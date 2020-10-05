Haber
Sony ve Kioxia, Huawei’ye ürün tedariği için lisans almaya çalışıyor!
Trump Hükümeti’nin ambargosu ve yaptırımları sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Huawei, iş ortaklarını da zora sokmuş durumda. Japon devleri Sony ve Kioxia, Huawei’ye ürün tedariğine devam etmek için lisans başvurunda bulundu.
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Ambargolar ve yaptırımlar nedeniyle mobil pazarda kan kaybeden Huawei, iş ortaklarını da zora sokmuş görünüyor. Intel ve AMD gibi Amerika menşeili şirketlerin Huawei’yle olan ticaretlerini sürdürebilmeleri adına hükümetten lisans aldığını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Huawei’ye uygulanan ambargo yalnıza şirkete değil iş ortaklarına da zarar vermeye devam ediyor.
Sony ve Kioxia, lisans almak için başvurdu
Amerika menşeili olmasa dahi birçok firma Huawei’ye ürün tedariği gerçekleştirebilmek için lisans başvurusunda bulunuyor. Huawei’ye kamera sensörü satışında bulunan Sony ile hafıza birimlerini sağlayan Kioxia da tedarik lisansı için başvuruda bulundu. GizChina’da yer alan habere göre Huawei’nin pazardaki en yakın rakibi Samsung Electronics de lisans için başvuranlar arasında yer alıyor. Huawei ile iş yapan birçok firma zararlarını karşılamak adına mücadele veriyor.
Huawei, liderliği Samsung’a bıraktı
Pandemi süreci boyunda pazarda lider konumda bulunan Çinli şirket, Counterpoint Research’ün Ağustos ayı verilerine göre liderliği yüzde 22’lik pazar payıyla Samsung’a geri teslim etmiş durumda. ABD ambargosu, yaptırımlar ve üretim konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle cihaz satışlarında düşüş yaşayan Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor. Çinli akıllı telefon firmaları için önemli bir pazar olan Hindistan’da ise politik ve siyasal çalkantılar Samsung’un işine yarıyor.
Hint tüketiciler, Çin malı ürünlere boykot uygulamaya devam ediyor
Çin’le yaşanan problemler neticesinde Çin mallarına boykot uygulayan Hindistan, sektörde oluşan boşluğu Samsung’un farklı modelleri ile dolduruyor. Sansung’un pazar liderliğini geri almasının ardından ikinciliğe gerileyen Huawei’yi yüzde 12 ‘lik pazar payıyla Apple takip ediyor. Hindistan’da gerçekleştirdiği faaliyetler ve üretimle dikkat çeken Xiaomi ise yüzde 11 ile dördüncü sırada. Şirketlerin Huawei’yi kurtarma girişimleri ne şekilde sonuçlanacak, ilerleyen süreçte göreceğiz.
Yapay Zeka
Nvidia, Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getiriyor!
Nvidia, duyurduğu yapay zeka destekli yeni platformu Maxine ile halihazırda kullanılan görüntülü görüşme servislerine göre 10 kata kadar daha az bant genişliği ve veri kullandığını belirtiyor. Veri sıkıştırma haricinde platformun yapay zeka ile geliştirilebilir olduğunu belirten şirket, dileyen firmalara erken erişim sağlıyor.
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Nvidia Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirecek
Nvidia, geliştirdiği teknolojilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket bu kez de yapay zeka alanındaki uzmanlığını, görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirmek için kullanmışa benziyor. Yeni duyurdukları platformla beraber Nvidia, bant genişliğini ve kullanılan veri miktarını azaltmayı hedefliyor. The Next Web‘de yer alan habere göre Maxine adlı bulut tabanlı platform, kullanıcıların diğer yapay zeka efektlerinden ve geliştirmelerinden de faydalanmasını sağlayacak.
H.264 formatında sıkıştırılmış video paketleriyle platform, kullanıcıların anahtar yüz hatlarını genel çerçevede haritalandırıyor. Bu verileri sıkıştırarak karşıya ileten Maxine, ardından yapay zeka desteğiyle beraber yüzü tekrar canlandırmış bir halde görüşmede yayınlayabiliyor. Bu şekilde çok daha az veri tüketilerek kullanıcı deneyimi geliştirilmeye çalışılıyor.
