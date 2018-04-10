BİM Trust oyuncu ürünlerini inceledik! (VİDEO)

BİM Trust oyuncu ürünleri inceleme videomuzda, 20 Nisan itibarıyla satışa çıkacak oyuncu ürünlerine yakından bakıyoruz. Ayrıca videomuzu #hwp hashtag’i ile Facebook veya Twitter’da paylaşıp, kanalımıza abone olursanız bu ürünlerden birini kazanabilirsiniz!

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BİM Trust oyuncu ekipmanlarında neler var?

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20 Nisan itibarıyla BİM mağazalarında Trust 21953 kulaklık, Trust 21963 mouse ve mousepad ile birlikte bir de oyuncu klavyesi satılacak. Ürünlerin fiyatları ise sırasıyla 25 TL, 27.50 TL ve 27.50 TL olarak sıralanıyor. Bu arada ürünlerin internette Hepsiburada ve Vatan gibi mağazalarda da satıldığını ve daha uygun fiyata dahi bulabileceğinizi belirtelim. Bu videomuzda sadece mouse, mouse pad ve kulaklığı inceledik. Önümüzdeki günlerde klavyeyi de ayrı bir videoda anlatacağız.

Yarışmaya katılmak için ne yapmalısınız?

20 Nisan 2018 tarihinde sonlandıracağımız yarışmamızda bir kişi mouse ve mousepad, bir kişi kulaklık ve bir kişi de klavyeyi kazanacak. Yarışmaya katılmak için YouTube kanalımıza abone olup, inceleme videosunu #hwp hashtagi ile paylaşmanız yeterli.