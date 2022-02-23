Intel’in Kripto Çipi Hakkında Yeni Detaylar Açıklandı!

Bu ayın başlarında ilk blok zinciri yonga seti ile kripto madenciliği pazarına girme planlarını açıkladıktan sonra Intel, devam eden Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı (ISSCC) 2022 etkinliği sırasında ilk Bitcoin madenciliği yongasını duyurdu. Bonanza Mine BMZ1 ASIC olarak adlandırılan yonga seti, “blockchain hızlandırıcı” hattı altındaki ilk nesil işlemci olacak. Bununla birlikte şirket, Bonanza Mine yonga setleri tarafından desteklenen bir Bonanza Mine Sistemini de duyurdu.

Intel Bonanza Mine BMZ1 ASIC işlemci, 7 nm‘lik bir mimariye sahipken 7,5 W güç tüketecek 137 Giga HASHes/saniyeye (GH/s) hıza kadar çıkabilecek. Intel, blok zinciri hızlandırıcılarının güç açısından verimli madencilik operasyonlarına izin verebileceğini iddia etse de, BMZ1 yonga seti, MicroBT ve Bitmain gibi diğer pazar liderlerinden zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

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Bununla birlikte Intel, 300 BMZ1 yonga seti, dört hash kartı, bir Intel FPGA kontrol ünitesi, 4 fan ve bir programlanabilir güç kaynağı ünitesinden (PSU) oluşan Bonanza Maden Sistemini de duyurdu. Bu çalışmaya hazır Bitcoin madenciliği bilgisayarı, 3.600 W güç tüketirken 40 Tera HASH/saniye (TH/s) madencilik performansı sağlayabilir.

Küçük madenciler için iyi bir seçim gibi görünse de Bonanza Mine Sisteminin performansı, 140 TH/s‘ye kadar madencilik performansı sağlayabilen Bitmain‘in Antminer S19 XP ünitesi gibi rakiplerine kıyasla ortalama bir değerde.

Intel ayrıca, ikinci nesil Bonanza Mine BMZ2 ASIC yonga setinin de 40.4 GH/s madencilik performansı sunabileceği bildirilen sevkiyata hazır olduğunu söyledi. Şirket, daha önce Square olarak bilinen GRIID Infrastructure ve Jack Dorsey’s Block gibi müşterilere BMZ2 yonga setlerini göndermeye başladığını söylüyor. İkinci nesil BMZ2 tabanlı Bonanza Mine Sistemi bu yılın sonlarında piyasada olacak ve mevcut BMZ1 tabanlı Bonanza Mine Sisteminden daha iyi performans sunacak.

BMZ serisi ASIC yonga seti ve Bonanza Mine Sistemi ile Intel, gelişen kripto madenciliği sektöründe varlığını kanıtlamayı hedefliyor. Intel‘in yeni Bitcoin madenciliği yonga seti ve çalışmaya hazır madencilik bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.