30 milyondan fazla görüntülü görüşme yapılıyor
Her gün ortalama 30 milyon görüntülü toplantının yapıldığını belirten Nvidia, geliştirdikleri teknolojinin birçok alan ve kullanım senaryosunda kullanıcılara rahatlık sağlayacağını belirtiyor. Şirket, görüşmeler esnasında kullanılan verilerin sıkıştırılarak azaltılması haricinde anlık çeviriler, gürültü azaltma ya da anlık avatar yaratma gibi eklentilerle video konferanslara farklı bir yaklaşım getirmeyi planlıyor.
Sanal sınıf derslerinden iş toplantılarına hatta doktor görüşmelerimize kadar birçok alanda görüntülü toplantı ya da görüşmelerin kullanıldığına dikkat çeken şirket, Maxine platformunu geliştiricilere de açıyor. Geliştiriciler, yapay zeka altyapısından faydalanarak kendi eklentilerini kolaylıkla geliştirip uygulamalarına ekleyebilecek. Dileyen firmalar, şirketin erken erişimine katılarak geliştirmelerine başlayabilecekler.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 ekran altı kameraya sahip olamayacak
Ekran altı kamera teknolojisi, akıllı telefon dünyasının gözünü diktiği en yeni inovasyonlarından biri. ZTE ve VSmart gibi şirketler bu teknolojiye sahip ilk telefonları tanıtmışken şimdi de pazarın dev oyuncusu Samsung gözünü buraya dikti. Ancak söylentilere göre önümüzdeki yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Galaxy S21 bu desteğe sahip olamayacak.
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Samsung ne zaman çağa ayak uyduracak?
Samsung’un raporlarına göre şirket ancak 2021’in ikinci yarısında ekran altı kamera içeren ve bu sayede yüksek ekran/kasa oranına sahip cihazlar üretmeye başlayabilecek. Şu anki üretim teknikleriyle kamerayı ekran altına monte ettiklerinde fotoğraf kalitesinden çok feragat eden Samsung bu durumdan memnun olmadı. Bu sebeple daha geç olsa da daha kaliteli fotoğraflar için S21’de de bu yeniliği göremeyeceğiz.
Ayrıca 2021 yılı için Xiaomi ve Oppo gibi dev Çinli şirketler de ekran altı kameralı telefonlar üretmeyi planlıyor. Samsung’un da bu kamerayı ilk olarak Z Fold3 ile sunması bekleniyor. Bu sebeple önümüzdeki yılın sonlarına doğru ekran altı kameralı telefon pazarının da oldukça kızışacağını öngörebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, 5 nm üretim teknolojisi ile yakında geliyor!
Samsung ve TSMC küresel çapta en büyük iki yonga seti üreticisidir. Fakat TSMC, yarışı Samsung’tan bir adım daha önde götürüyor. Son haberlere göre Samsung, 5 nm yonga setleri üzerinde çalışıyor. Exynos 990‘ın beklenen performansı vermemesi şirketi geçmişte oldukça zora sokmuştu. Bu nedenle şirket yeni Exynos 2100‘ün geliştirilmesi için büyük çaba harcıyor. Son raporlara göre Galaxy S21, Exynos 2100 ile piyasaya sürülecek.
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Exynos 2100 ne zaman kullanıcılara sunulacak?
Popüler bir Twitter sızıntıcısı, Exynos 2100‘ün Exynos 1000 olarak isimlendirilebileceğinden bahsediyor. Yonga setinin ismi konusunda henüz net bilgiler bulunmasa bile elimizdeki sızıntılar bu iki adlandırmadan birinin kullanılacağını gösteriyor. Atılan tweetlere göre Samsung, yeni yonga seti için hazırlıklarını tamamladı. Samsung yöneticileri, yonga setlerini piyasaya sürmek için uygun zamanı bekliyor. Bu, şirketin resmi çıkış için satışları, speakülasyonları ve diğer göstergeleri izlediği anlamına geliyor.
Qualcomm Snapdragon 875‘in konferansı ile birlikte Samsung da ilgi odağı haline gelecek. Sızıntılara göre Snapdragon 875, Aralık ayında düzenlenecek olan Snapdragon zirvesinde tanıtılacak. Exynos 2100 ise Exynos 990‘dan çok daha performanslı ve verimli bir yonga seti olacak. Her ne kadar Exynos 2100, gerçekleştirdiği ilk performans testinde beklenen sonucu alamasa da çıkış versiyonunda ne olacağı bilinmiyor. Uygun optimizasyonlar gerçekleştiğinde bu yonga seti ilerleyen testlerde daha başarılı sonuçlar gösterebilir.