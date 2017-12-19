Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium ve Nokia 8 İçin Güncelleme!

Sony’nin Xperia XZ1, XZ1 Compact ve Xperia XZ Premium modellerine ve Nokia 8 için güncelleme geldi.

Sony, ana sürüm güncellemelerini ilk veren firmalardan biri olmasının yanı sıra Andoid’in en önemli güncellemeleri olan aylık güvenlik paketlerini her ay düzenli vermesiyle dikkat çekiyor. Şimdi ise Aralık ayına girmemiz neticesinde Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact ve XZ Premium modellerine 47.1.A.8.49 yapı numarası ile beraber Aralık ayı güvenlik paketini sunan Sony, ilerleyen günlerde birçok modele de bu güncellemeyi sunması bekleniyor.

Aynı zamanda Nokia tarafından Nokia 8 modeline de Aralık ayı güncellemesi sunan HMG Global, geciken Oreo güncellemesini de hızlı güvenlik güncellemeleri ile kapatıyor gibi görünüyor.