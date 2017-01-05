Sony, Dolby Vision HDR Özellikli OLED Bravia 4K TV Tanıttı

Sony, Nevada, Las Vegas’ta düzenlenmekte olan Consumer Electronics Show’da yeni XBR-A1E Bravia 4K OLED televizyonunu tanıttı.

Bir süredir Sony’nin evlerin salonuna önemli bir hareket getireceği konuşulan bir şeydi ve beklenen gerçekleşti. OLED TVler bir süredir LG’nin kontrolünde olan cihazlar diğer üreticiler ise LCD panelleri tercih ediyordu ancak sonunda OLED TV sektörüne önemli bir rakip adım attı.

Şirket OLED TV ile beraber gerçeğe çok siyah renkleri elde edebildiklerini ayrıca zengin renk paleti, dinamik kontrast, daha net göründü ve daha geniş görüş açısı elde ettiklerini belirtti. Şirket OLED panelleri kendisi üretmiyor bunun yerine muhtemelen LG Display’den alıyor. Diğer taraftan televizyon sektöründe yer alan LG Electronics ile LG Display’i karıştırmamak gerekir. Ancak panellerin kimden alındığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Televizyonda yer alan 4K HDR Processor X1 Extreme sayesinde Dolby Vision HDR desteği bulunuyor. Televizyon çok çok ince. A1E Bravia serisi 55, 65 ve 77 inç büyüklüğünde olacak ancak modellerin fiyatları henüz açıklanmadı. LG’nin OLED televizyonları 2500 dolar ile 20000 dolar arasında değişiyor. Televizyonların ne zaman satışa çıkacağı da belirsiz.