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Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu
Sony, α (Alpha) full frame değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi yelpazesinin son üyesi Alpha 9 II modelini duyurdu. Şirket, bu modeliyle spor fotoğrafçılığı ve foto muhabirliği alanında çalışan kullanıcılara hitap ediyor.
Yeni Alpha 9 II, Otomatik Netleme ve Otomatik Pozlama takipli, saniyede 60 AF/AE hesaplaması yapıyor. Saniyede 20 kareye varan hızlarda karartmasız kesintisiz çekim yapabiliyor. Hız performansını korurken bir yandan da daha da fazla fonksiyonelliği bünyesinde barındırıyor. Güncellemeler arasında, önemli ölçüde iyileştirilen bağlanabilirlik ve dosya gönderimi var. Mekanik deklanşör ile saniyede 10 kareye kadar kesintisiz çekim imkanı sunuyor. Yeni optimize algoritmalar ile geliştirilen AF performansı, dayanıklılık ve kullanılabilirliği iyileştirmek için yeniden tasarlandı.
Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur, yeni fotoğraf makinesine ilişkin olarak, “Alpha 9 II, orijinal Alpha 9’un piyasaya sürülmesinden bu yana, ajans, spor ve haber fotoğrafçılarının katılımı ile gerçekleştirilen sayısız geri bildirim oturumunun doğrudan sonucu olarak ortaya çıktı. Halen süper telefoto 600mm ve 400mm G Master serisi lensleri de içinde barındıran, 55 uyumlu lensten oluşan son derece çok yönlü E-mount sistemimizin tamamladığı bu yeni fotoğraf makinesi, gerek arazide gerekse sahadaki profesyonellere eşsiz bir araç sunuyor.” Dedi.
Sesli not fonksiyonuna sahip olan Alpha 9 II bu sayede fotoğraflara sözlü bilgi eklenmesini sağlıyor. Sesli veriler özellikle haber ajanslarındaki iş akışını iyileştirecek diyebiliriz. Alternatif olarak, sahadaki fotoğrafçılar, ‘Aktarım & Etiketleme eklentisi’ ‘Imaging Edge’ uygulamasını kullanarak fotoğraflar ile birlikte sesli etiketleri de mobil cihazlarına aktarabiliyor ve sesli notların otomatik olarak metne dönüştürülüp IPTC metaverisi şeklinde JPEG fotoğraflara eklenmesine imkan veriyor.
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Sony Alpha 9 II, profesyoneller için çıtayı yükseltiyor
Yeni makinede ayrıca yüksek hızlı, istikrarlı veri aktarım operasyonları için gigabit iletişime imkan veren bir dahili 1000BASE-T Ethernet terminali bulunuyor. Aynı zamanda yüksek veri güvenliği için SSL ve TLS şifreleme üzerinden dosya aktarımı da destekleniyor. Makinenin Remote Camera Tool masaüstü uygulaması bulunuyor. Bu uygulamayı kullanırken, deklanşör gecikme süresinin azaltılması ve canlı önizleme ekran süresinin düşürülmesiyle PC ile uzaktan kumandalı (bağlantı) çekim performansı iyileştiriliyor.
Sony Alpha 9 II modelenin bağlantı özelliklerinde de önemli güncelleştirmeler yapıldı. Kamera şimdi gigabit ethernet desteğine sahip. Aynı zamanda USB-C 3.2 portu bulunuyor. Önceki modellerde görünen 2.4 GHz’in yanında 5 GHz Wi-Fi desteği de bulunuyor. A9 II, bu bağlantı özellikleriyle sürekli dizüstü bilgisayara bağlı çalışanlar için de ideal hâle geliyor.
Sony A9 II, Kasım ayında yurt dışında satışta olacak. Sadece gövdesi için 4 bin 500 dolar civarında bir fiyat belirlendi.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Amerikan ambargosuna rağmen üçüncü çeyrekte büyüdü!
Huawei için bu yıl çok zor geçti. Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşları tırmanırken Huawei için uzun süredir kararlaştırılması beklenen yaptırımlar sürekli ertelenmeye devam etmişti.
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Her türlü zorluğa rağmen, Huawei bu yılı da büyüme trendini yakalayarak kapatacak gibi gözüküyor. Yılın birinci çeyreğiyle üçüncü çeyreği arasında toplamda 86 milyar hasılat rakamına ulaşan firma bu istatistikle geçen yıla oranla %24.4 büyümüş oldu.
Akıllı telefon satışlarının yükseliş gösterdiği firma özellikle bu istatistikleri Çin içerisindeki yerli piyasadan yakaladı. Ticari yasaklamaların şirketin önünü kesemeyeceğini ispatlayan firma için daha parlak bir gelecek yaratabildiğini şimdiden ispatlamış oldu.
Üçüncü çeyrek rakamları sadece akıllı telefon satışlarından gelen verileri içermediği tahmin ediliyor. Ancak tahminler, bu periyottaki adetlerin 67 milyon birime ulaşması gerektiğini gösteriyor.
Yılın ikinci dönemine oranla şirketin satışlarının %13.5 yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Firma bahsettiğimiz dönem içerisinde, 59 milyon ünite toplamda akıllı cihaz satışında bulunmuştu.
Demek oluyor ki, Huawei Amerika’nın ambargo listesine girse dahi, gücünden hiçbir şey kaybetmemiş. Ve daha da güçlenmeye devam etmiş. Geçtiğimiz günlerde Çinli Devin, Android lisansını geri almak adına birtakım çalışmalar başlattığını yazmıştık.
