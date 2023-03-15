Geçtiğimiz gün fiyatı açıklanan T10X model adına sahip Togg C SUV modeliyle beraber, sonraki Togg akıllı cihazlarının model adı merak konusu olmuştu. Togg T10X’in model adının açıklanmasıyla beraber gelecekte piyasaya sürülmesi planlanan modellerin adı da belli oldu!

2030 Yılına Kadar 4 Farklı Model Daha Yolda!

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, projenin başında tek bir ürün ile değil akıllı cihaz ürün portföyü ile yola çıktıklarını belirterek, “Hedeflerimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar 5 farklı model planladık. İlk akıllı cihazımız C SUV ile 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarımızla buluşacağız. 2025 yılının ilk yarısında C-Sedan, 2026 yılında ise C-X Coupé yollara çıkmaya hazır olacak. B-SUV ve MPV modellerimiz için de çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Togg’un yol haritasına göre T10X model numaralı C SUV’un ardından yine C segmentindeki Sedan ve C-X Coupé modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Yeni modellerin model numarası ise şöyle olacak:

C-Sedan: T10S

C-X Coupé: T10CX

B-SUV: T8X

C-MPV: T10V

Hatırlatmak gerekirse, model numarasının ilk basamağının ürünün Togg’un akıllı cihaz portföyündeki serisini tanımladığı açıklanmıştı. İlk basamak Türkiye ve Togg’un baş harfleri olan “T” olduğu için bütün seride aynı kalacak.

Rakamlardan oluşan ikinci basamak ise, ürünün segmentini gösteriyor. İkinci basamak ürünün yer aldığı segmente göre değişiyor. Togg’un B ve C segment olmak üzere iki farklı segmentte araç üretme planları olduğunu söylemek mümkün.

Üçüncü basamak ise ürünün karoser tipini gösteriyor. 5 adet üründen oluşan Togg serisinde, iki adet SUV karoser tipine sahip aracın yanında, bir adet MPV, bir adet Sedan ve bir adet Coupé karosere sahip araç bulunması planlanıyor. Yani, 2025’te C-Sedan T10S, 2026’da C-X Coupé T10CX, 2030’a kadar da B-SUV T8X ve C-MPV T10V modellerinin yollara çıkması planlanıyor.

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