Otomobil dünyasının merakla beklediği yeni nesil Lexus ES sedan, Şanghay Otomobil Fuarı 2025’te görkemli bir lansmanla tanıtıldı. Japon otomotiv devinin amiral gemisi sedanı olan Lexus ES, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Selefine kıyasla çok daha gelişmiş bir sürüş deneyimi, benzersiz konfor ve üst düzey sessizlik sunmak üzere yeniden tasarlanan yeni Lexus ES sedan, lüks otomobil segmentinde yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Türkiye otomobil pazarında da önümüzdeki yıldan itibaren satışa sunulması beklenen bu yeni model, şimdiden otomobil tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

İçindekiler Yeni Lexus ES özellikleri ve tasarımı

Yeni Lexus ES özellikleri ve tasarımı

Yeni nesil Lexus ES, hem tam hibrit hem de bataryalı elektrikli motor seçenekleriyle çevreci bir yaklaşım sunuyor. Kullanıcılara önden çekişli ve dört çeker sürüş alternatifleri sunularak, farklı ihtiyaçlara cevap veriliyor. Karbon ayak izini minimize etmek isteyen sürücüler için çeşitli teknolojilerle donatılan yeni Lexus ES, performanstan ödün vermeden çevreye duyarlı bir sürüş deneyimi vadediyor.

Hibrit motor seçeneklerinde, yeni Lexus ES 300h modeli 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru elektrik motoruyla birleştirerek 201 HP güç üretiyor. Bu versiyon, Batı Avrupa pazarında hem önden çekişli hem de dört çeker seçenekleriyle sunulacak. Doğu Avrupa pazarında ise aynı 2.5 litrelik motoru kullanan ancak 247 HP güç üreten yeni Lexus ES 350h versiyonu yer alacak ve bu model de iki farklı çekiş sistemiyle satışa sunulacak. Her iki hibrit modelde de geliştirilmiş bir hibrit batarya kullanılarak, Lexus’a özgü kontrol algoritması sayesinde hem yüksek verimlilik hem de etkileyici bir ivmelenme sağlanıyor. Ayrıca motor rijitliğinin artırılmasıyla titreşimler minimize edilerek çok daha sessiz ve konforlu bir kabin atmosferi oluşturulmuş.

Tamamen elektrikli motor seçenekleri de sunan yeni Lexus ES ürün gamında, önden çekişli 224 HP gücündeki ES 350e ve dört tekerlekten çekişli 343 HP gücündeki ES 500e versiyonları bulunuyor. Bu elektrikli modellerin batarya kapasiteleri ve menzil değerleri ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Lexus‘un geleceğe yönelik tasarım anlayışını yansıtan “Clean Tech x Elegance” felsefesiyle şekillendirilen yeni nesil ES, markanın ikonikleşen “spindle” ön panjur tasarımını “spindle body” formuna taşıyarak, elektrikli çağa gönderme yapan modern bir siluet yaratıyor. Şık ve aerodinamik hatlarıyla dikkat çeken yeni Lexus ES‘in yandan görünümü, düşük ağırlık merkezini vurguluyor. Akıcı tavan çizgisi, bagajsız bir görünüm oluştururken, aracın uzunluğu, genişliği ve yüksekliği de zarif bir denge içinde yeniden boyutlandırılmış. Yeni ES, selefine göre 165 mm daha uzun (5,140 mm), 55 mm daha geniş (1,920 mm) ve yaklaşık 110 mm daha yüksek (1,555 mm) bir yapıya sahip. Aks mesafesi ise 80 mm artırılarak 2,950 mm’ye ulaşmış.

İç tasarımda ise sadelik, zarafet ve sofistike bir atmosfer hakim. Ferah ve aydınlık bir üst bölüm, yolcuları saran güvenli ve konforlu bir alt bölümle kontrast oluşturuyor. Yeni ES‘nin kabini, Lexus‘un “Tazuna kokpit” felsefesiyle şekillendirilmiş; tüm kontroller ve bilgi kaynakları, sürücünün en küçük el ve göz hareketleriyle kolayca ulaşabileceği şekilde konumlandırılmış. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 14 inçlik merkezi dokunmatik ekran, yüksek kaliteli malzemeler ve dinamik ışık efektleriyle lüks algısını en üst seviyeye taşıyor. Kabindeki yenilikçi gizli düğme özelliği ise, Lexus‘un misafirperverlik felsefesi Omotenashi’den ilham alarak geliştirilmiş, sade ve zarif bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Araç kapalıyken görünmeyen bu düğmeler, araç çalıştırıldığında aydınlanarak kullanıcıya sezgisel bir şekilde kendini gösteriyor. Yeni Lexus ES‘in iç mekanı, teknolojiyi, konforu ve zarafeti kusursuz bir şekilde bir araya getirerek, sürücü ve yolcular için benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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