Mobilde GTA 5 oynadık! | Fan yapımı GTA incelemesi

Her hafta Epic Store’un bazı oyunları ücretsiz ve kalıcı olarak oyunculara sağladığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta ise herkes rutin bir şekilde gelecek hafta yayınlanacak oyunun ismini beklerken, Epic Games bir sürpriz yaparak oyunu “Gizemli Oyun” olarak belirtmişti. Bugün yabancı bir kaynakta ortaya çıkan sızıntı ise, Epic Games’in yarın GTA 5’i ücretsiz ve kalıcı olarak kullanıcılara sağlayacağını söylüyor.

Bahsi geçen GTA 5 sürümü, Premium Edition olacak ve kütüphanemize eklediğimiz andan itibaren kalıcı olarak bizim olacak. Sızıntının kaynağı GamePressure, Take-Two ve Epic Games arasında ciddi bir anlaşmanın yapıldığını ve GTA 5’in 14 Mayıs tarihinden, 21 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak elde edileceğini söylüyor. GTA 5’in 2013 yapımı bir oyun olduğunu düşündüğümüzde halen ciddi satış oranları yakalaması ve anlık oyuncu istatistiklerinde öne çıkması dikkat çekiyor.

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Neden mümkün gibi görünüyor?

Eğer söylenti doğruysa, Epic Games bu zamana kadar, Store içerisinde en büyük oyunu hediye etmiş olacak. Mevcut durumda, Rockstar Games’in gelirinin büyük bir kısmını GTA Online içerisinde elde ettiğini biliyoruz. Bu aşamada, hediye edilecek olan GTA 5’in, online ödemeler adına firmaya ciddi bir katkısı olabilir. Global anlamda 120 milyondan fazla kopya satan GTA 5, dünya genelinde en çok satan üçüncü oyun olma ünvanını da bünyesinde bulunduruyor.