Sony Xperia XZ1’de Muhteşem Fiyat İndirimi!

Sony’nin son tepe modeli cihazı Xperia XZ1, 2.999 TL olan fiyatında indirime giderek 2.599 TL’ye düşürüldü.

Günümüz akıllı telefonları minimum 3.000 TL fiyata sahip iken örneğin Samsung Galaxy S8 3.999 TL, Galaxy S8+ ise 4.499 TL ve Galaxy Note8 4.999 TL gibi fiyatlara sahip. Apple tarafında baktığımızda iPhone 8 4.199 TL, iPhone 8 Plus 4.799 TL ve iPhone X ise 6.099 TL gibi gerçek manada çok pahalı hatta gereksiz pahalı dediğimiz seviyelere çıkıyor.

Hatta iPhone 7’nin güncel fiyatları 3.299 TL, iPhone 7 Plus ise 3.999 TL fiyatlara sahip iken Sony Xperia XZ1 ilk olarak 2.999 TL fiyatla piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen zamanın ardından Sony Mobile Türkiye fiyat konusunda indirime gitmeye karar vererek günümüz tepe modeli cihazlarıyla aynı özelliklere sahip olan Xperia XZ1’in fiyatını 2.599 TL fiyatıyla güncellendi.

400 TL gibi bir indirim alan Xperia XZ1, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Sony Xperia XZ1 Teknik Özellikleri;

5.2 inç boyutunda Full HD çözünürlüğünde HDR destekli ekranı, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı, 2.700 mAh bataryası, IP68 sertifikası gibi detaylara sahip olan Xperia XZ1, 19 MP arka kamerası ile 960 kare süper yavaş çekim desteği sunuyor. Ön tarafta da oldukça tatmin edici fotoğraflar çekebilen 13 MP kamera barındıran Sony Xperia XZ1, resmi satış kanalları ve distrübitör garantili en uygun fiyata sahip Snapdragon 835 yonga setli cihaz durumuna geldi.

Son olarak yukarıdaki videomuzu izleyerek 2.599 TL fiyatına sahip Xperia XZ1