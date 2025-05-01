Çinli teknoloji devi Honor, sürpriz bir tanıtımla iki yeni akıllı saat modelini gündeme taşıdı. Bugün Çin’de gerçekleşen MagicBook Pro 16 dizüstü bilgisayar lansmanında, beklenmedik şekilde yayınlanan teaser görüntüsü, marka takipçileri arasında heyecan yarattı. Tanıtımda yer alan saatler yalnızca kısmen görünse de, Honor‘un giyilebilir teknolojiye dair planlarının hız kesmeden devam ettiği net biçimde anlaşılıyor. Peki, yeni Honor akıllı saat beklenen modeller neler?

Honor Watch 5 Ultra Geliyor!

Tanıtım görselinin sol tarafındaki cihaz, sekizgen bir kasa yapısına sahip ve sağ üst kısmında büyükçe bir kron, alt sağ köşede ise fiziksel bir tuş yer alıyor. Bu tasarım, Mart ayında tanıtılan Honor Watch 5 Ultra‘ya oldukça benziyor. Bu da akıllara iki olasılığı getiriyor: Ya Honor, bu modeli daha geniş bir pazara sunmak için yeniden tanıtıyor ya da aynı çizgide, fakat farklı bir donanımla geliştirilmiş yepyeni bir cihazla karşımıza çıkıyor. Her iki durumda da Honor kullanıcılarının gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor.

Bir başka Honor akıllı saat daha yolda!

Görselin sağ tarafındaki ikinci akıllı saat ise daha klasik bir görünüm sunuyor. Dairesel kasası, sade bir çizgiyle dikkat çekerken, kayış bağlantı noktalarının alışılmışın dışında bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Bu özgün tasarım, Honor‘un sadece donanımda değil estetikte de fark yaratma iddiasını ortaya koyuyor. Üstelik bu modelin daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir giyilebilir teknoloji ürünü olacağı düşünülüyor.

Türkiye’de özellikle fiyat-performans odaklı cihazlarıyla dikkat çeken Honor, yeni akıllı saatleriyle rekabete ciddi bir ivme kazandırabilir. Son dönemde artan akıllı saat kullanım oranları, markanın Türkiye pazarı için de önemli stratejik planlamalar yaptığını gösteriyor. Eğer bu yeni modeller uygun fiyatlarla gelir ve yüksek batarya ömrü, gelişmiş sağlık takibi gibi özelliklerle desteklenirse, Honor bu segmentte de önemli bir oyuncu haline gelebilir.

Tanıtımın ardından sektör kulisleri, Honor‘un önümüzdeki haftalarda yeni bilgiler paylaşacağını konuşuyor. Özellikle Çin’de tanıtım sonrası yayınlanan görseller, daha fazla teaser’ın yolda olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki kullanıcılar için şimdiden ilgi çekici hale gelen bu iki model, Honor‘un giyilebilir teknoloji alanında söz sahibi olma arzusunu da gözler önüne seriyor.

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