Yoğun hayat temposunda temizlik için vakit bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. İş, ev, sosyal hayat üçgeninde koştururken ev içi temizliğe zaman ve efor ayırmak herkes için ister istemez bir yük halini aldı. Yeni nesil robot süpürgeler işte tam bu noktada devreye giriyor ve tüketicilerin zamandan ve efordan tasarruf etmelerini sağlayarak ev içi temizlik ihtiyaçlarını gideriyor. Küresel akıllı ev aletleri markası Dreame Technology, geçtiğimiz ay piyasaya sunduğu iki yeni robot süpürgesi L40 Ultra ve L10s Ultra Gen 2 ile ev temizliğini bir kaygı unsuru olmaktan çıkarıyor ve herkes için zahmetsiz hale getiriyor.

Gelin, bu iki robot süpürgenin ev içi temizlik deneyiminizi nasıl zahmetsiz ve kusursuz hale getirdiğine birlikte bakalım.

Dreame L40 Ultra Robot Süpürge

Dreame L40 Ultra , yalnızca bir süpürge değil; aynı zamanda sizin yerinize düşünen, planlayan ve harekete geçen akıllı bir temizlik asistanı. Toz haznesini boşaltmaktan paspas yıkamaya, yıkanan paspası kurutmadan ana istasyondan robot süpürgeye su doldurmaya kadar tüm işlemleri tamamen otomatik şekilde yapıyor. Size sadece temiz bir evin keyfini çıkarmak kalıyor.

, yalnızca bir süpürge değil; aynı zamanda sizin yerinize düşünen, planlayan ve harekete geçen akıllı bir temizlik asistanı. Toz haznesini boşaltmaktan paspas yıkamaya, yıkanan paspası kurutmadan ana istasyondan robot süpürgeye su doldurmaya kadar tüm işlemleri tamamen otomatik şekilde yapıyor. Size sadece temiz bir evin keyfini çıkarmak kalıyor. SideReach™ Teknolojisi: Uzatılabilir yan fırçası sayesinde duvar köşeleri ve kavisli mobilya ayaklarının alt kısımları gibi robot süpürgelerin kavisli yapıları sebebiyle ulaşması zor alanları temizleyebiliyor.

Uzatılabilir yan fırçası sayesinde duvar köşeleri ve kavisli mobilya ayaklarının alt kısımları gibi robot süpürgelerin kavisli yapıları sebebiyle ulaşması zor alanları temizleyebiliyor. TripleUp Teknolojisi ile Çapraz Bulaşmalara Son: Robot süpürgenin temizlik seansı sırasında ıslak kir ve kuru kirin birbirine karışması istenen temizlik sonucunu vermediği gibi ortaya arzu edilmeyen manzaralar da çıkabiliyor. L40 Ultra’nın TripleUp teknolojisi sayesinde L40 Ultra’nın yan fırçası, paspası ve ana fırçası senkronize olarak 10 mm’ye kadar yukarı ve aşağı hareket ederek ıslak ve kuru temizleme işlemlerini etkili bir şekilde ayırıyor. Bu sayede ıslak temizlik sonrasında paspas pede yapışan lekeler ve kirler herhangi bir şekilde temiz alanlara bulaşmıyor. Bu sayede ıslak ve kuru kirler birbirine karışmıyor ve rahatsız edici sonuçların önüne geçiliyor.

