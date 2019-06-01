Sony Mobile, teknolojideki inovasyonları ile övünüyor

Satış rakamları ve pazar payı ile mobil alanda güç kaybeden Sony, akıllı telefon sektöründeki inovasyonları ile övünen görseller paylaştı.

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Akıllı telefonlarda ilkler Sony’de

Geçmişte akıllı telefon sektöründe Sony, XPERIA serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Kullanıcıların tasarım değişikliği taleplerine cevap veremeyen Sony, eski başarısını devam ettiremedi. Bugün ise Sony Mobile, akıllı telefonlardaki inovasyonlarını öne çıkartan birkaç görsel paylaştı. Mobil alanda ciddi pazar payı kaybeden şirket, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı alanlardan çıkış yapmasına rağmen akıllı telefon sektöründen tamamen çekilme planı bulunmuyor. Bugün Sony Mobile resmi blog sayfası üzerinde paylaşılan vektörel görsellerde bu planı destekler nitelikte.

İlk 4K ekrana sahip akıllı telefon

Paylaşılan görselin ilk kısmında Sony’nin, ilk akıllı telefon ve akıllı ürün teknolojilerini dünyaya sunmak için yıllar harcadığı belirtildi. Görselin devamında ise, en yüksek su geçirmezlik seviyesine sahip Xperia Z, ilk 4K ekrana sahip telefon Xperia Z5 Premium gösterildi.

Akıllı saat gelişimine dikkat çeken Sony, GPS modülüne sahip ilk Android akıllı saatin SmartWatch 3 olduğu belirtildi. Ayrıca, ilk gigabit indirme sınıfına sahip akıllı telefon, super-slow video çekimi, 3D çekim yapabilen akıllı telefon, 4K HDR video çekimi gibi inovatif yaklaşımlarının Sony ile birlikte kullanıldığı açıklandı.

Detaylı listeye ulaşmak isterseniz buraya tıklayıp Sony Mobile’ın paylaştığı görsele erişebilirsiniz.