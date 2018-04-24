Sony MDR-EX155AP incelemesi – Ucuzcu Enginar #1

Sony MDR-EX155AP inceleme videomuzda, geçtiğimiz Cuma günü BİM mağazalarında 40 TL fiyat etiketi ile satışa çıkan kulaklığın detaylarına yakından bakıyoruz.

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Sony MDR-EX155AP incelemesi

Mavi, pembe, beyaz ve altın olmak üzere farklı renk seçenekleriyle karşımıza çıkan ürünün kutu içeriğinden, sadece farklı kulak tipleri için silikonlar çıkıyor. Ürünle alakalı belki de en önemli eleştirimiz, kablonu ince yapısı nedeniyle ciddi anlamda dayanıksız hissi vermesi. Ancak tabii ki bu kablonun ne kadar dayanıklı olup olmadığını uzun süreli kullanımdan sonra öğrenebileceğiz.

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Kulaklığın üzerinde tek bir tuş yer alıyor. Bu tuş sayesinde gelen aramayı cevaplama, reddetme veya beklemeye alma gibi işlevleri aynı zamanda dinlediğiniz müziği durdurma gibi kontrolleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Dışarıdan görünümü oldukça iyi olan model aynı zamanda rahat bir kullanım sunuyor. Herhangi bir aktif gürültü engelleme özelliği olmamasına karşın, kulaklığı taktığınızda dış ortam sesinin büyük ölçüde kesildiğini belirtelim. Ayrıca son ses müzik dinlerken sesin dışarıya verilmiyor olması da birçok kişi için önemli.

Ses performansına baktığımızda ise Sony MDR-EX155AP modeli 9 mm neodimyum sürücülerle birlikte 5 Hz – 24.000 Hz frekans aralığı sunuyor. Bass konusunda yetersiz bulduğumuz model, genel ortalamda temiz ve kaliteli ses üretme konusunda fiyatını düşündüğümüzde başarılı. Ayrıca tabii ki kulaklığın performansı, müziği dinlediğiniz kaynağa göre de önemli derecede fark gösteriyor.