Robot süpürgenin temizlik seansı sırasında ıslak kir ve kuru kirin birbirine karışması istenen temizlik sonucunu vermediği gibi ortaya arzu edilmeyen manzaralar da çıkabiliyor. L40 Ultra’nın TripleUp teknolojisi sayesinde L40 Ultra’nın yan fırçası, paspası ve ana fırçası senkronize olarak 10 mm’ye kadar yukarı ve aşağı hareket ederek ıslak ve kuru temizleme işlemlerini etkili bir şekilde ayırıyor. Bu sayede ıslak temizlik sonrasında paspas pede yapışan lekeler ve kirler herhangi bir şekilde temiz alanlara bulaşmıyor. Bu sayede ıslak ve kuru kirler birbirine karışmıyor ve rahatsız edici sonuçların önüne geçiliyor. MopExtend™ RoboSwing Teknolojisi: L40 Ultra’nın paspas genişletme özelliği sayesinde zorlu köşelerde temizlik çok daha kolay ve kusursuz hale geliyor. Sıradan robot süpürgelerin ulaşamadığı kenarlar ve dip köşeler, Dreame L40 Ultra için sorun değil. MopExtend™ teknolojisi, paspas pedini yanlara doğru uzatarak duvar dipleri ve mobilya kenarları gibi zor noktalara dahi erişim sağlıyor. Böylece tam kapsamlı ve eksiksiz bir temizlik mümkün hale geliyor.

L40 Ultra’nın paspas genişletme özelliği sayesinde zorlu köşelerde temizlik çok daha kolay ve kusursuz hale geliyor. Sıradan robot süpürgelerin ulaşamadığı kenarlar ve dip köşeler, Dreame L40 Ultra için sorun değil. MopExtend™ teknolojisi, paspas pedini yanlara doğru uzatarak duvar dipleri ve mobilya kenarları gibi zor noktalara dahi erişim sağlıyor. Böylece tam kapsamlı ve eksiksiz bir temizlik mümkün hale geliyor. 11,000Pa Güçlü Vormax™ Emiş Gücü: 11.000Pa güçlü bir emiş gücüne sahip olan L40 Ultra, halılarınızın derinliklerine kadar inerek görünmeyen tozları ve alerjenleri dahi yok edebiliyor. İster parke veya fayans gibi sert zemin olsun, isterse halı gibi yumuşak zemin olsun, L40 Ultra hiçbir şekilde güçlü performansından ödün vermiyor ve kirleri-tozları kolaylıkla yok ediyor.

65°C Suda Kendi Kendine Paspas Yıkama: Standart robot süpürge kullanıcıları için her temizlik seansı aynı zamanda kirlenen paspas pedlerin manuel olarak yıkanması demek. L40 Ultra sizi bu zahmetten kurtarıyor ve paspaslarını ana ünitesinde 65°C sıcak suyla kendisi yıkayarak pedlerdeki zorlu kirleri etkili bir şekilde temizliyor ve bu zahmetten kaçınmanızı sağlıyor.

Kendi Kendini Temizleyen Yıkama Tahtası: Paspas pedlerin kendi kendisini yıkadığı ana ünitedeki yıkama tahtasında biriken kirler zamanla istenmeyen kir birikintileri oluşturabiliyor. Bu yıkama levhasında yer alan geliştirilmiş ikili sıyırıcı, yıkama tahtası ve paspasın aynı anda fırçalanmasını sağlayarak her ikisinin de sürekli temiz kalmasını sağlıyor. Sıyırıcı, kullanıcıların bunları ayrı ayrı söküp temizleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve zahmetsiz şekilde en hijyenik çözümü size sunuyor.

Paspas pedlerin kendi kendisini yıkadığı ana ünitedeki yıkama tahtasında biriken kirler zamanla istenmeyen kir birikintileri oluşturabiliyor. Bu yıkama levhasında yer alan geliştirilmiş ikili sıyırıcı, yıkama tahtası ve paspasın aynı anda fırçalanmasını sağlayarak her ikisinin de sürekli temiz kalmasını sağlıyor. Sıyırıcı, kullanıcıların bunları ayrı ayrı söküp temizleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve zahmetsiz şekilde en hijyenik çözümü size sunuyor. Arzu Edilen Halı Temizliği için Paspas Bırakma, Paspas Kaldırma, Halıdan Kaçınma Özelliği: Dreamehome uygulaması üzerinden halı temizlik stratejinizi kendi isteğinize göre oluşturabilirsiniz. Halı ayarları bölümünden dilerseniz “halıdan kaçınma”yı işaretleyip robot süpürgenin halılar ile temas etmeden temizlik işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer özellik ise robot süpürgenizin halı süpürme işlemini yapması için “paspas kaldırma” özelliği. Bu özellik sayesinde L40 Ulltra halı temizliği sırasında paspaslarını yükseltir ve halı ile temas kurmaz. Kendi tercihinize en uygun halı temizlik çözümünü uygulamak sizin elinizde.

