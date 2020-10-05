Sony ve Kioxia, Huawei’ye ürün tedariği için lisans almaya çalışıyor!

Trump Hükümeti’nin ambargosu ve yaptırımları sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Huawei, iş ortaklarını da zora sokmuş durumda. Japon devleri Sony ve Kioxia, Huawei’ye ürün tedariğine devam etmek için lisans başvurunda bulundu.

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Ambargolar ve yaptırımlar nedeniyle mobil pazarda kan kaybeden Huawei, iş ortaklarını da zora sokmuş görünüyor. Intel ve AMD gibi Amerika menşeili şirketlerin Huawei’yle olan ticaretlerini sürdürebilmeleri adına hükümetten lisans aldığını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Huawei’ye uygulanan ambargo yalnıza şirkete değil iş ortaklarına da zarar vermeye devam ediyor.

Sony ve Kioxia, lisans almak için başvurdu

Amerika menşeili olmasa dahi birçok firma Huawei’ye ürün tedariği gerçekleştirebilmek için lisans başvurusunda bulunuyor. Huawei’ye kamera sensörü satışında bulunan Sony ile hafıza birimlerini sağlayan Kioxia da tedarik lisansı için başvuruda bulundu. GizChina’da yer alan habere göre Huawei’nin pazardaki en yakın rakibi Samsung Electronics de lisans için başvuranlar arasında yer alıyor. Huawei ile iş yapan birçok firma zararlarını karşılamak adına mücadele veriyor.

Huawei, liderliği Samsung’a bıraktı

Pandemi süreci boyunda pazarda lider konumda bulunan Çinli şirket, Counterpoint Research’ün Ağustos ayı verilerine göre liderliği yüzde 22’lik pazar payıyla Samsung’a geri teslim etmiş durumda. ABD ambargosu, yaptırımlar ve üretim konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle cihaz satışlarında düşüş yaşayan Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor. Çinli akıllı telefon firmaları için önemli bir pazar olan Hindistan’da ise politik ve siyasal çalkantılar Samsung’un işine yarıyor.

Hint tüketiciler, Çin malı ürünlere boykot uygulamaya devam ediyor

Çin’le yaşanan problemler neticesinde Çin mallarına boykot uygulayan Hindistan, sektörde oluşan boşluğu Samsung’un farklı modelleri ile dolduruyor. Sansung’un pazar liderliğini geri almasının ardından ikinciliğe gerileyen Huawei’yi yüzde 12 ‘lik pazar payıyla Apple takip ediyor. Hindistan’da gerçekleştirdiği faaliyetler ve üretimle dikkat çeken Xiaomi ise yüzde 11 ile dördüncü sırada. Şirketlerin Huawei’yi kurtarma girişimleri ne şekilde sonuçlanacak, ilerleyen süreçte göreceğiz.