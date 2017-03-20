Sony, Xperia Ailesinden L1 Modeli ile İlgili Detayları Paylaştı

Sony Mobile bugün 5.5 inç büyüklüğünde ekrana ve akıcı bir performansa sahip olan yeni Xperia modeli akıllı telefonu L1’i duyurdu.

Sony Mobile Communications Ürün Pazarlama Direktörü Tsutomu Sato yaptığı açıklamada Xperia L1’in şık bir tasarıma sahip olduğunu ve gösterişli ekranın akıcı bir performans ile birleştirdiğini belirtti. Siyah ve beyaz renklerde çıkacak olan L1’in pembe renk seçeneği de var ancak pembe sadece belli başlı bölgelerde satılacak.

Quad-Core işlemciye sahip telefonda 4G LTE kablosuz bağlantı desteği bulunuyor. Telefonun 256 GB’a kadar arttırılabilir microSD kart desteği ise önemli bir avantaj. Şirket tarafından Smart Cleaner telefonun önbelleiğini temizlerken kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak siliyor. Smart Cleaner’in batarya ömrüne önemli ölçüde katkı sağladığı söyleniyor.

Xperia Actions motoru sayesinde Xperia L1 çevresel etkenlere göre telefonun ayarlarını ve fonksiyonlarını düzenliyor. Cihazda “İyi geceler” modu yer alıyor. 2015 yılında ilk kez kullanıma sunulan ve tavsiyeleri ekranda gösteren kişisel asistan Xperia Tips ile Xperia L1 son derece etkin bir kullanıma sahip. Telefon Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da belirlenmiş olan pazarlarda bu yılın Nisan ayı sonunda satışa çıkacak.