Rapor’da ayrıca, Huawei’nin dünya çapında telekomünikasyon sağlayacılarıyla yaptıkları 60 ticari antlaşmayla birlikte 5G ağlarını genişlettiklerine yer verildi.
Ek olarak 500 şirket ve 700’den fazla şehirde de Huawei Horizon Digital platformundaki antlaşmaları doğrultusunda çalışmaya başladıkları belirtiliyor.
Akıllı TV
Xiaomi Redmi 8A özellikleri ve fiyatı! Redmi 8 ile farkı ne?
Xiaomi Redmi 8A, ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulmuştu. Serinin en uygun modeli olarak lanse edilen cihaz abisi Redmi 8’den ne gibi farklara sahip, sizin için derledik.
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TürkMi’nin distribütörlüğünü üstlendiği yeni akıllı telefon serisinin en küçük kardeşi olarak öne çıkab cihaz uygun fiyatı ve göz alıcı tasarımıyla sevenlerinin beğenisine sunuldu. Abisi Redmi 8 ile oldukça benzer donanım özelliklerine sahip modelin tasarım yönüyle farklılaştığını görüyoruz.
6.2 inç boyutlarındaki telefon, yüzde 81.3 ekran kasa oranlarına sahip 720p çözünürlükteki IPS LCD panel tercih edilmiş. Bu ekranda, 19:9 görüntü formatı sunabiliyor.
Donanım kısmında, Qualcoom mimarisinin Snapdragon 439 platformunu kullanan telefon, 2×1.95 GHz ve 6×1.45 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Cortex A53 işlemcisini barındırıyor.
Telefonun dizaynında geçişli renklere sahip plastik bir kasa tercih edilmiş. Bu kasa, pürüzlü ve bir o kadar da kalite hissiyatı yaşatan bir materyal olmuş.
Kamera tarafında ise, cihaz büyük kardeşinden ayrılır durumda. Tek kameralı bir tasarımın tercih edildiği modelde, 12 megapiksellik f/1.8 odak açıklığına sahip Sony sensörü tercih edilmiş. Kamera yazılımında HDR çekim özellikleri de cihazdan mahrum bırakılmamış.
Xiaomi Redmi 8’le fiyat farkı var mı?
MIUI 10’la kutudan çıkan cihazın, sadece 3 GB + 32 GB depolama birimine sahip modeli Türkiye’de satışa sunulacak. 1149TL’lik fiyat etiketiyle piyasaya çıkmasını beklediğimiz Xiaomi’nin akıllısında Midnight Black, Ocean Blue ve Sunset Red olmak üzere üç renkten biri tercih edilebilecek.
Xiaomi Redmi 8A’yı geçen ay yapılan Hindistan etkinliğinde görme şansı elde etmiştik. Xiaomi’nin ikinci dünya ülkelerinde bu cihazı satışa sunmayı uygun görmüştü.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 8 özellikleri ve fiyatı! Cihaz neler sunuyor?
Xiaomi Redmi 8, yapılan lansman itibariyle Türkiye’deki kullanıcıların merakına sunuldu. Peki cihaz bize neler sunuyor?
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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, dün yapılan etkinlikle yeni cihaz serisinin duyurusunu Türkiye topraklarında yapmış oldu. Yapılan lansmanda ailenin tepe modeli Note 8 Pro, Note 8 ve Redmi 8 olmak üzere üç ayrı model duyuruldu. Bu modellerin birbirinden hitap ettiği kullanıcı portföyüyle ayrılıyor
6.22 inç IPS LCD panelin tercih edildiği modelde, yüzde seksen bir gibi yüksek ekran kasa oranı tercih edilmiş. 720p çözünürlüğe sahip bu ekran, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Artık yeni nesil tüm cihazlarda karışımıza çıkan 19:9 ekran formatı da telefonda yerini edinmiş durumda.
Snapdragon 439 yonga setinden gücünü alan cihazda, 3GB RAM ile 32 GB depolama, 4GB RAM 64GB depolama seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz. Parmak izi sensörünün arka tarafta konumlandırıldığı cihazda FM Radyo desteği de bulunuyor.
İşlemci biriminde, 1.95GHz hızında çalışan iki Cortex A53, altısında da 1.45GHz Cortex A53 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeği içinde barındırıyor. Aslında baktığımız zaman, orta alt seviyede pazara giriş yapan bir model için oldukça güçlü bir cihaz tasarlandığını söyleyebiliriz. Snapdragon mimarisinde, Adreno 505 grafik kartını kullanan telefonun PUBG Lite gibi bu pazar için tasarlanan cihazlarda yüksek performans vermesini bekliyoruz.
Kamera tarafında ise, 12 megapiksel F/1.8 ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip ikinci kamerayı görüyoruz.
Xiaomi Redmi 8 fiyatı nasıl olacak?
Avrupa pazarında 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan akıllı telefonun, Türkiye pazarında 3GB RAM/ 32GB depolama 1349TL, 4GB/64GB depolamaya sahip model 1549TL bandından piyasaya sürülecek.
Onyx Black, Ruby Red ve Sapphire Blue olmak üç renk seçeneğiyle çıkacak cihazda 3D kaplama adı verilen özel bir teknoloji kullanılıyor. Cihaza farklı açılardan baktığınız takdirde, renk geçişlerine şahit olabiliyorsunuz.