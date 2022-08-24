ASUS, güce ve üst düzeyde taşınabilirliğe ihtiyaç duyan oyuncular için geliştirdiği Flow X16’yı tanıttı. ASUS mühendisleri, çok yönlü kullanımıyla fark yaratan cihaz için 16 inçlik bir ekranı 15 inçlik bir kasaya sığdırarak oyun deneyimine mobilite kazandırdı.

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ASUS, oyuncular için özel olarak tasarladığı, dünyanın en güçlü ve çok yönlü oyun dizüstü bilgisayar modellerinden oluşan ROG (Republic of Gamers) serisinin yeni üyesini tanıttı. ROG Flow ailesinin üçüncü üyesi olan ROG Flow X16, ince ve hafifliğine rağmen serinin şimdiye kadar ki en güçlü cihazı olmasıyla dikkat çekiyor.

X16, gücünü AMD Ryzen™ 9 6900HS işlemcisi ve MUX Anahtarlı NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti ekran kartından alıyor. CPU ve GPU’nun güç kaynağı arasında geçiş yapmayı sağlayan Dynamic Boost sayesinde maksimum 125 watt TGP’de (total graphic power) çalışan cihaz, DDR5 4800 MHz hıza sahip belleği cihazın gücüne güç katarken; PCIe 4.0 arabirimini kullanan SSD sürücüsü sayesinde de cihazda hem daha yüksek hız, daha az gecikme, hem de daha az ısınma mümkün oluyor. Daha fazla güce ihtiyaç duyanlar, X16 oyun bilgisayarını, kompakt bir formatta gelen yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki XG mobil harici GPU’ya da bağlayabiliyor.

İster dizüstü ister tablet



X16’yı diğer oyun dizüstü bilgisayarlarından farklı kılan en önemli özelliği; esnekliği ve çok yönlü oluşu. 16:10 en boy oranına sahip 16 inç ekrana sahip cihaz, 360 derecelik bir menteşesi sayesinde dokunmatik bir tablete dönüşebiliyor. Tablet ve çadır formunda kullanılabilen oyuncu dizüstü bilgisayarının kalem desteğine de sahip olması oyun dışı kullanım alanını artırıyor. Ayrıca dokunmatik ekran, çizilmeye karşı daha dayanıklı olması için Corning tarafından geliştirilen Corilla Glass ile dizayn edilmiş. Ethernet, USB Type-A, DisplayPort™, HMDI® 2.1 bağlantı noktaları ve bir SD kart okuyucu barındıran, geniş bir giriş çıkış portlarına sahip.

Karanlığı aydınlatan teknoloji

Flow X16’yı öne çıkaran bir diğer özelliği de çarpıcı Nebula HDR Ekranı. Nebula sertifikalı paneller; %100 DCI-P3 renk alanı kapsamı, Pantone özelliği, 165 Hz yüksek yenileme hızı, Adaptive-Sync ve 3 milisaniye veya daha kısa yanıt süresi ile biliniyor. Ancak Nebula HDR paneli bir adım daha ileri gidiyor. 512 Mini LED karartma bölgesi ve 1100 nit’lik parlaklığıbulunuyor. Tüm renkler canlı ve gerçekçi bir görünüm sunarken, ROG’un Nebula HDR motoru, piksellenmeyi azaltmak için AUO’nun AMLED teknolojisiyle birlikte çalışıyor.

Daha yüksek performans için daha iyi soğutma sistemi



Flow X16, tüm oyun ve çoklu görev gücünü 20 mm’den daha ince bir kasaya sığdırdı. X16, işlemci üzerinde Thermal Grizzly sıvı metal ve hava akışını hassas şekilde hesaplanmış kesiklerden ve önemli dahili bileşenlere yönlendiren iki fan içeren yepyeni Frost Force teknolojisini kullanıyor. Hava akışını kısıtlamadan ısıyı dışarı atan, ince bakır soğutma kanatlarından yapılmış Pulsar Soğutucu da cihazın diğer özelliği. Cihaz, gürültüyü düşük tutarken GPU’dan gelen ısıyı uzaklaştıran üçüncü bir fana da sahip. Üçüncü bir yardımcı fan, ısının GPU’dan doğrudan makinenin arka tarafının tamamını kaplayan yeni Pulsar Soğutucu’ya taşınmasına yardımcı oluyor. Böylece GPU sıcaklıkları, geleneksel çözümlerden 7°C daha soğuk tutuluyor. Bu da Flow X16’nın, dört soğutma modundan hangisinde olursa olsun oyunlar sırasında yüksek kare hızlarını korumasını sağlıyor. 0,1 mm kalınlığında ultra yoğun kanatçıklarla tasarlanan Flow X16, toplam 110,902 mm² soğutucu yüzey alanına sahip.