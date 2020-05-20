Oyun Konsolu
Sony PS5 oyunlarını yakın zamanda açıklayacak
Sony PS5 oyunlarını yakın zamanda açıklayacak. Sony‘nin yeni nesil konsolu PlayStation 5‘in oyun listesinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Mobilde GTA 5 oynadık! | Fan yapımı GTA incelemesi
Sony, yaptığı açıklamada yeni nesil oyun konsollarının oyun listesini çok yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti. PS5‘in bu yılın sonbahar aylarında çıkış yapması bekleniyor. Ancak yeni nesil konsolun oyunları hakkında pek bilgi bulunmuyor. Oyun listesi ve konsola ait diğer özellikler E3 tarzında katılımın çok olacağı bir konferansta açıklanacaktı, ancak dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle planlar değişmek zorunda kaldı. Ayrıca Sony yaptığı açıklamada oyuna olan talebin bu salgın döneminde çok arttığını, PlayStation Plus aboneliklerinin 41.5 milyonu aştığını belirtti.
Geçtiğimiz hafta Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanan ve PS5 üzerinde çalışan bir oyun demosu gösterilmiş ve büyük ilgi çekmişti. Bakalım PS5‘in sunumu beklentileri karşılayabilecek mi?
Oyun
Epic Games, PS 5 üzerinde çalışan Unreal Engine 5’i gösterdi!
Epic Games firmasının en önemli yatırımları arasında yer alan Unreal Engine, yeni nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir; PlayStation 5 konsoluna ait tüm özellikler açıklandı!
Unreal Engine 5’i PS 5’de çalıştırdılar!
Oyun dünyasının önemli teknolojileri arasında yer alan Unreal Engine, yeni sürümü ile oyuncuları ve geliştiricileri karşılamaya hazırlanıyor. Firmanın ürünü olan seri, 4. nesli ile hala adından oldukça söz ettirmekte. Özellikle konsol dünyasında gelişmelerin sıkça yaşandığı şu günlerde Epic Games de, yeni nesil Unreal Engine için çalışmaları hızlandırdı. Firma tarafından paylaşılan bir videoda, yeni oyun motoru Unreal Engine 5 ile hazırlanan demonun, PlayStation 5 konsolunda çalıştırıldı belirtildi. Oynanış videosu sayesinde yeni oyun motorunun yapabildikleri de bir nebze olsun görülmüş oldu. Gerçek zamanlı atmosfer sayesinde oyunculara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlayan oyun motoru, bir önceki seriye göre oldukça yetenekli bir şekilde karşımıza çıkacak gibi duruyor.
Fortinte‘ı da bu oyun motoru ile geliştiren yapımcı firma , yeni teknolojisi ile ileride çıkacak olan güçlü konsolları doğru bir şekilde birleştirmek istiyor. Unreal Engine 4‘ün ücretsiz olduğu piyasa da acaba Epic Games yeni oyun motoru Unreal Engine 5‘i de ücretsiz yapacak mı merakla bekliyor olacağız. 2021 yılında piyasaya sürülecek Unreal Engine 5, bakalım oyun dünyasına nasıl bir etki yaratacak. Özellikle grafiklerin ve fizik motorlarının inanılmaz geliştiği son yıllarda, Epic Games bizlere nasıl bir deneyim sunacak merakla bekliyor olacağız.
Oyun
Sony, yeni bir VR teknolojisi üzerinde çalışıyor!
Sony, yeni nesil PlayStation modellerinde kullanılmak üzere yeni VR sistemi geliştiriyor. Gelen bilgilere göre parmakların kontrolcü olarak algılanacağı sistem üzerinde çalışıyor.
İlginizi çekebilir; Zam sonrası hangi telefon alınır? FİYATI ÇOK ARTMAYAN F/P TELEFONLARI!
Parmakları takip edebilen VR kontrolcüsü!
VR teknolojisi ya da bildiğimiz adıyla sanal gerçeklik gözlükleri, son yıllarda büyük gelişme kat etmişti. Daha çok oyun sektörü ile içli dışlı olarak gördüğümüz bu sistem aslında bir çok iş koluna da yardımcı olmuştu. Gelişen ekipman teknolojileri ile birlikte yapabildikleri artan bu cihazlar, büyük firmalar tarafından da oldukça dikkatli bir şekilde geliştiriliyor. Oyun dünyası denince akla gelen ilk firmalardan olan Sony de, VR cihazlarının gücünün farkında. PlayStation 4 için çıkarttığı VR sistemini yeni nesil konsolları için de geliştirmek isteyen firma, ilginç bir deneme yapacak gibi duruyor. UploadVR isimli YouTube kanalında yer alan videoya göre firma, parmak izi takip edebilen yeni sensörleri VR kontrolcülerinin içine yerleştirmeyi hedefliyor.
