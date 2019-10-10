Akıllı Telefonlar
Huawei-ABD krizinde ABD’den ticaret izni çıktı
Huawei-ABD arasında krizde sular duruluyor. Bu hafta gerçekleşen görüşmeler sonucunda, ABD’den yerel firmaları için, belli sınırlamalarla da olsa Huawei’ye ürün satış izni çıktı.
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Huawei-ABD sorunları nasıl başlamıştı?
Mayıs ayında, ABD Ticaret Kurulu, Amerikan firmalarına, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle anlaşmaya varamadığı Huawei’nin ürünleri için ticaret yasağı getirmişti.
Amerika’nın yasağı kapsamında, Huawei Google Servisleri dahil birçok Amerikan menşeli yazılım ve donanımdan faydalanamıyordu. G20 Zirvesi‘nden sonra ABD Başkanı Trump, Huawei şirketinin, Amerikalı firmalardan ürün alımına izin verildiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası firmalar da hangi ürünlerin yasak kapsamından çıkarıldığına dair bir lisans talebinde bulunmuştu ancak Çin-ABD görüşmeleri olumlu yönde gelişmeyince, lisans başvurularına olumlu cevap verilmedi.
Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei ile ticaret konusunda lisans isteyen şirketlere yeşil ışık verdi, ancak New York Times’taki raporda, Huawei ile ticaret konusunda hangi şirketlere izin verildiğine dair bir bilgi bulunmuyor. Bu olumlu gelişme sonrası uzun süredir lisans bekleyen şirketlere rahat bir nefes aldıracak.
Akıllı Telefonlar
OPPO K5 tanıtıldı!
Oppo, K serisinin yeni üyesi olan K5 modelini tanıttı. Oppo K5, dört arka kamerası ve yüksek ekran/gövde oranı ile tüketicilerin karşısına çıkacak. K5, 6.4 inç büyüklüğünde Full HD + çözünürlüklü AMOLED ekran bulunuyor. % 91.9 ekran / kasa oranına sahip olan bu panel Corning Gorilla Glass 5 ile dirençli hale getirilmiş. Ayrıca cihaz gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.
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OPPO K5, Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 ile çıkış yapan telefonda dört arka kamera bulunuyor. Ana kamerada Samsung’un 64 megapiksellik GW1 isimli sensörü yer alıyor. Bu ana kameraya geniş açılı, telefoto ve makro kameralar eşlik ediyor.
17 Ekim tarihinde satışa sunulacak OPPO K5, RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırmasında değişiklik göstermekte. Bu göre; 6 GB RAM/ 128 GB depolama için 267 dolar, 8 GB RAM/ 128 GB depolama için 295 dolar ve 8 GB RAM/ 256 GB depolama için 350 dolar fiyat etiketi sunulmuş.
OPPO K5 modelinin özellikleri
- 6,4 inç büyüklüğünde Full HD + (2340 × 1080 piksel) AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli (2.2GHz iki + 1.8GHz altı) Snapdragon 730G işlemci, Adreno 618 GPU’
- 6GB / 8GB (LPPDDR4x) RAM, 64GB (UFS 2.1) depolama / 8GB (LPPDDR4x) RAM, 256GB (UFS 2.1) depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir bellek
- Çift sim kart desteği
- Android 9.0 Pie, ColorOS 6.1
- 64 megapiksel Samsung GW1 sensör, 0.8μm piksel boyutu, f / 1.8 diyafram, LED flaş, EIS, f / 2.25 diyaframa sahip 8MP 119 ° ultra-geniş açılı lens, 2MP derinlik lamerası (1.12μm piksel boyutu, f / 2.4 diyafram), 4cm makro çekimler için 2 megapkiksel makro kamera
- F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
- 3.5mm kulaklık girişi
- Boyutlar: 158.7 × 75.2 × 8.6mm; Ağırlık: 182g
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- 30W VOOC 4.0 hızlı şarjlı 4.000 mAh pil
Akıllı Telefonlar
Essential, GEM ile telefon deneyimini değiştiriyor!
