Oldukça uzun bir bekleyişten sonra Sony, artık PSN Online ID değiştirmeye izin veriyor. Bugünden itibaren (Avrupa için yarından itibaren) tüm PlayStation 4 kullanıcıları, konsollarında ya da internet tarayıcısı üzerinden ID’lerini değiştirebilir.

İlk PSN Online ID değiştirme ücretsiz!

Her ne kadar ilk değiştirmeniz ücretsiz olsa da; PlayStation Plus üyesi değilseniz sonraki değiştirmeniz 10$, eğer üyeyseniz de 5$ tutarında olacak. Eskiden var olan başka bir hesaba ücretsiz olarak geri dönebildiğiniz gibi, başka biri eski kullanıcı adınızı aldıysa da endişelenmenize gerek yok.

Ancak, daha önce de belirtildiği gibi belli başlı uyarılar var. Resmi olarak, yalnızca 1 Nisan 2018 tarihinden sonra ilk defa yayınlanan oyunlar kimlik değişikliklerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Yine de, hala problemleri olan bir başlık var. Popüler PlayStation 4 oyunlarının ‘büyük çoğunluğu’ çalışması gerekirken Sony, Online ID değiştirmenin bir problem yaratmayacağını garanti edemiyor. Deneyimi bozan, ‘kritik konular’ içeren birkaç başlık (Just Dance 2017 ve LittleBigPlanet 3 gibi) gibi, karşılaşabileceğiniz olası problemleri gösteren bir uyumluluk listesi de mevcut.

PS 3 ve PS Vita oyunları bu özelliği desteklemiyor!

Xbox sahipleri çok uzun bir zamandan sonra kullanıcı isimlerini değiştirebildiğinde, bunu ‘biraz’ gecikmiş bir değişklik olarak görebilir. Yine de, Sony artık bu tarz değişiklikleri yapmaya başlaması gerektiğine ikna oldu ve bu her ne kadar PS3 ve Vita için olmasa da bir yerden de olsa yapmaya başladı.