Sony, dün gece Gamescom’da PlayStation 5 için beğenilen DualSense denetleyicisinin yeni bir sürümünü duyurdu.

DualSense Edge, PlayStation’ın kendi üst düzey denetleyicisini ilk kez ürettiğini gösteriyor. Adından da anlaşılacağı gibi, PlayStation 5 için yeni DualSense Edge kablosuz kontrol cihazı, oyun tarzınıza ve ihtiyaçlara göre uyarlanmış özel kontrol eşlemesi ile oyun içi avantaj sağlamak için tasarlandı.

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DualSense Edge, değiştirilebilir başparmak çubukları, ayarlanabilir çubuk hassasiyetine sahip özelleştirilebilir kontroller ve son derece hassas tetikleyiciler, entegre bir kullanıcı arayüzü ve değiştirilebilir arka düğmeler içeriyor. Kısacası, Microsoft’un Xbox Elite’i gibi, hayranların üst düzey bir denetleyiciden beklediği her şeyi sunuyor. Denetleyici, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyiciler gibi orijinal DualSense’in tüm olağan özelliklerini korur.

Ayrıca birden fazla kontrol profilinin kaydedilmesine izin veriyor. DualSense Edge denetleyicisi ile ilgili birçok bilinmeyen var. PlayStation, aksesuarın lansman tarihini veya fiyatını henüz açıklamadı. Microsoft’un Xbox Elite denetleyicisinin fiyatı göz önüne alındığında, DualSense Edge’in 150 Euro civarında pazarlanması muhtemel.

DualSense Edge, USB-C’yi destekleyecek ve bir taşıma çantasıyla birlikte gelecek. İyi haber şu ki, kasa, kontrol cihazı içerideyken kabloyla şarj etmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.