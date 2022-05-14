OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firmalardan biri olan OnePlus, bu yıl farklı segmentlerde birçok yeni model duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın orta segmentteki yeni oyuncusu olması beklenen OnePlus Nord 2T sonunda resmileşti. Öyle ki, firma 19 Mayıs’ta gerçekleşecek tanıtım için bazı kullanıcılara elektronik posta göndermeye başladı bile.

Cihaz İçin Bir İnternet Sitesi Hazırlandı!

Yakında tanıtılacak cihaz için bir internet sitesi hazırlanmış durumda. Cihazın arka tarafının bir kısmının görünebildiği bu sitede, cihazın birkaç farklı görseli daha yer alıyor.

Yine de cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin OnePlus’ın internet sitesine ihtiyaç duymadığını belirtelim. Zira, AliExpress’te satış yapan bir mağaza, internet sitesinde cihazın fiyatını, çeşitli görsellerini ve birçok özelliğini paylaşmıştı.

OnePlus’ın orta segmentte konumlandıracağı yeni oyuncusu, 6.43 inç büyüklüğünde 90 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekrana, MediaTek Dimensity 1300 yonga setine, 12 GB’a varan bellek ve 256 GB’a varan dahili depolama kapasitesine sahip. Kutudan Android 12 üzerine kurulu OxygenOS 12 ile çıkacak olan cihaz, aynı zamanda 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu bataryanın kutu içeriğinde sunulacak 80 Watt gücündeki şarj aleti ile şarj olacağını da belirtelim.

Ön tarafta nokta çentiğe gömülü olan 32 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerasına sahip olan cihazın arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde OIS (Optik İmaj Sabitleme) destekli bir ana kamera, 8 MP çözünürlüklü bir geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüklü derinlik algısı kamerası bulunuyor. Cihazın ana kamerası etkileyici gibi görünse de, yardımcı kameraların pek de iddialı olmadığı söylenebilir.

8 GB dahili bellek ve 128 GB depolama kapasiteli baz model için 399 euroluk bir fiyat etiketine sahip olması beklenen cihazın 12 GB bellek ve 256 GB depolama kapasitesine sahip modeli içinse henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Nispeten uygun fiyatına rağmen güçlü özellikler sunan cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Zira OnePlus ülkemize resmi olarak giriş yapsa da satış rakamları konusunda pek de başarılı olabillmiş değil. Cihazın Türkiye sayfasında da OnePlus Nord 2T 5G hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bu modeli ülkemize getirmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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