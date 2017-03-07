Sony PlayStation Vue ile Aynı Anda 3 Farklı Kanal İzlemek Mümkün

Sony uzun yıllardır televizyonlarda görmekte olduğumuz picture in picture modunu şimdide internet yayınlarına getirmeye hazırlanıyor.

Sony tarafından bugün yapılan açıklamaya göre artık çoklu izleme modu ilk olarak PlayStation 4’e ve daha sonra PlayStation Vue kullanıcılarına gelecek. PlayStation Vue kullanıcıları artık tek bir ekranda 3 ayrı kanalı izleyebilecek.

Çoklu ekran seçeneğine geçmek için Vue’nün rehberindeyken kontrolcüden X tuşuna uzun basmak yeterli oluyor. Ekrana gelene seçenekten iki ya da üç kanal modu seçiliyor. Ses ise sadece ana ekrandan geliyor. Ana ekran ekranda en büyük alana sahip oluyor. Ana ekran kare tuşuna basılarak değiştirilebiliyor.

Şirket bu özelliğin özellikle spor severler tarafından çok sevileceğini düşünüyor. Aynı anda birden fazla maçlar bu sayede kolayca takip edilebilecek. Ayrıca haberlerde, talk showlarda ya da primetime programlarında kullanılabilir.