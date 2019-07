Sony, NAB 2019’da (Ulusal Yayıncılar Birliği) 16K’lık bir çözünürlüğü olan ve kendi bünyesindeki Crystal LED teknolojisini kullanan yeni bir ekran geliştirdiğini duyurdu.

Sony‘nin üzerinde çalıştığı söz konusu ekran, 783 inç, 19 metre uzunluğunda ve 5.4 metre yüksekliğinde. Yani; bir otobüsten biraz daha büyük ve eski çağlarda yaşamış olan bir mamut ile aynı boyutlarda. Strateji anatlisti David Mercer, geliştirilen dev ekran hakkında BBC’ye şunları söyledi; ‘Bu görüntüler şahsen inanılmaz derecede etkileyici. Standart büyük bir ekranda bile 8K yeterince büyüleyici iken, bu boyutlardaki bir ekranda böyle bir çözünürlüğe ulaştığınızda; gözlerinizin içerik ve derinlik algılaması ile size VR deneyimi yaşatabilir.’