Dreamehome uygulaması üzerinden halı temizlik stratejinizi kendi isteğinize göre oluşturabilirsiniz. Halı ayarları bölümünden dilerseniz “halıdan kaçınma”yı işaretleyip robot süpürgenin halılar ile temas etmeden temizlik işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer özellik ise robot süpürgenizin halı süpürme işlemini yapması için “paspas kaldırma” özelliği. Bu özellik sayesinde L40 Ulltra halı temizliği sırasında paspaslarını yükseltir ve halı ile temas kurmaz. Kendi tercihinize en uygun halı temizlik çözümünü uygulamak sizin elinizde. 3D Adapt Engellerden Kaçınma: RGB kamera ve 3D yapılandırılmış ışık yardımıyla L40 Ultra ayakkabılar, kablolar ve 100’e kadar nesne türünü tanımlayabiliyor ve bu objelerden kaçınıyor. Dahili bir LED ışık ile robot süpürge engelleri kolaylıkla tespit ediyor ve loş alanlarda ile birlikte karanlık odalarda dahi verimli bir şekilde temizlik yapıyor.

RGB kamera ve 3D yapılandırılmış ışık yardımıyla L40 Ultra ayakkabılar, kablolar ve 100’e kadar nesne türünü tanımlayabiliyor ve bu objelerden kaçınıyor. Dahili bir LED ışık ile robot süpürge engelleri kolaylıkla tespit ediyor ve loş alanlarda ile birlikte karanlık odalarda dahi verimli bir şekilde temizlik yapıyor. AI Kamera Gözetimi: Anında temizlik önerileri için Evcil Hayvan Bakım Modunu kullanabilir ve Dreamehome Uygulamasında evcil hayvan bölgeleri ayarlayarak robot süpürgeyi bu alanlardan dilerseniz uzak tutabilirsiniz. L40 Ultra, Büyük Parçacık Takviye Modu özelliğini kullanarak kedi kumu ve büyük döküntüleri kolaylıkla temizleyebilir. Dışarıdayken gerçek zamanlı sesli kontrol ve video görüntüleme ile evcil hayvanlarınızın durumunu uzaktan kontrol edebilirsiniz. ⁤

Bilgi almak, ürünleri ve fiyatları incelemek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://dreametech.com.tr/products/dreame-l40-ultra-robot-vacuum

L10s Ultra Gen 2 Robot Süpürge

MopExtend™ RoboSwing Teknolojisi: L10s Ultra Gen 2, genişleyebilen paspas pedi sayesinde mutfak altı dolapları gibi girintili çıkıntılı ve robot süpürgenin kavisli yapısı sebebiyle sandalya ayakları ve evin L köşeleri gibi ulaşılması zor alanları etkili bir şekilde temizleyebiliyor.

L10s Ultra Gen 2, genişleyebilen paspas pedi sayesinde mutfak altı dolapları gibi girintili çıkıntılı ve robot süpürgenin kavisli yapısı sebebiyle sandalya ayakları ve evin L köşeleri gibi ulaşılması zor alanları etkili bir şekilde temizleyebiliyor. 10,000Pa Vormax™ Emiş Gücü: 10.000Pa güçlü emiş gücü sayesinde evcil hayvan tüylerini, kiri ve kalıntıları sert zeminlerden ve halılardan yok edebilen L10s Ultra Gen 2, ayrıca satılıyor olan saç dolanmalarını önleyici TriCut Fırçası sayesinde dolanan saçları otomatik olarak keser ve doğrudan toz haznesine gönderir, böylece manuel temizlik için gereken zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