Android’in babası olarak bilinen Andy Rubin’in kurucusu olduğu Essential Phone, 2017 yılında ilk modelini duyurmasının ardından uzun süre sessiz kaldı. Bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerine çalıştığı iddia edilen marka, bugün yaptığı paylaşım ile “GEM” adlı yeni cihazını duyurdu.
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Essential Phone’dan kumanda formunda telefon: Project GEM!
2017 yılında duyurulan Essential PH-1, dönemine göre başarılı özellikleri ve modüler aksesuarları ile dikkat çekmişti. Ancak telefon bu yüksek ilgiyi satış başarısına dönüştüremedi ve marka uzun bir bekleme sürecine girdi. Kullanıcılarına hala Android güncellemesi vermeye devam eden marka, bugün duyurduğu Project GEM adlı yeni modeliyle akıllı telefon deneyimini değiştirmeyi amaçlıyor.
Uzun ve ince bir formda olan Essential Project GEM, bu yönüyle geleneksel akıllı telefonlardan hemen ayrışıyor. Android işletim sistemine sahip telefondaki uygulamalar, kullanım deneyimini geliştirmek açısından kare şeklinde sıralanıyor. Ön bölümdeki ekran deliğine yerleştirilen kamera da genele bakıldığında fazla yer kaplamıyor.
Cihazın arka tasarımı ise diğer akıllı telefonlara kıyasla çok farklı görünüyor. Tek arka kamerası ve onun altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunan Project GEM, özel bir renk oyunu barındırıyor. Andy Rubin’in Colorshift olarak adlandırdığı bu özellik, özel cam materyal ile birleşince ortaya müthiş bir görsel şölen çıkarıyor.
GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH
— Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019
Project GEM ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla detay paylaşacaklarını belirten Essential, cihazın teknik özelliklerini sır gibi saklıyor. Telefonun uzun ve ince ekranının video oynatma ve oyun oynama gibi işlemleri nasıl gerçekleştireceği ise merak ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Honor, dünyada en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu!
Honor, Huawei’nin alt markası olarak çıktığı yola liderleşmiş bir şirket olarak devam ediyor. Gelen son veriler bunu kanıtlar nitelikte görünüyor.
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Honor, Huawei’nin aksine Amerika merkezli bir şirket. Akıllı telefon piyasasına, daha orta ölçekli cihazlar yaratmak için adım atmışlardı. Keza da amaçlarına ulaştılar. Şirket, kurulduğu 2013 yılından beri çok ilgi gösterilir oldu ve sektörde yerini korumaya devam etti.
Yayınlanan rapora göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Amerikalı şirket Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Finlandiya, İtalya, Fransa ve Ukrayna’da en yüksek pazar payına sahip beş firmadan biri oldu.
Genç kullanıcıları hedef kitlesi seçen firma, 2019‘un ilk çeyrek rakamlarını duyurmuş oldu. Çin dışındaki küresel satışlarında, geçen yılın aynı dönemindeki rakamlara oranla %44 arttırdı.
Firma, Rusya’da lider konuma yükselirken, Orta Doğu’da pazar payını önemli ölçüde arttı.
HONOR 20, 14 günde 1 milyon adeti aştı!
Dünyanın ilk dinamik holografik tasarıma sahip cihazı olan, yapay zeka destekli 48 megapiksel çözünürlüğe sahip dört kameralı yapıyı içinde barındıran Honor 20, sadece 14 günde dünya çapında bir milyon adetten fazla sattı.
Honor 20 Pro, toplam satış adedi bakımından piyasaya sürülmesi itibariyle (satışa sunulduğu dakika) 15 milyon ABD dolarını geçti. Honor View 20 ise global çapta 1,5 milyon adet satmıştı.