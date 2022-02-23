Sony, PS VR2’nin Tasarımını Resmi Olarak Açıklandı!

Sony CES 2022‘de yeni nesil PS VR2 başlığının ve PS VR2 Sense kontrolörlerinin lansmanını duyurduktan sonra yakında çıkacak olan giyilebilir VR ve aksesuarlarının tasarımını da açıkladı. Sony‘nin VR serisine en son eklenen, öncekine benzer bir tasarımla geliyor.

Sony, yakın zamanda PS VR2 başlığının ve PS VR2 Sense kontrolörlerinin tasarımını ortaya çıkarmak için resmi bir blog gönderisi paylaştı. PS VR2 başlığı, orijinal PS VR başlığına benzer bir ayarlanabilir kapsama sahip olarak gelirken, yeni PS VR2 Sense denetleyicileriyle benzer bir şekle sahip olup, denetleyicilerin “küre” görünümünde. Sony, yuvarlak küre görünümünün, oyuncuların VR başlığını taktıklarında ve sanal bir dünyaya girdiklerinde deneyimledikleri 360 derecelik görünümü daha iyi bir deneyim sunacağını belirtiyor.

PS VR2 başlığı ayrıca Sony‘nin amiral gemisi oyun konsolu PlayStation 5‘ten ve DualSense denetleyicisi ve Pulse 3D kulaklık gibi PS5 serisi altındaki diğer ürünlerden tasarım ipuçlarını alıyor.

PS VR2, kullanıcıların gözlük takarken sanal ortamın optimize edilmiş bir görünümünü elde etmek için gözlerine olan lens mesafesini ayarlamalarına olanak tanıyan yeni bir lens ayar kadranına sahiptir. Ayrıca, oyun oynarken sürükleyici bir deneyim sunmak için ilgili kulaklık geri bildirimi için yeni bir yerleşik motor vardır. PS VR2 kulaklık, lensin buğulanmasını önlemek için kulaklıktaki havanın dışarı çıkmasına izin veren yeni bir havalandırma tasarımıyla birlikte geliyor.

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PS VR2 özelliklerine bakacak olursak, 4K HDR OLED ekran, 120Hz‘e kadar yenileme hızı, kulaklık tabanlı denetleyici izleme, göz izleme, 3D ses gibi özellikler ve daha fazlasıyla yüksek kaliteli bir görsel deneyimle geldiği onaylandı.

Sony, aksesuarlar piyasaya sürüldüğünde bunun “sanal gerçeklikte oyun oynama şeklimizde ileriye doğru dev bir adım” olacağını söylüyor. Ancak şirket, ürünler için kesin bir lansman tarihi vermedi.