10.000Pa güçlü emiş gücü sayesinde evcil hayvan tüylerini, kiri ve kalıntıları sert zeminlerden ve halılardan yok edebilen L10s Ultra Gen 2, ayrıca satılıyor olan saç dolanmalarını önleyici TriCut Fırçası sayesinde dolanan saçları otomatik olarak keser ve doğrudan toz haznesine gönderir, böylece manuel temizlik için gereken zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar. Evcil Hayvan Dostu Bakım: L10s Ultra Gen 2, Dreamehome uygulaması üzerinden belirlenen evcil hayvan bölgelerini akıllı bir şekilde tanımlar ve ilgili bölgeyi 2 kez detaylıca temizler. Ek olarak, paspaslama sırasında hızlı kurutma için su hacmini ayarlayarak ortamın nemini ayarlar, evcil hayvan dostu bir temizlik sağlar.

Kendi Kendine Paspas Yıkama: L10s Ultra Gen 2, paspaslarını sıcak suyla yıkayarak pedlerindeki zorlu kirleri etkili bir şekilde temizler ve manuel bir temizlik müdahalesine gerek bırakmaksızın zahmetten kaçınmanızı sağlar.

L10s Ultra Gen 2, paspaslarını sıcak suyla yıkayarak pedlerindeki zorlu kirleri etkili bir şekilde temizler ve manuel bir temizlik müdahalesine gerek bırakmaksızın zahmetten kaçınmanızı sağlar. Kendi Kendini Temizleyen Yıkama Tahtası: Paspas pedlerin kendi kendisini yıkadığı ana ünitedeki yıkama tahtasında biriken kirler zamanla istenmeyen kir birikintileri oluşturabiliyor. Bu yıkama levhasında yer alan geliştirilmiş ikili sıyırıcı, yıkama tahtası ve paspasın aynı anda fırçalanmasını sağlayarak her ikisinin de sürekli temiz kalmasını sağlıyor. Sıyırıcı, kullanıcıların bunları ayrı ayrı söküp temizleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve zahmetsiz şekilde en hijyenik çözümü size sunuyor.

Paspas pedlerin kendi kendisini yıkadığı ana ünitedeki yıkama tahtasında biriken kirler zamanla istenmeyen kir birikintileri oluşturabiliyor. Bu yıkama levhasında yer alan geliştirilmiş ikili sıyırıcı, yıkama tahtası ve paspasın aynı anda fırçalanmasını sağlayarak her ikisinin de sürekli temiz kalmasını sağlıyor. Sıyırıcı, kullanıcıların bunları ayrı ayrı söküp temizleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve zahmetsiz şekilde en hijyenik çözümü size sunuyor. Arzu Edilen Halı Temizliği için Paspas Kaldırma ve Halıdan Kaçınma Özelliği: Dreamehome uygulaması üzerinden halı temizlik stratejinizi kendi isteğinize göre oluşturabilirsiniz. Halı ayarları bölümünden dilerseniz “halıdan kaçınma”yı işaretleyip robot süpürgenin halılar ile temas etmeden temizlik işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer özellik ise robot süpürgenizin halı süpürme işlemini yapması için “paspas kaldırma” özelliği. Bu özellik sayesinde L10s Ultra Gen2 halı temizliği sırasında paspaslarını 10,5mm yükseltir ve halı ve paspas teması olmaz.

Akıllı Rota Planlaması: L10s Ultra Gen 2, gelişmiş 3D harita etkileşiminden faydalanan Smart Pathfinder™ ve 3DAdapt™ Teknolojisini kullanarak akıllı rota planlaması ve ev içi engellerden-objelerden doğru bir şekilde kaçınma kabiliyeti sunar. Haritalama sırasında AR taraması aracılığıyla mobilya bilgileri eklenebilir.

