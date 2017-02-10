Sony Bazı Xperia Modellerine Android 7.0 Nougat Güncellemesini Yayınladı

Sony, Ocak ayında Xperia Z5 cihazlarına Google’ın mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü Nougat’ı yayınlamada bazı problemler yaşamıştı.

Sony şansını bir başka işletim sistemi güncellemesiyle daha denemek istiyor. Bugün Xperia blogu üzerinden yapılan bir açıklamayla şirket Nougat güncellemelerini yeni cihazlara getirdiğini duyurdu.

Bu duyuru ile beraber Xperia Z3+, Xperia Z5 modelleri ve Xperia Z4 tablet sahipleri cihazlarına Android 7.0 Nougat güncellemesini yükleyebilir. Şirket geçen sefer bu cihazları güncelleme çalıştığında bazı problemler yaşanmıştı. Bunlardan bir tanesi de üçüncü parti uygulamaların çıkardığı problemlerdi. Müzik servislerinin müzik çalma konusunda bazı problemler yaşaması ya da durduk yerde kapanması görülen hatalardan bazılarıydı. Ancak güncellenmiş firmware ile bu sefer aynı sıkıntıların yaşanması beklenmiyor.