Japon teknoloji devi Sony Electronics, LinkBuds S Earth Blue isimli TWS kulaklıklarını piyasaya sürdü. Yeni gürültü önleyici TWS kulaklıklar, geri dönüştürülmüş su şişelerinden üretildi. Cihaz, Toprak Mavisi rengini bu geri dönüşümden aldı. Yeni Kulaklıklar, oldukça kullanışlı ve maliyeti sebebi ile piyasadaki rakiplerinden daha ucuz.

Sony LinkBuds S Earth Blue TWS Kulaklığın Tüm Özellikleri

LinkBuds S Earth Blue kablosuz kulaklık, benzersiz bir mermer desenine sahip toprak mavisi renginde geliyor. Mermer tasarımı, cihazın geri dönüştürülmüş su şişesi gövdesi ve kasası sayesinde oluşturulmuş. LinkBuds S Earth Blue, Sony’nin Sıfıra Giden Yol planlarını destekliyor. Sıfıra Giden Yol girişimi, şirketin çevresel etkisini 2050 yılına kadar ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Orta vadeli hedef, 2021’den 2025’e kadar sürecek olan Green Management için zararlı atıkları olabildiğince azaltmak.



LinkBuds S, kulaklara tam oturan kulak içi bir cihaz. Yeni ürün, aktif gürültü engelleme, ses yalıtımı ve çevresel gürültü kontrollerini bünyesinde barındırıyor. Kulaklıklar, dahili bir mikrofona sahip ve Dolby Atmos ve 360 Spatial Sound özelliklerini destekliyor. Düşük maliyetli ve çevre dostu kulaklıklar, daha geniş kapsama alanı ve ses kalitesi için Bluetooth 5.2 bağlantısına ev sahipliği yapıyor. LinkBuds S, şarj kutusu tarafından sağlanan 14 saatlik ek süre ile 6 saatlik bir pil ömrü ile geliyor. Pil 2 saatte tamamen şarj edilebilirken, hızlı şarj USB-C üzerinden 5 dakikalık bir şarjla 1 saatlik oynatma sunuyor.

Sony LinkBuds S Cihazının Fiyatı ve Bulunabilirliği

Öte yandan Sony LinkBuds S; Google Assistant, Amazon Alexa ve Siri’yi destekliyor. Kutuda cihazla beraber dört kulak ucu silikonu da mevcut – Ekstra Küçük, Küçük, Orta ve Ekstra Büyük. Bununla beraber şirket, LinkBuds S için 1 yıllık Garanti sunuyor. Sony LinkBuds S Earth Blue 199,99 $ fiyatla bu ay doğrudan Sony Electronics’in yanı sıra Amazon ve diğer yetkili perakendecilerden temin edilebilecek. Microsoft Teams için LinkBuds UC 249,99$’a satılacak. Ürünün birkaç ay sonra yerel mağazalardan da alınabilecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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