L10s Ultra Gen 2, gelişmiş 3D harita etkileşiminden faydalanan Smart Pathfinder™ ve 3DAdapt™ Teknolojisini kullanarak akıllı rota planlaması ve ev içi engellerden-objelerden doğru bir şekilde kaçınma kabiliyeti sunar. Haritalama sırasında AR taraması aracılığıyla mobilya bilgileri eklenebilir. 20mm Tırmanma: L10s Ultra Gen2 kapı eşiklerinde ve odalar arası geçişteki küçük engelleri rahatlıkla aşar, 20mm tırmanma kabiliyeti sayesinde odalar arası geçişi kusursuzca yapar.

Paspaslanmayan Bölgeler ve Sanal Sınırlar: Dreamehome uygulaması üzerinden evcil hayvan alanlarını ve su kaplarını korumak için paspaslanmayan özel bölgeler oluşturarak temizliği evcil hayvanınız için güvenli ve verimli hale getirebilirsiniz.

Tüm bu detaylar 2 ürünü birbirinden ayrıştıran ve günlük yaşantımızı kolaylaştıran temel teknolojik özellikler olarak listeleniyor.

Ortak özelliklere bakacak olursak, benzer teknolojiler ile beslenen Dreame robot süpürgeler standartların dışında bir temizlik imkanı sunuyor.

Tam Otomatik Eller Serbest Temizlik: Bir robot süpürge düşünün ki iki buçuk ay boyunca müdahalenize ihtiyaç duymasın. Mükemmel olmaz mıydı? L40 Ultra ve L10s Ultra Gen 2 ile artık mümkün. 75 güne kadar tam otomatik eller serbest temizlik özelliği sunan bu iki robot süpürge otomatik paspas kurutma, su doldurma, solüsyon ekleme özellikleri ile de gündelik pratikte size müdahale gereği bırakmıyor, hem evi hem de kendisini temizliyor.

Bir robot süpürge düşünün ki iki buçuk ay boyunca müdahalenize ihtiyaç duymasın. Mükemmel olmaz mıydı? L40 Ultra ve L10s Ultra Gen 2 ile artık mümkün. 75 güne kadar tam otomatik eller serbest temizlik özelliği sunan bu iki robot süpürge otomatik paspas kurutma, su doldurma, solüsyon ekleme özellikleri ile de gündelik pratikte size müdahale gereği bırakmıyor, hem evi hem de kendisini temizliyor. Otomatik Paspas Yıkama & Kurutma: Robot süpürgeniz temizlik işlemini tamamladı. Sıra geldi kendisini temizlemeye. Temizlik işlemi sona erdiğinde robot süpürge ana istasyonuna döner ve kirlenen paspaslarını kendi kendine yıkar, sonrasında ise ılık hava ile kurutarak küf oluşumunu ve kötü koku yayılmasını önler.

Robot süpürgeniz temizlik işlemini tamamladı. Sıra geldi kendisini temizlemeye. Temizlik işlemi sona erdiğinde robot süpürge ana istasyonuna döner ve kirlenen paspaslarını kendi kendine yıkar, sonrasında ise ılık hava ile kurutarak küf oluşumunu ve kötü koku yayılmasını önler. Otomatik Su Doldurma: Paspasaların ıslak temizlik işlemini devam ettirebilmesi adına ana istasyonunun 4,5 litrelik temiz su deposundan robot süpürgenin geniş su deposuna gerektiği zaman gerektiği ölçüde su eklenir.

Paspasaların ıslak temizlik işlemini devam ettirebilmesi adına ana istasyonunun 4,5 litrelik temiz su deposundan robot süpürgenin geniş su deposuna gerektiği zaman gerektiği ölçüde su eklenir. Otomatik Solüsyon Dolumu: Ana istasyon, temizlik solüsyonunu suyla otonom olarak karıştırır ve paspasların manuel çaba gerektirmeden taze ve temiz kalmasını sağlar.

Bilgi almak, ürünleri ve fiyatları incelemek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://dreametech.com.tr/products/l10s-ultra-gen-2-robot-vacuum

Not: Bu içerik Dreame Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.