Prototip hali videoda yer alan teknoloji sayesinde VR gözlükleri üzerinden yapılan el hareketleri okunabiliyor. Parmakların takip edildiği bu sistem de videoda da gördüğünüz üzere eklem yerleri sensörler tarafından algılanabiliyor. PSVR 2 ile gelmesi beklenen bu teknolojinin Sony tarafından farklı senaryolar üzerinden testine devam edildiği öğrenildi. Bir kayış ile tutma zorluğunu engelleyen firma bakalım son halinde nasıl bir tasarım ile karşımıza çıkacak. PSVR 2‘nin, PlayStation 5 çıktıktan sonra gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Oyun
Yayıncı adaylarının adresi Own3D, artık Türk Lirası kabul ediyor!
Yayıncı adaylarının veya halihazırda yayıncılık yapan oyunculara görsel anlamda destek sunan own3d.tv, artık Türk Lirası ile de satış yapıyor. Yüz binlerce yayıncı tarafından tasarımları kullanılan own3d, birkaç tık ile değiştirilebilen görselleriyle başta Twitch olmak üzere birçok yayın platformunda yayın açan yayıncılara destek veriyor.
İlginizi çekebilir: LG Velvet, merak edilen detayları ile ortaya çıktı!
Şimdilerde Türk oyunculara Türk Lirası ile hizmet vermeye başlayan own3d.tv, bundan önce Almanya, Fransa, Brezilya, İspanya başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkede çalışmalarını yürütüyordu. Yakın dönemde birçok ülkede daha yerel para birimleriyle satış yapmaya hazırlanan firma, yayıncı olmak isteyenleri sıfırdan tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Yayıncı adaylarının ihtiyacı olan her şey bulunuyor!
own3d.tv, Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming ve Mixer üzerinden yayınlarını yapan kullanıcılar için hareketli ve sabit görseller sunuyor. Bu görsel öğeler arasında Yayın şablonları, alert, yayın panelleri, takipçi emojileri gibi birçok özellik yer alıyor.
Twitch’te yaklaşık 3 milyon takipçisi olan auronplay, own3d için şunları söylüyor: “own3d ile bu projede çalışmak harikaydı. Kafamdakileri çok iyi bir şekilde anladılar ve gerçek tasarımlara dönüştürdüler.
Satın aldıktan sonra ne yapmak lazım?
Diyelim ki own3d üzerinden bir tasarım satın aldınız ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Satın alma işleminin ardından dosyalar indirmeye açılıyor ve hemen indirebiliyorsunuz. İndirdiğiniz dosyalarda dosyanızı nasıl düzenleyeceğiniz yazıyor. Tabii bunun için görsel düzenleme programlarına biraz aşina olmanız gerekiyor.
Görsel düzenleme üzerine giriş seviyesinde bilginiz olsa da dosyalarınızı rahatça düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz görsellerin hemen ardından Streamlabs’e overlay dosyasını sürükleyerek yayınızı bir anda görsel anlamda değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz hemen aşağıda yer alan videoya bakarak buradan alacağınız görselleri nasıl düzenleyeceğinizi görebilirsiniz.
Platformun resmi internet sitesine girdiğinizde karşınıza en popüler yayın görselleri çıkacak. Beğendiğiniz şablona tıklayarak o paketin tüm görsel öğelerini bir video ile görebilirsiniz. Örneğin en çok satan görsel şablonlardan birinin tanıtım videosu şöyle:
Her yayıncının abonelerine özel “emote” denilen emojileri bulunuyor. Bu emote’lar ile aboneler diğer izleyenlere göre ayrıcalık kazanıyor. Bu bağlamda da yeni içerikler sunan own3d, yayın platformlarında adeta bir prestij meselesi olarak sayılan bu durumu da mükemmelliği koruyarak kullanıcılarıyla paylaşabiliyor. Bu platform üzerinden bir görsel öğe satın aldığınızda e-posta kutunuza da konuyla ilgili rehberle gelecek. Dilerseniz siz de kafanıza takılan soruları gelen e-postaya gönderebilir ve kısa sürede yanıt alabilirsiniz.
Own3D hakkında yukarıda bahsettiğimiz tüm özellikleri Türk Lirası aracılığıyla satın alabiliyorsunuz. Yayıncı adaylarının oldukça işini görecek own3d.tv üzerinden görsel tasarımlara göz atarabilir, dilediğinizi sepete ekleyebilirsiniz.