara bakınca XZ premium ve XZ1 de daha net gördüm.

  2. husnudegirmenci
    12 Temmuz 2018 at 12:36 Cevap

    xz1 Kullanıyorum kesinlikle tavsiye ederim.

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