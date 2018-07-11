Sony Xperia XZ2 Compact, XZ Premium, XZ1 video karşılaştırma

Bir HWP klasiği video karşılaştırma videomuzda bu sefer Sony’nin amiral gemilerini karşılaştırıyoruz. Sony Xperia XZ2 Compact ile beraber Xperia XZ Premium ve Xperia XZ1’i dahil ettiğimiz videoda Sony’nin 1 sene içerisinde gelişen kamera ve mikrofon performans farkını bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
2 Yorum
Sevval11 Temmuz 2018 at 13:53
Merhabalar ;öncelikle herkesin emeğine sağlık.
Yaklaşık 5 yıldır Z1′ i batarya ömrü dışında sıkıntısız kullanıyorum.Değiştirmek için XZ2 – XZ1 arasında kararsızım .Bir de sizden ricam gece çekimi karşılaştırması yapmanız mümkün mü?
Enteresandır XZ2’den çok iyi bir görüntü beklerken yerdeki parke taşlara bakınca XZ premium ve XZ1 de daha net gördüm.
husnudegirmenci12 Temmuz 2018 at 12:36
xz1 Kullanıyorum kesinlikle tavsiye ederim.