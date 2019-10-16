Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu

Sony, α (Alpha) full frame değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi yelpazesinin son üyesi Alpha 9 II modelini duyurdu. Şirket, bu modeliyle spor fotoğrafçılığı ve foto muhabirliği alanında çalışan kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni Alpha 9 II, Otomatik Netleme ve Otomatik Pozlama takipli, saniyede 60 AF/AE hesaplaması yapıyor. Saniyede 20 kareye varan hızlarda karartmasız kesintisiz çekim yapabiliyor. Hız performansını korurken bir yandan da daha da fazla fonksiyonelliği bünyesinde barındırıyor. Güncellemeler arasında, önemli ölçüde iyileştirilen bağlanabilirlik ve dosya gönderimi var. Mekanik deklanşör ile saniyede 10 kareye kadar kesintisiz çekim imkanı sunuyor. Yeni optimize algoritmalar ile geliştirilen AF performansı, dayanıklılık ve kullanılabilirliği iyileştirmek için yeniden tasarlandı.

Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur, yeni fotoğraf makinesine ilişkin olarak, “Alpha 9 II, orijinal Alpha 9’un piyasaya sürülmesinden bu yana, ajans, spor ve haber fotoğrafçılarının katılımı ile gerçekleştirilen sayısız geri bildirim oturumunun doğrudan sonucu olarak ortaya çıktı. Halen süper telefoto 600mm ve 400mm G Master serisi lensleri de içinde barındıran, 55 uyumlu lensten oluşan son derece çok yönlü E-mount sistemimizin tamamladığı bu yeni fotoğraf makinesi, gerek arazide gerekse sahadaki profesyonellere eşsiz bir araç sunuyor.” Dedi.

Sesli not fonksiyonuna sahip olan Alpha 9 II bu sayede fotoğraflara sözlü bilgi eklenmesini sağlıyor. Sesli veriler özellikle haber ajanslarındaki iş akışını iyileştirecek diyebiliriz. Alternatif olarak, sahadaki fotoğrafçılar, ‘Aktarım & Etiketleme eklentisi’ ‘Imaging Edge’ uygulamasını kullanarak fotoğraflar ile birlikte sesli etiketleri de mobil cihazlarına aktarabiliyor ve sesli notların otomatik olarak metne dönüştürülüp IPTC metaverisi şeklinde JPEG fotoğraflara eklenmesine imkan veriyor.

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Sony Alpha 9 II, profesyoneller için çıtayı yükseltiyor

Yeni makinede ayrıca yüksek hızlı, istikrarlı veri aktarım operasyonları için gigabit iletişime imkan veren bir dahili 1000BASE-T Ethernet terminali bulunuyor. Aynı zamanda yüksek veri güvenliği için SSL ve TLS şifreleme üzerinden dosya aktarımı da destekleniyor. Makinenin Remote Camera Tool masaüstü uygulaması bulunuyor. Bu uygulamayı kullanırken, deklanşör gecikme süresinin azaltılması ve canlı önizleme ekran süresinin düşürülmesiyle PC ile uzaktan kumandalı (bağlantı) çekim performansı iyileştiriliyor.

Sony Alpha 9 II modelenin bağlantı özelliklerinde de önemli güncelleştirmeler yapıldı. Kamera şimdi gigabit ethernet desteğine sahip. Aynı zamanda USB-C 3.2 portu bulunuyor. Önceki modellerde görünen 2.4 GHz’in yanında 5 GHz Wi-Fi desteği de bulunuyor. A9 II, bu bağlantı özellikleriyle sürekli dizüstü bilgisayara bağlı çalışanlar için de ideal hâle geliyor.

Sony A9 II, Kasım ayında yurt dışında satışta olacak. Sadece gövdesi için 4 bin 500 dolar civarında bir fiyat belirlendi.